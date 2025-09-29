На российское «зеркало» Youtube пошла войной «сестринская» телекомпания Rutube. Удалены сотни выпусков шоу и сериалов

«Газпром-медиа холдинг», владеющий отечественным аналогом Youtube — Rutube, через подконтрольный телеканал ТНТ спутал планы российского зеркала Youtube — Ricktube, работающего на мощностях «Селектел» первых инвесторов Павла Дурова. Борьба за аудиторию из поисковой выдачи «Яндекса» перетекла в российский суд и завершилась удалением более 400 выпусков шоу и сериалов. Следующим шагом может стать блокировка сервиса-конкурента.

Хвастовство хуже воровства

Телеканал ТНТ, принадлежащий «Газпром-медиа холдингу», владеющему также Rutube, подал в суд на владельцев Ricktube, российского зеркала Youtube. Борьба за аудиторию из поисковой выдачи «Яндекса» перетекла в суд и завершилась удалением на Ricktube более 400 выпусков шоу и сериалов. Следующим шагом может стать блокировка сервиса Ricktube.

Сервис Ricktube, работающий на мощностях «Селектел», был создан в 2024 г., почти сразу после того, как в России начали замедлять Youtube. Он предложил пользователям альтернативную возможность просматривать интересующие ролики.

«Как вы знаете, Youtube работает в России плохо. Но хоть какой-то, ограниченный доступ есть, так? Мы используем его, чтобы импортировать видео к нам, на наши сервера. А уже оттуда пользователи Ricktube без проблем смотрят видео в хорошем качестве. Нам в этом помогает Selectel, их дата-центры имеют хорошую связанность с основными точками обмена трафиком, поэтому Ricktube работает быстро в большинстве регионов России», — так охарактеризовал работу сервиса Ricktube в интервью CNews представитель его команды.

Платформа Selectel официально принадлежит воронежскому предпринимателю Дмитрию Лапину, а Selectel владеют Лев Левиев и Вячеслав Мирилашвили, известные как первые инвесторы Павла Дурова в проект «ВКонтакте». Ricktube пока не приносит прибыли Лапину, но оплачивает услуги Selectel в полном объеме за счет денег от рекламы и подписок. В планах — рост, причем не только за счет аудитории Youtube, но уже и Rutube.

«Сервис находится в стадии роста, он не приносит прибыли. Все, что зарабатывается на рекламе и на подписках, уходит на обслуживание серверов. Ставить больше рекламы не хотим — так мы конкуренцию с Rutube не выиграем», — заявили CNews в Ricktube.

Сервис быстро добился успеха. В феврале 2025 г. пользователь под ником RickTuber, продвигавший проект на «Пикабу», похвастался, что шоу Comedy Club, отзеркаленное канала ТНТ с замедленного Youtube на Ricktube, обогнало в поиске «Яндекса» аналогичную программу из официального канала ТНТ на Rutube. Пост прочитали более 300 тыс. человек. Спустя месяц Дмитрий Лапин и АО АО «Селектел» получили иск.

Пикабу После поста «Ricktube обгоняет Rutube и " VK Видео " (иногда) без впн⁠⁠» его основатель получил иск

«Звездные танцы» как повод

Иск в Московский городской суд против Ricktube подал телеканал АО «ТНТ-Телесеть», сестринская компания Rutube, обе входят в «Газпром-медиа холдинг».

Первоначально предметом разбирательств стала публикация на Ricktube всего одного выпуска «Звездных танцев». К ответу призвали владельца Ricktube Дмитрия Лапина и АО «Селектел», на серверах дата-центров которого разместился сервис вместе со спорным танцевальным шоу. Телеканал потребовал заблокировать один выпуск и выплатить ему 300 тыс. руб.

В ходе судебных разбирательств выяснилось, что претензий гораздо больше, чем одно скопированное танцевальное шоу. ТНТ предложил владельцу Ricktube подписать мировое соглашение, где были перечислены сотни шоу, а также выдвинуто требование создать механизм удаления материалов владельцами прав без обращения в поддержку и за один час. При этом сумму претензий в денежной форме символически снизили до 130 тыс. руб.

