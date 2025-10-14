Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 9 декабря
9 декабря 2025 г. CNews проведет конференцию «Цифровизация ритейла и электронная торговля».
С докладами выступят:
Евгений Михальский, директор по продукту, «Читай-Город — Буквоед»;
Михаил Почкайлов, руководитель аналитики фулфилмента, «Яндекс Маркет»;
Олег Гришко, главный архитектор ИТ, «Сбер Еаптека»;
Тимур Неретин, директор по интеграциям, «Максмарт»;
Юрий Романов, директор коммерческих продуктов, S7 TechLab;
Елена Панченко, директор по розничным технологиям и эффективности, «ВинЛаб»;
Аскар Кинжигалиев, директор по электронной коммерции, «ВинЛаб»;
Наталья Милехина, руководитель группы корпоративной архитектуры, Melon Fashion Group;
Иван Крутько, бизнес-практик, ex CDTO «Комус», руководитель проекта в «М.Видео»;
Георгий Хотьян, начальник отдела разработки бэк-офис систем, «Детмир-Тех»;
Иван Будник, директор по электронной коммерции и цифровой трансформации, Gulliver Group.
Основные вопросы к обсуждению:
- ИТ в розничной торговле.
- Как развивался рынок цифровизации ритейла в 2025 г.
- Какие ИТ-задачи решают торговые предприятия?
- Как сохранить инвестиции в ИТ?
- Основные направления импортозамещения.
- Особенности внедрения российских ИТ-решений.
Основные направления цифровизации
- Какие цифровые решения нужны рознице?
- Как управлять современным ритейлом?
- Цифровая логистика и доставка.
- Электронное взаимодействие с клиентами и контрагентами.
- Как привлечь и удержать покупателей?
- Как ИТ помогают решать кадровые проблемы?
- Информационная безопасность в ритейле.
- Какие перспективы открывает использование ИИ.
Проекты и кейсы
- Крупные ИТ-проекты — делимся опытом.
- Импортозамещение в торговых сетях.
- Как сохранить инвестиции в ИТ?
- Цифровая основа успешного интернет-магазина.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
