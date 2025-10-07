Лучшие знатоки искусственного интеллекта выступят на CNews FORUM 2025

Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM 11 ноября 2025 г. откроется в восемнадцатый раз.

В этом году участие в дискуссиях CNews FORUM 2025 примут более 1800 ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.

Зарегистрироваться на CNews FORUM 2025 можно уже сейчас.

Участие в секции «Искусственный интеллект и большие данные» CNews FORUM 2025 подтвердили директор департамента информационных технологий компании «Кофемания» Николай Галкин; ИТ-директор Sokolov Михаил Кудашев; директор по развитию искусственного интеллекта Московской Биржи Армен Амирханян; руководитель отдела инноваций Управления кадровых сервисов Правительства Москвы Мария Лопухина; заместитель генерального директора по информационным технологиям «Сбербанк-АСТ» Андрей Крюков; представитель компании «Ланит»; представитель компании AutoFAQ; представитель компании GigaChat; начальник отдела департамента информационных технологий Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Вячеслав Лапенков; представитель компании «Авито»; управляющий директор по развитию продуктов «СберАналитики» Денис Козицкий; заместитель директора Института искусственного интеллекта и цифровых наук Высшей школы экономики Андрей Даркшевич.

На сессионных заседаниях будет представлена информация о наиболее перспективных ИТ-решениях, а также об инновационных проектах, реализуемых в соответствующих отраслях.

Участники мероприятия смогут обсудить, насколько востребованными будут на рынке представленные продукты и услуги, а также выявят факторы, тормозящие продвижение тех или иных технологий в российских реалиях.

Участие в CNews FORUM 2025 подтвердили: заместитель руководителя Федерального казначейства Анна Катамадзе, руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, директор по информационным технологиям «Алроса» Вадим Желтухин, вице-президент по операционной деятельности и информационным технологиям ФГ БКС Сергей Путятинский, заместитель руководителя по цифровой трансформации Федерального агентства лесного хозяйства Вячеслав Спиренков, вице-президент - начальник Департамента управления данными Газпромбанка Алексей Бондаренко, генеральный директор «СИБУР Коннект», руководитель по эксплуатации и сопровождению ИТ, «СИБУР» Рустам Абдрахманов, директор ИТ «Почта Банка» Роман Мезенцев, директор по информационным технологиям «Атомстройэкспорта» Денис Яковлев, управляющий директор по цифровой трансформации и бизнес-процессам в «Государственной транспортной лизинговой компании» Александр Краснов, главный управляющий партнер по развитию ИИ в ВЭБ.РФ Александр Павлов, генеральный директор «Сегежа Цифровые Решения» Максим Королев, CDTO, УК «Аэропорты Регионов» Константин Панёв, заместитель генерального директора по ИТ и Цифровым технологиям в «Восточной горнорудной компании» Руслан Каримов, руководитель департамента цифровизации бизнес-процессов «Еврохима» Евгений Бурченко, ИТ-директор, SOKOLOV Михаил Кудашев, управляющий директор Департамента информационных технологий Россельхозбанка Станислав Тульчинский, директор по развитию бизнес-процессов и цифровизации, ЩЛЗ Илья Заянц, руководитель отдела цифровой трансформации компании «Цвет» Николай Ефимов, заместитель генерального директора по информационным технологиям в Сбербанк-АСТ Андрей Крюков, директор по ИТ Корпорации «Гринн» Кирилл Шептун, директор по информационным технологиям ГК «Росводоканал» Сергей Путин, директор по цифровому развитию Делобанка Антон Семенников, Начальник службы по обеспечению информационной безопасности в «Воздушных Воротах Северной Столицы» Сергей Савченко, руководитель департамента цифровизации производства «Еврохима» Кирилл Волтегирев, заместитель генерального директора по развитию производственной инфраструктуры и инновациям в ГК «Москабельмет» Ян Анисов, руководитель направления Data Science Operations в РУСАЛ Иван Казарин, директор по развитию искусственного интеллекта «Московской Биржи» Армен Амирханян, независимый эксперт Ярослав Медокс, директор по трансформации, «Фора банка» Геннадий Гребеник, директор департамента цифровой трансформации, ГК ТОФС Юлия Стружкова, директор по развитию, «Сакура PRO» Виктор Фогельсон, руководитель отдела инноваций, Управление кадровых сервисов Правительства Москвы Мария Лопухина, заместитель директора департамента – начальник управления ГМК «Норильский Никель» Анна Парфенова.