Неожиданность для Ricktube

Судебный иск и предложенное мировое соглашение стали неожиданностью для Ricktube. В команде сервиса признают, что сталкивались с претензиями и раньше, но всегда решали вопросы в досудебном порядке.

Обычно авторы видео либо сами импортируют его на Ricktube, либо не против того, что это делают зрители. Монетизации на Youtube для российских блогеров нет, а встроенную рекламу на Ricktube не удаляют, уточнил представитель сервиса.

NordWood Themes/Unsplash Ricktube конкурирует с Rutube с помощью пиратского контента

«Ведь мы не меняем описание к видео и не изменяем видеоряд, поэтому встроенная реклама, если она была, она остается. Но, конечно, есть правообладатели, которые против такого размещения. Мы стараемся с ними не ссориться и по первому требованию удаляем их видео, или даже весь канал», — пояснили CNews в Ricktube.

Вопросы быстро решались даже с такими крупными телеканалами типа СТС или такими сервисами, как «Кинопоиск», утверждает сервис.

«Пишут часто, но мы и реагируем быстро», — пояснили в Ricktube.

С «ТНТ» ситуация была иной.

«Они почему то решили сразу идти в суд, даже не попытавшись связаться с нами, хотя мы бы и так удалили их видео. Оказывается для них было важно, чтобы мы сделали механизм реагирования на жалобы в течение одного часа. Что ж, по итогу суда мы такой механизм сделали, он теперь автоматический», — констатировал представитель Ricktube. Сервису также пришлось ввести обязательную регистрацию пользователей для импорта новых видео. «Иначе нам было бы трудно доказать, что мы информационный посредник», — пояснил представитель зеркала.

Лапину пришлось подписать мировое соглашение с ТНТ. В результате с Ricktube были удалены более 400 выпусков шоу и сериалов, в частности «Comedy Club» (291 выпуск), «Универ. Новая общага» (86 выпусков), «Интерны» (37 выпусков), а также выпуски других популярных передач.

«После этого рост аудитории, конечно, поубавился, людям неудобно, мы их понимаем. Сейчас работаем над тем чтобы было легко регистрироваться, или вообще входить через VK ID или Yandex ID», — констатировал представитель Ricktube.

После заключения мирового соглашения с Ricktube, в суде продолжились разбирательства с АО «Селектел». В компании возражали против требований об удалении контента, так как являются информационными посредниками. Однако суд счел, что они просто неправильно трактуют нормы гражданского права. Компании запретили создавать технические условия для размещения и распространения одного выпуска «Звездных танцев».



Под угрозой блокировки

Если бы Ricktube не ввел оперативно ограничения, то иск от «Газпром-медиа холдинга» грозил блокировкой, причем блокировки могли затронуть и работу серверов «Селектел», добавляет партнер юридической компании Intellect Дмитрий Загайнов. Теперь запрет на работу может последовать, если нарушения повторятся, добавляет юрист.

По его словам, на Ricktube программы ТНТ размещались как зеркало и от имени официального аккаунта, так как сервис позиционируется как обход замедления YouTube, но фактически он создает дублирующий канал контента, что теперь и подтвердил суд.

«Это рассматривается как нарушение исключительных прав правообладателя, потому что размещение контента без разрешения нарушает авторские права. Истец (ТНТ) посчитал, опираясь на сложившуюся практику, что такое размещение является пиратским, даже если контент доступен в другом месте, поскольку копии размещались на платформе без согласия правообладателя», — пояснил юрист.

Роскомнадзор и судебные органы в России активно применяют блокировки ресурсов при повторных нарушениях авторских прав, говорит юрист. В случае с Youtube подобные меры уже применялись, и Ricktube могло грозить включение в реестр запрещенных сайтов и блокировка сервиса в России при отказе выполнять требования об удалении пиратских материалов.

