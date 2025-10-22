В России массово блокируют сотовые номера. Кто виноват

В России за считанные недели было заблокировано свыше 160 тыс. сотовых номеров. Это следствие нового закона, запрещающего давать свой номер в пользование другому человеку. По утверждению МВД, все владельцы заблокированных номеров сдавали свои некие «аккаунты» в аренду, притом исключительно мошенникам.

Лишиться номера по щелчку пальцев

МВД России приступило к крупномасштабным блокировкам номеров российских операторов сотовой связи, пишет «Коммерсант». Современное законодательство напрямую запрещает предоставлять свой номер третьим лицам для совершения звонков, выхода в интернет или отправки SMS-сообщений.

Под блокировку попали именно те номера, владельцы которых сдали свои «аккаунты» в аренду, указано на официальном сайте МВД. В общей сложности от сети было отключено свыше 160 тыс. номеров.

При этом ни на сайте министерства, ни в Telegram-канале его представительницы Ирины Волк не указано, о каких именно аккаунтах идет речь. Напомним, что в современных российских реалиях номер телефона привязывается к профилям почти всюду – в интернет-банках, соцсетях, мессенджерах, маркетплейсах, в приложениях ресторанов и кафе, в приложениях заправок, навигаторах, при регистрации электронной почты и пр.

David Barber / Pexels Остаться без номера, к которому привязаны жизненно важные сервисы, становится все проще

Точное количество мобильных номеров, чьи владельцы больше не могут пользоваться ими, Ирина Волк и МВД не раскрыли. Она сообщила в своем Telegram-канале, что все заблокированные номера были переданы во временной пользование мошенниками. Также Волк не предоставила карту российских регионов, к которым привязаны заблокированные номера.

Законно ли

В России с 1 сентября 2025 г. действуют поправки к УК и КоАП РФ, включающие запрет россиянам на передачу зарегистрированных на них сотовых номеров (SIM-карт) иным лицам. Они были введены в рамках принятого весной 2025 г. «антимошеннического пакета законопроектов».

В документе оговаривается, что запрет не распространяется на передачу номеров близким родственникам. В нынешнем законе также оговаривается, что за кратковременную передачу номера иным лицам для использования в личных целях запрет не предполагается.

Если факт передачи номера не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, размер штрафа составит 30 тыс. – 50 тыс. руб. для физлиц и до 200 тыс. руб. для юрлиц. О блокировка номера за его передачу третьему лицу в поправках ничего не сказано.

На сайте МВД указано, что блокировка номера носит временный характер, но там не сказано, как можно снять с него наложенные ограничения.

«Сотрудниками МВД России на основании положений статей 46 и 64 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ "О связи" и статьи 15 Федерального закона от 12 августа 1995 г. №144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" организованы мероприятия по временному приостановлению оказания услуг связи владельцам сдаваемых в аренду аккаунтов. На сегодняшний день соответствующие меры приняты в отношении более чем 160 тыс. абонентских номеров», – отмечено на сайте ведомства.

Доверяй, но проверяй

Как пишет «Коммерсант», Ирина Волк утверждает, что «арендаторы» аккаунтов россиян – сплошь мошенники. Более того, по ее словам, они действуют в интересах украинских колл-центров и, к тому же, массово привлекают «к сотрудничеству» несовершеннолетних, арендуя учетные записи у них.

Публикация в Telegram-канале Ирины Волк

«Поговорите с детьми. Расскажите им о юридических последствиях таких действий. Ведь многие из них в полной мере не осознают, что посредством арендованных учетных записей совершаются преступления, такие как мошенничество, вымогательство, вербовка участников запрещенных организаций, террористические акты»,— написала Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Напомним также, что по нынешним законам россияне могут регистрировать на себя не более 20 сотовых номеров. Узнать их количество можно в салонах сотовой связи или на «Госуслугах». Также власти готовятся запретить гражданам страны иметь бесконечное количество банковских карт – как и в случае с SIM-картами это продвигается как мера борьбы с мошенниками.