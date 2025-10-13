Власти Нидерландов захватили китайского производителя микросхем Nexperia

В Европейском союзе пошли на крайне исключительные меры в октябре 2025 г., взяв под контроль китайского производителя полупроводников Nexperia. По их мнению, это необходимо для того, чтобы обеспечить достаточный запас собственных микросхем в условиях растущей международной торговой напряженности. Также в правительстве уточнили, что пошли на этот шаг после обнаружения неких острых сигналов о серьезных недостатках и действиях управления в Nexperia.

Демократическая национализация

Правительство Нидерландов задействовало положения закона о доступности товаров в отношении базирующегося в стране производителя полупроводников Nexperia, принадлежащего Китаю, пишет CNBC. Для того чтобы обеспечить достаточный запас собственных микросхем в условиях растущей международной торговой напряженности.

В корпоративном документе от 13 октября 2025 г. поданном на Шанхайскую фондовую биржу руководством Nexperia и с которым ознакомились журналисты CNBC, сказано, что компания Nexperia теперь находится под временным внешним управлением. Руководству Nexperia запрещено изменять структуру активов, кадровый состав и направления бизнеса в течение ближайшего года т.е. до октября 2026 г. Глава Сюэчжэн Чжан (Xuezheng Zhang) был отстранен от управления Nexperia. Несмотря на это, как уточняется в отчете, ежедневная деятельность компании Nexperia продолжится, а влияние правительственных мер в Европе пока невозможно точно оценить.

В заявлении правительства подчеркивается, что решение принято из-за существенных пробелов в корпоративном управлении Nexperia. По оценке властей Нидерландов, это создает риски для стабильности и обеспечения сохранения в Нидерландах и Европейском союзе (Евросоюз) ключевых технологических компетенций и потенциала. При этом правительство охарактеризовало применение закона как крайне исключительный случай.

Компания Nexperia занимается массовым производством чипов для автомобильной промышленности, бытовой электроники и других секторов, что делает ее ключевым звеном в обеспечении технологических цепочек поставок в Европе. Nexperia — это дочерняя структура китайской Wingtech Technology. Более 13 тыс. сотрудников работают в Европе, Азии и США. В компании также есть и многочисленные филиалы в каждом из трех глобальных регионов: Европе, Азии и Америке.

Wingtech Technology — китайская компания электронной промышленности, крупный разработчик и производитель полупроводниковой и телекоммуникационной продукции, в том числе смартфонов, ноутбуков и микросхем. Входит в 500 крупнейших частных предприятий Китая, а штаб-квартира расположена в Цзясине, Китай. Помимо Nexperia у Wingtech Technology есть и дургие дочерние компании: Wingtech Communications; Guangzhou Delta Imaging Technology; Shanghai Wingtech Information Technology; Kunming Wenxun Industrial.

После заявления нидерландского правительства акции Wingtech Technology на Шанхайской фондовой бирже 13 октября 2025 г. упали на максимально допустимые 10%.

«Решение властей Нидерландов приостановить глобальные операции Nexperia под предлогом национальной безопасности является чрезмерным вмешательством, продиктованным геополитическими предубеждениями, а не объективной оценкой рисков», — сказал генеральный директор Nexperia Сюэчжэн Чжан.

Представитель Nexperia сообщил CNBC, что компания Nexperia не может предоставить дополнительные комментарии изданию, но отметил, что Nexperia соблюдает все действующие законы и нормативные акты, экспортный контроль и режимы санкций в Евросоюзе и продолжает регулярно взаимодействовать с соответствующими органами в Нидерландах.

Усиление контроля

С начала 2022 г. в Нидерландах и других странах Евросоюза усилились дискуссии о необходимости ограничить влияние китайских инвестиций на стратегические отрасли европейской экономики.

Интерес же к Nexperia со стороны властей Нидерландов возник еще в 2023 г., тогда правительство инициировало расследование вокруг планируемого поглощения стартапа специализирующегося на энергоэффективных микросхемах Nowi. В том же году, сделка все же получила одобрение европейских властей, но эксперты отметили: европейские власти стали гораздо внимательнее относиться к иностранным инвестициям в критические технологические активы.

В ответ на западные угрозы китайские официальные лица неоднократно подчеркивали, что китайские компании работают строго в рамках международного права и способствуют развитию глобальной технологической интеграции, а не подрыву экономической стабильности в мире.

Причины нападок

Как писал CNews, европейский «Закон о чипах», призванный обеспечить Евросоюз 20% долю на мировом рынке полупроводников к 2030 г., скорее всего, потерпит неудачу. Согласно отчету Европейской счетной палаты (ECA), текущие темпы реализации стратегии слишком медленные, а финансирование недостаточное и плохо организованное.

Собственный прогноз Европейской комиссии (Еврокомиссии) лишь подтверждают пессимистичные ожидания: к 2030 г. доля Евросоюза на рынке чипов составит лишь 11,7% — чуть больше, чем 9,8% в 2022 г. Хотя производство микросхем в Европе растет, другие регионы, такие как Китай, Южная Корея, Тайвань и США, развиваются гораздо быстрее.

По словам Аннеми Тюртелбум (Annemie Turtelboom) в апреле 2025 г., члена ECA, курирующей аудит, полупроводники являются настолько быстроразвивающейся сферой с жесткой геополитической конкуренцией, что для достижения цели Евросоюзу нужно было почти вчетверо увеличить производственные мощности, но текущий прогресс не обеспечивает необходимого результата.

Проблемы с европейским производством микросхем

Аудиторы ECA выделили четыре ключевые проблемы «Закона о чипах» в Европе.

Во-первых, изначальная цель в 20% была слишком амбициозной.

Во-вторых, Европа конкурирует не с сама собой, а с динамично развивающимися странами Азии, которые не только надо сперва догнать, но и перегнать, но текущая стратегия в 2025 г. этого попросту не учитывает. Кроме того, финансирование Евросоюза меркнет на фоне инвестиций таких гигантов, как корпораций как Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) или Samsung.

Третьей проблемой, на которую указывает аудиторы ECA, является фрагментация компетенций. Ведь основной объем финансирования поступает не из бюджета Еврокомиссии, а от отдельных европейских стран, что осложняет координацию и контроль над развитием полупроводниковой отрасли. Из 86 млрд евро, запланированных к инвестированию до 2030 г., на долю Еврокомиссии приходится лишь 4,5 млрд евро т.е. 5%. Это приводит к проблемам с прозрачностью данных, так как страны-члены не обязаны предоставлять отчеты о реализации проектов, финансируемых в рамках «Закона о чипах».

Другая трудность заключается в неравномерном распределении средств. Большая часть финансирования досталась нескольким странам, в частности Германии.

В апреле 2025 г. аудиторы ECA рекомендовали Еврокомиссии срочно пересмотреть стратегию, ввести системный мониторинг и начать подготовку — «Закона о чипах 2.0» — с более реалистичным планом и четкими сроками. Некоторые европейские производители полупроводников уже поддержали эту идею.