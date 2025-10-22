Железо и ПО для ИИ включат в реестр российского ПО Минцифры

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России введет специальные требования для производителей программно-аппаратных комплексов, подходящих для работы с решениями в сфере искусственного интеллекта. Новые требования позволят продуктам этих компаний попасть в реестр российского программного обеспечения. Проект постановления правительства, подготовленный в октябре 2025 г., был направлен игрокам на российском рынке.

Специальные требования для производителей

Софт и железо для искусственного интеллекта (ИИ) включат в реестр Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России, пишут «Ведомости». Участники рынка в октябре 2025 г. не уверены, что смогут выполнить все необходимые требования российских властей.

Минцифры планирует ввести особые критерии для разработчиков программно-аппаратных комплексов (ПАК), совместимых с ИИ-решениями. Эти нормы дадут возможность таким продуктам войти в реестр отечественного ПО. Проект правительственного постановления, разработанный Минцифры в октябре 2025 г., уже разослан ПАК-производителям для замечаний.

«Минцифры активно сотрудничает с профессиональным сообществом и, учитывая нужды отрасли, в рамках межведомственной работы предложило критерии для технически сложных ПАКов, предназначенных для ИИ», — заявил «Ведомостям» представитель Минцифры. Он уточнил, что такие ПАКи будут включаться в действующий реестр отечественного ПО, и создавать новый реестр не планируется. Проект документа был отправлен на согласование в Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) России, добавил представитель ведомства. «Мы подготовили замечания и предложения к проекту, — отметил он. — Вопрос соответствия производителей новым требованиям обсуждается с предприятиями отрасли».

Суть предложения

Согласно документу, производители ИИ-систем, претендующие на включение в реестр российского ПО, должны иметь в России собственный дата-центр мощностью не менее 10 мегаватт (МВт). Аппаратная часть комплекса обязана включать до восьми чипов, обеспечивающих минимум 75% вычислительной мощности и производительность от 100 петафлопс (1 петафлопс = 1 квадриллион операций с плавающей точкой в секунду) в формате FP4. Как поясняет генеральный директор ComNews Group Леонид Коник, FP4 — это новый формат вычислений, оптимизированный для задач нейронных сетей, в первую очередь для больших языковых моделей (LLM).

Проект не предусматривает специальных льгот для производителей ПАКов для ИИ, и все компании, включенные в реестр, получают одинаковые преференции, отметил представитель Минцифры. Однако правообладатели ПО, внесенного в реестр Минцифры, могут рассчитывать на меры государственной поддержки: освобождение от налога на добавленную стоимость (НДС), льготную ставку налога на прибыль в 5% вместо стандартных 20% и сниженные страховые взносы (7,6% вместо 15%). Также они имеют преимущества при участии в государственных и муниципальных закупках. На данный момент в реестре Минцифры числится 28 080 разработок от 10 498 правообладателей, указано на сайте ведомства.

В июне 2025 г. заместитель министра цифрового развития Александр Шойтов сообщил о том, что Минцифры займется разработкой реестра доверенного ИИ для использования в объектах критической инфраструктуры. Других законодательных требований к ПАКам для ИИ на 22 октября пока не установлено.

Строгие правила

Леонид Коник подчеркивает тот факт, что в России на 22 октября 2025 г. нет ПАК-производителей, полностью соответствующих требованиям Минцифры. По мнению источника «Ведомостей» из компании-производителя, выпускающей электронику, такие решения, вероятно, могут реализовать лишь Сбербанк, «Яндекс» и отдельные местные производители с доступом к суперкомпьютерам.

Директор по стратегии Cloud Илья Королев считает, что мера направлена на постепенное повышение уровня локализации аппаратных решений для ИИ. По его словам, дополнительная поддержка разработчиков, стремящихся попасть в реестр российского ПО, выглядит обоснованной в текущих условиях.

Требования Минцифры касаются ПАКов для обучения ИИ-моделей, то есть ИТ-систем, рассчитанных на высокие вычислительные нагрузки, отмечает руководитель ИИ-направления и серверов для ИИ-компании Openyard Станислав Обидин. Однако условие о наличии собственного дата-центра для всех производителей ПАКов кажется избыточным, считает он. Многие разработчики ПО и интеграторы создают ПАКи, используя оборудование отечественных производителей, без собственной ИТ-инфраструктуры — это стандартная практика в отрасли, поясняет эксперт.

В октябре 2025 г. ряд российских производителей серверов выпускают ПАКи для работы с ИИ, но установленные требования фактически являются запретительными для отечественных компаний радиоэлектронной отрасли, отметил «Ведомостям» представитель Fplus. «Для того чтобы избежать ущерба для участников рынка, мы считаем необходимым дополнительно обсудить этот вопрос с заинтересованными производителями серверов», — заявили в компании.

Заход в реестр

Попасть в реестр ПО, который ведет Минцифры, могут юридические лица с долей участия россиян в капитале не меньше 50% или физические лица — граждане России, производящие софт или ПАКи.

Помимо этого сумма выплат за рубеж — например, по лицензионным договорам — не должна превышать 30% от общей выручки, а исключительные права на ПО должны принадлежать заявителю на территории всего мира.

ПО не должно иметь ограничений на использование в России. Государственные компании могут подать заявку на включение собственной разработки в реестр только в том случае, если в реестрах ПО России и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) нет аналогов такого решения.

Помимо этого ПО должно быть совместимо не менее чем с двумя операционными системами (ОС), соответствующими требованиям к доверенному ПО.

Аналогичные правила распространяются и на правообладателей ПАКов. 22 октября 2025 г., согласно постановлению правительства №1236, утверждающему правила формирования реестра, для включения ПАКа в реестр ПО только софт комплекса в его составе должен находиться в реестре.

Площадки для мощностей

Размещать стойки с ИИ-оборудованием в коммерческих центрах обработки данных (ЦОД) допустимо, поясняет основатель консалтинговой компании по строительству дата-центров «Ди си квадрат» Александр Мартынюк. В России существует множество ЦОДов мощностью свыше 10 МВт, а в стадии проектирования и строительства находятся центры на 30 и 50 МВт, отмечает он. В регионах таких объектов практически нет, но в Москве и Санкт-Петербурге их достаточно.

В среднем российские ЦОДы имеют мощность 1,4 МВт, тогда как ЦОДы крупных компаний достигают 36 МВт, уточняет ведущий инженер-программист Научно-образовательного центра Федеральной налоговой службы (НОЦ ФНС) России и Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н.Э. Баумана Николай Калуцкий. Такие центры сдают в аренду стойки или места в них, чем активно пользуются разработчики ПО, включая создателей ИИ-систем, подчеркивает он.