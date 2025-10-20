Великобритания заявила о взломе восьми своих военных баз «русскими хакерами»

20 октября 2025 г. британские власти расследуют сообщения о ИТ-взломе якобы российскими хакерами почти 10 военных баз. Предварительно уже известно, что была похищена информация о сотрудниках Министерства обороны Великобритании, а также другие данные о самих базах.

Атака хакеров на британских военных

Хакеры якобы связанные с Россией, взломали в сентябре 2025 г. внутренние ИТ-системы восьми британских военных баз, пишет Daily Mirror. Британское правительство уже начало расследование.

По информации Daily Mirror, киберпреступники проникли в ИТ-систему Министерстве обороны (Минобороны) Великобритании через компанию Dodd Group, занимающейся техническим обслуживанием и строительными работами на объектах британских вооруженных сил. Среди затронутых объектов — авиабаза Лейкенхит в графстве Саффолк, где размещаются истребители F-35 американских военно-воздушные сил (ВВС), а также могут находиться ядерные снаряды.

По информации The Mail On Sunday, утечка сведений затронула как действующих военнослужащих, так и ветеранов. Группировка хакеров уже опубликовала данные в даркнете. Среди них оказались имена, адреса электронной почты сотрудников, банковские реквизиты и в некоторых случаях адреса. По сведениям Daily Mirror, кибератака была совершена в сентябре 2025 г., предположительно, к ней причастна группировка Lynx.

При этом Daily Mail пишет, что хакеры были якобы связаны с Россией или являются их гражданами, но существенных доказательств никаких не приводят даже правоохранительные органы.

National Protective Security Authority United Kindom Великобритания расследует сообщения о взломе восьми военных баз якобы российскими хакерами

В Минобороны Великобритании подтвердили факт ИТ-инцидента и заявили, что только начали проводить расследование. «Мы применяем жесткий и проактивный подход к киберугрозам, которые могут представлять риск для национальной безопасности Великобритании. Мы активно изучаем сообщения о публикации информации, связанной с Минобороны, в даркнете», — сообщил представитель военного ведомства. При этом в минобороны отказались раскрывать дополнительные подробности, ссылаясь на необходимость защиты данных.

ИТ-инцидент произошел на фоне предупреждений со стороны Национального центра кибербезопасности Великобритании, который 13 октября 2025 г. сообщил о рекордном числе кибератак — 204 случая за год.

Размещение ракет Tomahawk

Российские хакеры смогут определить местоположение ракет Tomahawk на территории Украины, если они там появятся, об этом заявил 16 октября 2205 г. хакер Palachpro журналистам «Аргументы и факты». Хакер объявил о намерении использовать все доступные средства для определения местоположения ракет Tomahawk и разоблачения их возможных поставок.

Tomahawk (BGM-109) — дозвуковая крылатая ракета большой дальности для ударов по наземным целям, запускаемая с надводных кораблей и подлодок. Ее главная особенность — возможность полета на малой высоте с огибанием рельефа, что повышает скрытность и позволяет избежать обнаружения радарами. В 2025 г. есть и наземный варианты, к примеру, мобильная наземная пусковая установка Typhon она же Strategic Mid-range Fires System (SMRF) — это четырехконтейнерная пусковая, разработанная на базе корабельных установок вертикального пуска Mk 41. Она предназначена для наземных запусков ракет Tomahawk и многоцелевых ракет Standard SM-6. Пусковая установка размещена на колесном шасси и является мобильной, хотя и громоздкой. Армия США получила эти установки, разработанные компанией Lockheed Martin, только в 2023 г., поэтому они имеются лишь в ограниченном количестве и являются новыми даже для американских вооруженных сил, напоминают военные эксперты.

Wikipedia Авиабаза Лейкенхит — военная авиационная база Королевских военно-воздушных сил Великобритании

Заместитель председателя Совета Безопасности (Совбез) России Дмитрий Медведев 13 октября подчеркнул, что поставка ракет Tomahawk Киеву плохо кончится прежде всего для Дональда Трампа (Donald Trump). Он обратил внимание на то, что пуск ракет будут осуществлять американцы, и задался вопросом, как в этом случае отвечать России.

Президент России Владимир Путин отмечал, что для использования Tomahawk украинской армии необходимы американские военные специалисты. Поставка этих ракет украинскому режиму Владимира Зеленского ухудшит отношения Москвы и Вашингтона, а также усугубит конфликт на Украине. По его словам, в случае поставок Tomahawk Украине Россия усилит свою систему противовоздушной обороны (ПВО).

Британия курировала атаки Украины на российские аэродромы

К операции «Паутина» непосредственно причастны британские специальные службы, они курировали атаки украинских беспилотников на российские военные аэродромы, заявил 16 октября 2025 г. директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников.

«Под непосредственным кураторством британской разведки прямо накануне переговоров украинской и российской делегации в Стамбуле была проведена операция Службы безопасности Украины (СБУ) «Паутина». Англичане же обеспечили ее последующее пропагандистское сопровождение, вбрасывая в средства массовой информации (СМИ) фальшивки о якобы огромном нанесенном ущербе и исключительно украинском авторстве диверсии», — заявил Бортников.

Глава ФСБ утверждает, что специальное подразделение британских вооруженных сил special air service (SAS) и специалисты британской разведки military intelligence six (MI6) спланировали серию ударов беспилотниками по офису и объектам Каспийского трубопроводного консорциума, акционером которого выступает не только Россия, но также Казахстан и США.