Андрей Крюков, замгендиректора по информационным технологиям «Сбербанк-АСТ»

Мероприятие будет состоять из пленарного заседания с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора. На нем в прямом электронном голосовании будут определены наиболее перспективные технологии, которые в ближайшие годы окажут влияние на информатизацию бизнеса и государства в России.

После пленарного заседания начнутся шесть тематических секций: «Цифровая трансформация», «Импортозамещение», «Цифровизация финансового сектора», «Цифровизация промышленности», «Искусственный интеллект и большие данные», и «Оптимизация бизнес-процессов».

В 2024 г. CNews FORUM собрал более 1800 человек. На форуме прозвучало более 120 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций. На выставке в рамках форума было развернуто более 60 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку более 50 структур. Его информационными партнерами выступили более 40 организаций.

Чтобы принять участие в CNews FORUM 2025, заполните, пожалуйста, анкету.

Максут Шадаев, глава Минцифры: Мы должны с 2025 года запустить новую программу под названием «Национальная экономика данных» Участники CNews FORUM 2023 получили возможность получить ответы на свои вопросы в ходе открытого диалога с министром Павел Воронин, первый вице-президент по технологиям МТС: Для успешной трансформации необходимы профессионалы, владеющие мультидисциплинарной экспертизой и имеющие глубокие знания в нескольких областях В 2023 году «Р7-Офис» выпустил редактор диаграмм и схем «Р7-Графика», который может занять до 80% рынка в России. Премию «Технология года» получили Виталий Шаев, руководитель центра компетенций, и Вадим Харитонов, начальник отдела системного администрирования компании «Р7» Евгений Абакумов, директор по информационной инфраструктуре Росатома: Мы становимся вендором ИТ-ландшафта, в котором присутствуют решения самых разных разработчиков T1 Cloud создал одну из самых высокопроизводительных облачных платформ на рынке. Премию «IaaS провайдер года 2023» получил Сергей Малышев, руководитель группы инфраструктурных продуктов компании T1 Cloud Евгений Чаркин, заместитель генерального директора РЖД: К 2030-2035 г. управление железными дорогами будет осуществляться на основе данных, обслуживание инфраструктуры и подвижного состава будет производиться по фактическому состоянию, появятся беспилотные локомотивы, а взаимодействие с клиентами, партнерами и государством полностью перейдет в цифровой вид Премия в номинации «Повышение прозрачности в госсекторе: ИТ-проект года» присуждена сервису «Предоставление мест на ярмарке выходного дня». Ее получили Алина Желнова, начальник отдела перевода услуг и сервисов в электронный вид ДИТ Москвы, и Александр Каушанский, заместитель генерального директора группы компаний «Программный Продукт» Николай Ульянов, заместитель председателя правления Россельхозбанка: Банк во многом ориентируется на собственную разработку ключевых ИТ-систем: в 2022 г. ее уровень составлял 56%, а к 2024 г. должен вырасти до 70% Проектом года был признан «Переход на налоговый мониторинг», реализованный в Почта Банке. Награду получили Виталий Соловьев, заместитель главного бухгалтера Почта Банка, и Ксения Солдатенкова, директор по развитию бизнеса вендора НОТА Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям «1С»: На сегодня «1С» предлагает решения для цифровизация практически всех подразделений всех видов бизнеса. Ее система может запускаться на платформе «ГосТех» Победителем в номинации «CRM-система года» стала SberCRM. Награду получила Надежда Оберемок, генеральный директор компании «Сбер Бизнес Софт» Награду «ВКС года» получил Андрей Врацкий, генеральный директор компании eXpress: Одних ВКС уже недостаточно. Компании, которые вовремя не отреагировали на этот тренд, теряют конкурентоспособность «ИБ-прорывом года» была признана компания R-Vision — разработчик систем кибербезопасности. В 