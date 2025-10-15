МВФ предупреждает: Пузырь из-за инвестиций в ИИ лопнет, как пузырь доткомов

Аналитики Международного валютного фонда не исключают, что технологический пузырь, созданный в результате значительных инвестиций в искусственный интеллект, может лопнуть. В крупнейшей финансовой организации зафиксировали значительные вложения в технологии, в частности, со стороны компаний, занимающихся разработкой ИТ-моделей и соответствующего программного обеспечения. Это вызывает ассоциации с кризисом в США в 2000-2001 г., когда произошел крах интернет-компаний, известный как пузырь доткомов.

Финансовые риски

Технологический пузырь из-за инвестиций в технологии искусственного интеллекта (ИИ) может лопнуть, пишет Financial Times. Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) сравнивают ситуацию с пузырем доткомов — кризисом, когда взлет убыточных интернет-стартапов обрушил биржи.

Главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша (Pierre-Olivier Gourinchas) отметил: «Я не думаю, что кто-либо может сказать наверняка, но часть нашей работы заключается в том, чтобы оценивать потенциальные финансовые риски на рынке. Определенно, это один из таких рисков», — заявил эксперт.

По словам Гуринша, МВФ в 2025 г. зафиксировал значительные вложения в ИИ-технологии, в частности, со стороны компаний, занимающихся разработкой ИТ-моделей и соответствующего программного обеспечения (ПО). Это вызывает ассоциации с кризисом в Соединенных Штатов в 2000-2001 г., когда произошел крах интернет-компаний, известный как пузырь доткомов.

МВФ — крупнейшая финансовая организация, созданная для помощи национальным экономикам и поддержания мировой валютной системы. Полномочия МВФ несколько иные, чем у банков: он не только выдает займы своим членам, но и консультирует, анализирует, оказывает содействие и разрабатывает программы для многосторонней поддержки и обеспечения стабильности экономик государств. Для участия в МВФ страны вносят денежные средства в соответствии с квотой участия, рассчитанной на основе экономических и других показателей в специальные права заимствования (СДР), долларах США и других валютах. Условия кредитования в МВФ для государств не одинаковы и зависят от экономической устойчивости и базовых показателей статистики, а также существуют отдельные льготные программы с упрощенной выдачей кредитов, разработанные для экстренных случаев.

По итогам 2024 г. инвестиции в генеративный ИИ в мировом масштабе достигли $56 млрд, что является новым рекордом. Это практически в два раза — на 92% — больше по сравнению с 2023 г., когда в стартапы в рассматриваемой области было вложено $29,1 млрд. Такие данные приводятся в исследовании PitchBook. Отмечается, что количество сделок по финансированию проектов в сфере генеративного ИИ также растет. В 2024 г. было осуществлено 885 транзакций против 691 в 2023 г. Пик активности пришелся на IV квартал, когда были анонсированы инвестиционные сделки на общую сумму $31,1 млрд, что составляет более половины от всех вложений в 2024 г. В частности, создавшая ИТ-платформу машинного обучения (ML) анализа и обработки данных компания Databricks, провела раунд финансирования Series J, в ходе которого на развитие привлечено $10 млрд. Стартап xAI, курируемый Илоном Маском (Elon Musk), во время раунда Series C получил $6 млрд, а компания Anthropic привлекла $4 млрд от Amazon. Еще одним мегараундом стало финансирование OpenAI в размере $6,6 млрд: это повысило оценку ИТ-компании до $157 млрд.

Причины пузыря доткомов

Пузырь доткомов — экономический пузырь, существовавший в период приблизительно с 1995 по 2001 г. Кульминация произошла 10 марта 2000 г., когда американский фондовый индекс NASDAQ достиг 5 048,62 пункта (дневной пик). Перед обвалом рынка произошло несколько событий, которые ему способствовали.

Япония, на тот момент вторая по величине экономика мира, вошла в рецессию. Это спровоцировало массовую распродажу акций технологических компаний, которые, по оценкам экспертов того времени, были наиболее уязвимы к ухудшению экономической ситуации.

