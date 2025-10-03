Создан робот-паук, при помощи 3D-печати способный за один день возвести дом площадью 200 квадратных метров

Компания Crest Robotics в партнерстве с Earthbuilt Technology представила робота-паука, который способен преобразить как жилье на Земле, так и будущие постройки в космосе. Эта паукообразная машина, по сути, представляет собой мобильный 3D-принтер, способный построить дом площадью 200 квадратных метров всего за один день.

Проектирование робота

В Австралии создали робота-строителя в форме гигантского паука, способного за 24 часа возвести дом площадью 200 кв. м., пишет Yanko Design. Шестиногий робот-паук, разработанный инженерами из компаний Crest Robotics и Earthbuilt Technology, получил имя «Шарлотта».

По словам инженеров, устройство с помощью 3D-печати превращает сыпучие материалы в несущие стены. «Шарлотта» использует местные ресурсы — буквально то, что доступно под ногами: песок, грунт, строительные отходы. Материал скрепляется специальным составом и уплотняется послойно. Такой подход схож с техникой Earthbagging, при которой сыпучие материалы утрамбовывают в мешки для создания долговечных конструкций при строительстве.

Crest Robotics Инженеры создали робота-паука, который при помощи 3D-печати может возвести дом за день площадью 200 кв. м.

«Традиционное строительство в 2025 г. слишком медленное и дорогостоящее. Наша система позволяет возводить объекты быстро, недорого и с минимальным углеродным следом. При создании «Шарлотты» принимали участие профессионалы, инженеры компании с опытом практической работы от 15 лет», — поясняет технический директор Earthbuilt Technology Дэвид Чен (David Chen).

Практическое применение

Конструкция робота отлично подходит для космических миссий. Шестиногое шасси складывается для удобной транспортировки, а способность работать с местными материалами делает его идеальным для строительства на Луне.

«Лунный реголит — отличный материал для строительства. «Шарлотта» сможет создавать купольные укрытия из лунного грунта, что жизненно важно для будущих колоний», — сказала представитель Crest Robotics Сара Джонсон (Sarah Johnson).

Crest Robotics Шестиногое шасси складывается для удобной транспортировки

Австралийская разработка вступает в конкурентную борьбу. Американская компания по медицинскому оборудованию ICON уже сотрудничает с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) по проекту Olympus для 3D-печати лунных объектов. AI SpaceFactory, победитель конкурса НАСА 2019 г., также работает над технологиями строительства из марсианского и лунного реголита.

Тестирование робота

Первый тестовый дом планируется напечатать в пригороде Мельбурна, Австралия до конца 2025 г. Одновременно инженеры Crest Robotics адаптируют систему для лунных условий. «В октябре 2025 г. мы уже ведем переговоры с несколькими космическими агентствами», — рассказывает Дэвид Чен. «Возможно, к 2030 г. «Шарлотта» уже будет функционировать на Луне».

Разработчики Earthbuilt Technology с Crest Robotics убеждены, что их технология преобразит не только строительную сферу, но и создаст новые перспективы для освоения космоса. Теперь же остается дождаться первых практических результатов до конца 2025 г.

Роботизация процессов в строительстве

В 2025 г. роботизация становятся все более значимыми в разных отраслях, и строительство — не исключение. Ежегодно строительная индустрия обогащается новыми технологиями и решениями, которые помогают оптимизировать процессы и увеличивать эффективность. Применение робототехники в строительстве способно повысить безопасность, продуктивность и снизить расходы.

Дроны применяются для инспекции строительных объектов, мониторинга рабочих процессов и контроля качества. Они проводят визуальные обследования, снимают с высоты и передают данные на площадку. Это ускоряет проверку и контроль качества работ. Благодаря дронам, компании получают точные и всесторонние сведения о состоянии объекта, что позволяет оперативно реагировать на потенциальные проблемы.

Использование роботизации в строительстве приносит ряд преимуществ. Прежде всего, это повышает безопасность сотрудников, поскольку опасные и трудоемкие задачи выполняют роботы, а не люди. Роботы не устают и способны работать в сложных условиях.

Во-вторых, это повышает эффективность и точность работы, так как роботы и автоматизированные системы функционируют более продуктивно и без ошибок. Они способны выполнять задачи с высокой скоростью и исключительной точностью.

В-третьих, это уменьшает затраты и сроки выполнения проектов, поскольку автоматизация ускоряет процессы и снижает потребность в человеческом труде. Роботы способны работать без перерывов и помогают сократить расходы на заработную плату.

В-четвертых, это стимулирует развитие строительной отрасли, поскольку технологии роботизации постоянно совершенствуются и находят применение в строительстве. Внедрение новшеств помогает компаниям оставаться конкурентоспособными на рынке.