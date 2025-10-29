Власти недовольны ИИ: «10 минут доказываешь роботу, что ты человек»

В Министерстве экономического развития России в октябре 2025 г. рассказали о проблемах внедрения технологий искусственного интеллекта бизнесом и о сложностях, возникающих из-за новых технологий в повседневной жизни. Все это требует корректировок в законодательстве, добавили в ведомстве.

Проблемы с внедрением

В Министерстве экономического развития (Минэкономразвитие) России 29 октября 2025 г. указали на проблемы с внедрением технологий искусственного интеллекта (ИИ) бизнесом и о сложностях в повседневной жизни, пишет РБК. Скорость распространения ИИ-технологии зависит от множества факторов, включая технологический потенциал организаций, государственное регулирование, доступность данных и многие другие.

«Звонишь в клинику и 10 минут пытаешься доказать, что ты человек и что тебе нужен человек», — заявил директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин. Выходом из ситуации Волошин видит создание экспериментальных правовых режимов (ЭПР), где российские компании могли бы апробировать методы обезличивания данных и работать с большими ИИ-моделями в безопасной регуляторной среде. «Точно нужна механика, где компании, которые понимают, что сейчас вопрос ответственности очень важен, понимали бы, каким путем двигаться. Если нет, мы по факту просто отстаем», — считает он.

Представитель Минэкономразвития отметил, что российские компании почти не используют большие языковые модели из-за несовершенства регуляторной среды и страха ответственности. По словам Волошина, текущие правовые рамки в России скорее сдерживают, чем стимулируют внедрение передовых ИИ-технологий. «Вопрос безопасной работы с большими моделями стал практически нерешаемым», — заявил он. Владимир Волошин также пояснил, что бизнес столкнулся с парадоксальной ситуацией: регуляторы сместили баланс в сторону позиции если ничего нет, то значит, это безопасно. На практике это приводит к повсеместным запретам, которые, по мнению директора департамента, лишь ограничивают технологическое развитие, в то время как недобросовестные игроки ими не руководствуются.

Пример ситуации из жизни

В качестве примера Владимир Волошин привел инцидент с беспилотным автомобилем в Санкт-Петербурге в 2025 г., когда легкое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) потребовало созыва целой комиссии и долгого разбирательства. «Если бы это была обычная авария, то составили бы протокол и разошлись — все, вопросов нет. Но тут же у нас беспилотник, искусственный интеллект (ИИ)», — отметил он, подчеркнув, что существующие механизмы оказались чрезмерно сложными.

Волошин уточнил, что инцидент с ДТП потребовал внесения корректировок в ЭПР с беспилотниками, не раскрыв деталей. «Из-за этой аварии мы внесем определенные изменения, поскольку при описании в законодательстве новых технологий, таких как ИИ, мы всегда ориентируемся на самые сложные и крайние сценарии», — пояснил он.

Концепция ИИ-регулирования

В августе 2025 г. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России подготовило проект концепции развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта до 2030 г. Документ определяет принципы будущего российского законодательного регулирования отрасли и описывает факторы, влияющие на развитие ИИ-технологий в различных секторах российской экономики.

Проект создавался в сотрудничестве с Альянсом в ИИ-сфере, объединяющим крупные технологические компании, заинтересованные в развитии данных технологий. Представитель Минцифры подтвердил «Ведомостям» подлинность документа и уточнил, что он проходит экспертное обсуждение с представителями индустрии и отраслей активного внедрения ИИ-решений. По завершении консультационного процесса концепция будет направлена на межведомственное согласование.

Альянс в ИИ-сфере объединяет ведущие технологические компании для совместного развития их компетенций и ускоренного внедрения ИИ в образовании, научных исследованиях и в практической деятельности бизнеса. В альянс входят технологические компании России: VK, МТС, «Яндекс», Сбербанк, «Газпром нефть», Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Представитель Альянса в ИИ-сфере подчеркнули, что благоприятные условия для безопасного развития ИИ-технологий могут быть выработаны только в тесном взаимодействии с ИТ-отраслью, с учетом практического опыта и долгосрочной стратегической перспективы. В основу проекта вошли консолидированные предложения отраслевых организаций и компаний Альянса, включая Сбербанк.

В 2025 г. Россия применяет гибридный подход к регулированию ИИ-технологий. Большинство нормативных актов носит стимулирующий характер, но существуют точечные ограничения и механизмы саморегулирования.