Некоторые технологические компании, такие как Dell, осознавая, что рынок достиг пика и не имеет перспектив для дальнейшего роста, начали продавать свои акции. Заметив это, инвесторы также принялись избавляться от своих ценных бумаг.

Объемы инвестиционного капитала к концу девяностых сократились: в девяностых Федеральная резервная система (ФРС) США поддерживала низкую процентную ставку, что способствовало появлению у инвесторов лишних денег, но в 2000 г. ключевую ставку повысили.

International Monetary Fund Причины пузыря доткомов

Одной из ключевых причин стало осознание инвесторами, что технологические компании, в которые они вкладывались, не смогли выйти на прибыль. Более того, эти компании вряд ли когда-либо достигнут доходности из-за отсутствия устойчивой бизнес-модели. В то же время некоторые предприниматели того периода даже не стремились укреплять бизнес своих проектов после initial public offering (IPO), а просто тратили полученные средства.

Но даже без таких трат новые компании ставили перед собой нереализуемые цели. Исследование аналитиков банка The Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) показало, что космическая оценка стоимости ИТ-компаний того времени могла быть адекватна только в том случае, если бы эти стартапы в течение пяти лет наращивали выручку на 80% ежегодно, не меньше.

Показательным примером является история основателя доткома TheGlobe Стефана Патернота (Stefan Paternot). После громкого IPO компании в 1998 г. Патернот, развлекаясь в ночном клубе, заявил журналистам: «У меня есть девушка. У меня есть деньги. А что еще надо сегодня? Теперь я готов жить отвратительной, фривольной жизнью». Крах доткомов в 2000 г. полностью разрушил TheGlobe.

Котировки ряда компаний упали на 95% и более — их вкладчики по факту оказались в огромном убытке, так как восстановление котировок большинства эмитентов до прежнего уровня (например компанию Yahoo) в отличие от индекса уже не произошло. Вторая по величине телекоммуникационная компания в США после AT&T — WorldCom попала в кризис. Руководство WorldCom было уличено в нелегальных операциях для увеличения прибылей. Рыночная стоимость WorldCom рухнула вниз, когда эта информация стала доступна широкой публике, это вызвало третье по размаху банкротство в истории США.

Многие доткомы исчерпали свои средства и были либо поглощены, либо ликвидированы; их доменные имена выкупались по бросовым ценам конкурентами или инвесторами. Ряд ИТ-компаний и их руководителей обвинили в мошенничестве за нецелевое использование средств акционеров, а Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США наложила многомиллионные штрафы на крупные инвестиционные компании, такие как Citigroup и Merrill Lynch, за дезинформацию инвесторов. Смежные отрасли, включая рекламу и логистику, также сократили активность из-за падения спроса на их услуги.

По некоторым подсчетам, крах фондовой биржи вызвал падение рыночной стоимости компаний на $5 трлн в период с марта 2000 по октябрь 2002 г.

Возможные выходы

Профессор Бизнес-школы Университета Уорика Джон Колли (John Colley) считает, что инвесторы снова верят в миф. На этот раз они верят, что успех таких гигантов, как Google, Amazon и Facebook* (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России), означает, что большинство технологических стартапов со временем найдут прибыльную нишу. Эти инвесторы готовы вкладывать средства, не ожидая дохода через год-два, но рассчитывая на прибыль в долгосрочной перспективе.

В 2018 г. аналитик Бизнес-школы Университета Вилланова Кейт Райт (Keith Wright) в обзоре для CNBC отмечала, что инвесторам стоит тщательно взвесить все риски, прежде чем вкладываться в IPO компаний-единорогов. «Мы официально находимся в пузыре, который превосходит тот, что был в 2000 г.», — подчеркнула она.

Кроме того, изменился сам рынок интернета, указал бывший инвестиционный банкир и создательница ИТ-системы планирования Future File Кэрол Рот (Carol Roth). В распоряжении нынешних технологических компаний гораздо более развитая ИТ-инфраструктура и подготовленный к новому продукту потребитель. По мнению Рот, даже обанкротившиеся в начале двухтысячных ИТ-компании могли бы преуспеть, если бы выходили на рынок сегодня: «В некотором смысле они стали жертвами времени, в котором оказались».

*Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России).