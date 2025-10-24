Власти передумали продавать частоты для 5G. Операторам это не интересно

Минцифры отменило аукцион на продажу 5G-частот в диапазоне 4,8-4,99 ГГц. Сотовым операторам участие в нем оказалось неинтересным, в том числе из-за требований по покрытию и проблемами с абонентскими устройствами в данном диапазоне.

Отмена аукциона на 5G

Министр цифрового развития Максут Шадаев подписал приказ об отмене собственного приказа о проведении аукционов на продажу частот для 5G (пятое поколение сотовой связи). Документ опубликован на сайте Минцифры.

Отмененный приказ был подписан в июле 2025 г. Предполагалось, что на аукцион будут выставлены две полосы частот в диапазоне 4,8-4,99 ГГц шириной 100 МГц и 90 МГц. Начальная цена первого лота составляла 26,23 млрд руб., второго – 21,25 млрд руб.

В обоих лотах территорией действия соответствующих лицензий являлась вся территория России кроме Республики Крым, Севастополя и новых регионов. Победители аукциона должны были к 2026 г. покрыть четыре города-миллионника сетями 5G, к 2030 г. – 16. Также к 2026 г. должно было быть установлено каждый из победителей должен был бы установить по 2 тыс. базовых станций отечественного производства, к 2030 г. – 25 тыс.

Скепсис сотовых операторов

Анонсируя аукцион, Максут Шадаев говорил, что он не вызовет большого интереса у операторов связи. Операторам интерес другой диапазон – 3,4-3,8 ГГц, однако из-за позиций силовых ведомств – Минобороны и ФСО (Федеральная служба охраны) – он остается не доступен в России для использования для 5G.

FreePik Минцифры отменило аукцион частот для 5G

Вместо этого операторам был предложен другой диапазон – 4,4-4,99 ГГц (частью которого является выставлявшийся на аукцион участок 4, 8-4,99 ГГц). Однако в данном диапазоне выше затраты на строительство сети, дефицит абонентских устройств и проблемы с частотами в приграничных зонах (включая Санкт-Петербург).

В последние месяцы Минцифры искало различные пути стимулирования сотовых операторов для участия в аукционе. Так, предлагалось 25% от средств, вырученных от участия в аукционе, направить на компенсацию затрат операторов на строительство сетей. Также победителям аукциона предлагалось CNews обеспечить возможность для строительства сетей 5G на сетях для предыдущего, четвертого поколения (4G, принцип технологической нейтральности).

Как пояснил агентству «Интерфакс» директор департамента госрегулирования рынка телекоммуникаций Минцифры Дмитрий Тур, отмена аукциона является вынужденной мерой: сотовые операторы не поддержали решение о его проведении. Минцифры вело с операторами переговоры по изменению условий аукциона, в том числе обременений по покрытию городов – миллионников, и введению технологической нейтральности.

Данный вопрос должен был рассматривать на заседании ГКРЧ (Государственная комиссия по радиочастотам) в октябре, но «условно не был поддержан», в связи с чем его рассмотрение было перенесено на следующее заседание, говорит Тур.

Проблема с абонентскими устройствами

В «Мегафоне», «Вымпелкоме» (торговая марка «Билайн» ) и «Т2 Мобайл» (торговая марка Т2, принадлежит «Ростелекому») от комментариев отказались. Ранее сотовые операторы скептически смотрели на перспективы данного аукциона, считая более перспективным диапазон 3,4-3,8 ГГц.

С такими показателями и требованиям по покрытию и количеству базовых станций, которые были прописаны в условиях аукцион, сам аукцион становился ненужным для оператором и являлся лишь необдуманной попыткой собрать средства в федеральный бюджет-, говорит собеседник CNews на телекоммуникационном рынке.

Собеседник издания добавляет, что отдельной проблемой будет отсутствие у населения абонентских устройств с поддержкой 5G в данном диапазоне (n79). «Данный диапазон – редкий для Европы, а у большинства производителей Россия отнесена к Европе и данный диапазон может быть заблокирован на программном уровне, - говорит собеседник издания. – Такие вопросы решаются переговорами между операторами и производителями, но в условиях санкций они невозможны».