В перспективе для Ricktube дело могло обернуться уголовным преследованием.

Загайнов напомнил, что Красногорский городской суд Московской области в декабре 2019 г. признал владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров с десятками зеркал (kinogb.guru, kinokot.biz, fosa.me и др.) виновным по п. «в», ч. 3 ст. 146 УК РФ в нарушении авторских прав и приговорил к условному сроку. Владелец создавал зеркала сайтов с нелегальными фильмами и сериалами, несмотря на предупреждения и блокировки.

Неприятности могли быть и у дата-центра, который предоставил сервера для размещения контента.

«Дата-центры и хостинг-провайдеры иногда привлекаются к ответственности за размещение нелегального контента на серверах, которыми они владеют или управляют. Участие «Селектела» в данном случае выразилось в предоставлении платформы и услуг, которые использовались для нарушения авторских прав. Им может грозить блокировка серверов, штрафы или необходимость удаления контента. Подобные организации ответственны за прекращение доступа к пиратскому содержимому», — сказал Загайнов.

Но и сам «Газпром медиа» попадался на пиратстве. По словам Загайнова, Мосгорсуд в сентябре 2023 году взыскал с ООО «Руформ» (учредитель Rutube) компенсацию по искам, связанным с нарушением авторских прав, в том числе со стороны вдовы Булата Окуджавы.

История репутации

«Владельцы этих пиратских площадок выбрали такое позиционирование в надежде использовать бесплатно чужой контент. При этом владельцы программ из-за этого теряют аудиторию на официальных аккаунтах. Это значит, что там становится меньше просмотров, а в итоге все это влияет на показатели эффективности для рекламодателей», — пояснила возможную логику истца руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.

Независимый пиар-консультант Денис Голдман считает, что судебный прецедент со структурой «Газпром медиа» мог действительно повлиять на будущее площадки, в том числе привлекательность для рекламодателей. По его словам, платформы-зеркала Youtube действительно можно монетизировать через рекламу, и сами создатели Ricktube уже внедрили рекламные механизмы.

«Случай с ТНТ наглядно демонстрирует основную проблему подобных платформ. Ricktube пришлось удалить сотни популярных роликов и выплатить компенсацию за нарушение авторских прав. Для рекламодателей это критично, поскольку согласно статье 14.3 КоАП РФ ответственность за размещение рекламы на ресурсах с нарушениями несут как площадка, так и сам рекламодатель. Google Ads вообще категорически запрещает рекламу на сайтах с пиратским контентом», — рассказал Голдман.

По словам специалиста, постоянные судебные разбирательства делают такие платформы крайне нестабильной рекламной площадкой. Популярный контент регулярно удаляется по искам правообладателей, что ведет к потере аудитории и снижению эффективности рекламных кампаний.

На этом фоне Rutube сразу выигрывает. Это легальная альтернатива со стоимостью клика всего 6 руб. и уровнем невалидного трафика в 2%.

«Для серьезных рекламодателей и блогеров платформы-зеркала представляют скорее репутационный риск, чем возможность. Рынок инфлюенс-маркетинга в России растет до 55-57 млрд руб. в 2025 г., и этот потенциал разумнее реализовывать на стабильных площадках с прозрачной правовой моделью, а не экспериментировать в «серых зонах»», — заключил эксперт.

На Ricktube уже принимает меры по восстановлению репутации. На главной странице сервиса размещено обращение к пользователям о том, что все силы направлены на соблюдение российского законодательства, а ролики с любой запрещенной информацией удаляются.

Ricktube на момент публикации не ответили на вопросы о трафике и числе загруженных видео. По данным Similaweb, у сайта, который стартовал в 2024 г., почти 2 млн посещений с июня по август, за последний доступный месяц трафик вырос в 1,6 раза. В августе число визитов составило 716 тыс., 70% трафика пришло из «Яндекса», 20% — из «Пикабу».