У создателя решений для блокировок в Рунете новый хозяин

«Ростелеком» завершил передачу разработчика решений для блокировки запрещенных сайтов в Рунете — «РДП.ру» — новому юрлицу АО «Градиент». Теперь от компании ожидают повышения эффективности и снижения затрат. Год назад она выплатила дивиденды в 1,2 млрд руб., но финансовые результаты внезапно упали.

Борьба с затратами на фильтрацию трафика

«Ростелеком» оптимизировал структуру владения юрлицом разработчика решений для исполнения требований Роскомнадзора и Минюста в Рунете — ООО «РДП.ру». 100% компании теперь принадлежат московскому закрытому АО «Градиент», свидетельствуют данные «Контур.фокуса», на которые обратил внимание CNews.

С 2020 г. компанию контролировало уфимское ПАО «Башинформсвязь», тоже дочка «Ростелекома», но публичная, с привилегированными акциями, торгующимися на бирже. В апреле 2025 г. доля этой компании в «РДП.ру» снизилась с 85% до 25,01%. 59,99% впервые получило созданное в июле 2024 г. закрытое АО «Градиент». 24 сентября 2025 г. уфимская компания окончательно вышла из капитала разработчика. В июне 2025 г. АО «Градиент» также получил еще 15% от ООО «Рестрим», также структуры «Ростелекома».

«Собрали 100% "РДП.РУ" под одной компанией в качестве внутригрупповой оптимизации», — пояснили CNews в «Ростелекоме», добавив, что проводят оптимизацию для повышения операционной эффективности и снижения затрат. В августе 2025 г. компанию по совместительству возглавил гендиректор «Цифровые технологии и сервисы» (также входит в «Ростелеком») Алексей Киреев.

Telegram-канал "РДП.ру" У создателя средств для регулирования Рунета упали финпоказатели и появился новый хозяин

Вопрос оптимизации встал на фоне падения выручки и чистой прибыли разработчика решения для операторов связи по итогам 2024 г. после рекордных финрезов в 2023 г.

Так, в прошлом году выручка «РДП.ру» сократилась на 68%, до 2,3 млрд руб., чистая прибыль — на 85%, до 328 млн руб. У «РДП.ру» также сократилась выручка от продажи ПО и программно-аппаратных комплексов на 68%. При этом если в 2022 году 95% продаж компании приходилось на ДЦОА, то на такие операции в 2023 году пришлось 97%, а в 2024 году — 80%. При этом управленческие расходы даже выросли — с 502 млн руб. до 588 млн руб.

Экономия на руководителях

Основатель точки обмена трафиком Baikal-IX Ярослав Зверьков пояснял «Коммерсанту» в мае 2025 г., что финансовые неурядицы компании могли бы связаны со снижением числа новых установок, «так как у всех операторов связи комплексы уже установлены».

Управляющий партнер «Поправка Бизнеса» Наталия Поправко добавила, что теперь проведенная оптимизация поможет упростить управление компанией и «урезать штат руководителей» на фоне стагнации спроса.

«Управление большой группой компаний всегда оптимальнее через консолидацию управления в управляющей компании. Здесь для собственника много плюсов. Например, можно сразу получить комплексный анализ по работе группы. Можно значительно урезать штат руководителей, которые чаще работают в управляющей компании и ведут большое количество юридических лиц», — говорит юрист.

По мнению управляющего партнера адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Вячеслава Ушкалова, деятельность ПАО предельно зарегулирована различными нормативными актами (в основном изданными ЦБ РФ) и сопряжена с рядом ограничений, которые неактуальны для АО, что также упростит управление компанией.

Не оптимизация, а разделение потоков

Главный аналитики «Регблока» Анна Авакимян в мае 2025 г. поясняла «Коммерсанту», что стартовавшая в апреле оптимизация может быть связана с разделением сервисной модели, чтобы у клиентов государственного сектора и частных клиентов были разные «точки входа», равно как и разные тарифы и модели обслуживания».

Действительно, в апреле 2025 г. «Рестрим» получил 90% в новой компании ООО «РДП Энтерпрайз», еще 10% этой компании достались ООО «Архитект» Александра Милишнкова и Кирилла Фролова. CNews в сентябре 2024 г. называл Милишникова одним из совладельцев крымского оператора «Миранда-Медиа», но в настоящее время информация о его совладельцах скрыта.

«РДПЭ» активно набирает персонал. На сайте hh.ru она характеризует себя как российский производитель программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов для высокопроизводительной обработки сетевого трафика у операторов связи.

«Мы разрабатываем и производим решения на базе платформ x86 и программируемых ASIC, которые активно используются крупнейшими операторами и компаниями России. Наши продукты демонстрируют техническое и ценовое превосходство над оборудованием ведущих мировых производителей», — говорится в описании комании. Миссия — создавать технологический суверенитет и формировать облик сетей будущего, используя передовые технологии.

«РДП.ру» на том же сервисе по поиску сотрудников описывает себя как ключевого российского разработчика и поставщика интеллектуального оборудования для широкополосной передачи данных (ШПД), ее миссия — формировать облик сетей будущего, используя революционные технологии.

Новые разработки

«РДП.ру» ведет разработку DPI-решений для так называемых «технических средств противодействия угрозам» (ТСПУ) Роскомнадзора. Иными словами, устройства «РДП.ру» используются, чтобы ограничивать посещение ресурсов Всемирной паутины, писал CNews.

По информации «Коммерсанта», решение «РДП.ру» – главный компонент ТСПУ. Эти технические средства в сети провайдеров внедряет «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА), решения для которой разрабатывает «РДП.ру», как ранее сообщал РБК.

В октябре 2017 г. эксперты Роскомнадзора протестировали EcoFilter — специализированный программно-аппаратный комплекс для URL-фильтрации сетевого трафика (производитель — RDP). Анализ результатов показал, что устройство полностью решает задачу по выявлению и блокировке запрещенного трафика.

Как стало известно CNews, в сентябре 2025 г. «РДП.ру» получила декларацию на соответствие РФ на новые типы устройств в качестве изготовителя. Согласно данным Росаккредитации, декларация выдана на выпуск систем анализа и фильтрации сетевого трафика, работающих на напряжении от 100 до 240 вольт переменного тока, или от 36 до 72 вольт постоянного тока, моделей EcoFilter 5340R, EcoFilter 5340R-AC, EcoFilter 5340R-DC. На сайте «РДП.ру» пока представлены модели доEcoFilter 5200.

EcoFilter — ориентированный на операторов продукт, выполняющий URL-фильтрацию всего трафика провайдера на скорости провода и обеспечивающий 100% блокировку запрещенных сайтов из реестра Роскомнадзора, Минюста, а также по собственным спискам.