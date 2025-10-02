CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Китай запрещает Nokia и Ericsson в своих сотовых сетях в ответ на запрет «железа» Huawei и ZTE на Западе

В октябре 2025 г. пришла очередь властей Китая ограничить закупку оборудования Nokia и Ericsson китайскими операторами связи. Ведь с 2020 г. компания Huawei развивается под западными санкциями, которые были направлены не только на ее позиции на рынке смартфонов, но и на исключение телекоммуникационного оборудования данной марки из сетей связи в западных странах и у их ближайших союзников.

Отказ от оборудования

Китай усиливает ограничения на оборудование Nokia и Ericsson в телеком-сетях, пишет Reuters. С октября 2025 г. закупающие ИТ-оборудование компании с государственным участием, в том числе сотовые операторы, начнут тщательнее анализировать и отсеивать иностранные предложения.

Китайские покупатели ИТ-оборудования, пользующиеся поддержкой государства, в том числе и операторы мобильной связи, начали более тщательно анализировать и контролировать иностранные заявки от Nokia и Ericsson. В рамках этого процесса контракты шведской Ericsson и финской Nokia представляются на проверку в Управление национальной безопасности Китая по киберпространству.

Сама же проверка может затянуться на три месяца или дольше, даже в тех случаях, когда европейские группы в конечном итоге получают одобрение. По мнению финансовых аналитиков Bloomberg, длительные и неопределенные проверки с 2024 г. часто ставят их в невыгодное положение по сравнению с китайскими конкурентами.

chin600.jpg

Freepik - wirestock
Китай ограничил использование ИТ-оборудования Nokia и Ericsson в сетевых сетях связи, это ответ за нападки запада на Huawei и ZTE

По данным аналитиков Dell'Oro Group, такой порядок согласования закупок уже сократил долю продукции Nokia и Ericsson на китайском рынке с 12% до 4% по сравнению с 2020 г. В случае с Nokia наблюдалось даже сокращение выручки в Китае по итогам 2024 г. более чем на 10%.

Ответные меры

С 2020 г. европейские власти давно пытаются поддержать американских коллег, вводя запрет на использование оборудования китайских компаний ZTE и Huawei в местных телекоммуникационных сетях. Однако такая независимость существенно ударила бы по карману европейских операторов, поэтому желающих следовать рекомендациям регуляторов оказалось немного.

Сюда же добавляется политический фактор: не все страны Европейского Союза (Евросоюз) стремятся ухудшать отношения с Китаем. За пять лет ограничения на закупки оборудования Huawei и ZTE ввели только 10 из 27 стран Евросоюза. Тем не менее, китайским компаниям-производителям Huawei и ZTE удалось сохранить 30-35% европейского рынка в 2025 г., хотя доля сократилась на 5-10% по сравнению с 2020 г.

65660a143f5b9022627e34f2cd936295.jpg
Huawei
Контроллер беспроводного доступа Huawei AirEngine 9700D-M

По информации Reuters, в Германии 59% ИТ-инфраструктуры 5G построено на китайском ИТ-оборудовании, хотя власти планируют запретить его использование к 2029 г. В Берлине вся мобильная телекоммуникационная сеть полностью зависит от китайских технологий.

Американские ограничения

В ноябре 2021 г. Президент США Джо Байден (Joe Biden) утвердил закон, усиливающий санкции против компаний, которые, по мнению Вашингтона, угрожают национальной безопасности страны. Среди них оказались китайские Huawei и ZTE, как писал CNews.

В 2022 г. Федеральная комиссия по связи (FCC) США наложила запрет на импорт телекоммуникационного оборудования и средств видеонаблюдения производства ряда китайских компаний, которые, по мнению американских властей, представляют угрозу национальной безопасности страны.

Согласно документу, комиссией FCC приняты правила, в соответствии с которыми не допускается разрешение импорта и продажи в США коммуникационного оборудования, представляющего неприемлемый риск для национальной безопасности. Запрет распространяется на такие крупные китайские компании, как Huawei, ZTE, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology, а также их дочерние структуры.

Как отметил член FCC Брендан Карр (Brendan Carr), это первый случай, когда регулирующий орган проголосовал за запрет импорта нового ИТ-оборудования по мотивам национальной безопасности.

Антон Денисенко