2023 году она представила сразу две важные технологии, громко заявив о себе на ИБ-рынке и встав в один ряд с лидерами отрасли. Награду получил Андрей Милованов, коммерческий директор компании R-Vision Проектом года в области цифровизации торговли стала миграция интернет-магазина федеральной сети lady & gentleman CITY в облако Cloud.ru. Награду получил Алексей Распопов, менеджер продуктов Cloud.ru Победителем в номинации «MDM-решение года в промышленности» стала корпоративная система управления нормативно-справочной информацией металлургического холдинга AF MDM. Награду получил Антон Шмаков, директор по развитию ИТЦ «Аусферр» Антон Петухов, ИТ-директор «Дом.рф»: Для реализации проекта по импортозамещению системы процессинга карт потребуется от 1 до 2 лет, общий объем затрат оценивается в 140 млн. руб. Платформа Efros Defence Operations была принята лучшей в номинации «Защита ИТ-инфраструктуры: платформа года». Награду получил Сергей Никитин, руководитель группы управления проектами Газинформсервис Олег Аксенов, директор технического департамента «ЛАНИТ-Интеграция»: Мы как интегратор постоянно актуализируем свои знания, следим за всеми законодательными нюансами и поможем вам соблюсти технику безопасности в «горах»: сориентироваться на местности и не оступиться Победителем в номинации «Анализ разговоров: решение года» была выбрана система речевой аналитики от АБК. Награду получил Дмитрий Теплицкий, генеральный директор компании АБК. Елена Новикова, президент группы компаний Polymedia: Для управления ситуационным центром важно выбрать правильную платформу. Polymedia создавала такую платформу около 5 лет и инвестировала в нее миллиарды рублей Лауреатом премии «ИТ-аутсорсинг для финансового рынка: компания года» стала группа компаний Innovative People. Награду получил Иван Белан, директор проектного офиса группы компаний Innovative People Виктор Урусов, генеральный директор «Скала^р»: Усложнение инфраструктуры приводит к созданию системы управления, построенной на совершенно новых принципах. Различные домены управления объединяются в единую функциональную графовую CMDB Решением года стал Squadus — цифровое рабочее пространство от «Мой Офис» для совместной работы команд и корпоративного общения. Награду получил Павел Калякин, генеральный директор компании «МойОфис» Максим Нальский, основатель «ФинГрад», рассказал об опыте внедрения единого отраслевого казначейства на базе отечественного ПО в госкорпорации «Роскосмос» Сергей Артюхов, директор дивизиона Platform V Works «СберТех»: Platform V Works объединяет инструменты для эффективного управления разработкой ПО и совместной работы команды. Они позволяют создать полностью российский конвейер разработки программного обеспечения Дмитрий Аникин, директор по развитию Global ERP: Global ERP может стать альтернативой SAP ERP — оно создавалось специально для крупнейших компаний Анатолий Денисов, главный редактор «Рейтинга Рунета»: В интернете существует немало рейтингов, но в них ИТ-компании оцениваются или по объему выручки, или по другим, не всегда прозрачным показателям Артем Натрусов, вице-президент по ИТ ЕВРАЗ: По результатам 2021 и 2022 гг. экономический эффект от цифровой трансформации ЕВРАЗ составил $150 млн в годовом выражении. В 2023 г. темп несколько замедлился с учетом того, что фокус был на оптимизации себестоимости, а не на дополнительных объемах На CNews FORUM 2023 состоялся розыгрыш призов CNews FORUM — крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний, представителей органов власти и всех, кто любит ИТ CNews FORUM проводится уже в 16-ый раз и является любимым мероприятием участников ИТ-отрасли Чтобы заслушать 120 экспертных докладов, участникам CNews FORUM потребовался целый день Максут Шадаев, глава Минцифры: Мы должны с 2025 года запустить новую программу под названием «Национальная экономика данных»

Подробное описание и анкета для регистрации на сайте.