Российский музыкальный союз хочет штрафовать за любое использование голоса, изображения и других особенностей в ИИ без разрешения

В октябре 2025 г. российские музыкальные лейблы, дикторы и другие представители музыкальной индустрии, предложили расширить законопроект о синтезированных голосах, накладывая штраф за любое использование голоса, изображения и других признаков личности без разрешения их владельца. Предложенный механизм, по сути, аналогичен компенсациям за нарушение прав на результаты интеллектуальной деятельности, отмечают эксперты.

Просьба внести поправки в законопроект

Представители музыкальной индустрии предлагают штрафовать за любое использование голоса, изображения и других персональных особенностей без разрешения их владельца, пишет «Коммерсант».

«Национальная федерация музыкальной индустрии» (НФМИ), представляющая интересы музыкального бизнеса, направила письма председателю комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Павлу Крашенинникову, первому заместителю председателя комитета по конституционному законодательству и сенатору Артему Шейкину и председателю комитета Совета Федерации (Совфед) по государственному строительству Андрею Клишасу.

НФМИ и Союз дикторов России предложили в октябре 2025 г. внести поправки в законопроект «О синтезированных голосах». Представители музыкальной индустрии считают, что в случае нарушения права гражданина на изображение, голос или иные признаки человеческой индивидуальности, физическое лицо вправе требовать компенсацию за нарушение указанного права вместо возмещения убытков или взыскания морального вреда, которые как правило, довольно тяжело подсчитать. Такой механизм будет работать по аналогии с компенсациями за нарушение прав на результаты интеллектуальной деятельности. Штрафовать предлагают во всех случаях, если признак индивидуальности был размещен в интернете без разрешения его владельца.

Генеральный директор НФМИ Никита Данилов считает, что из-за того, что в российский Гражданский кодекс (ГК) прямо не прописаны голос и цифровой образ как охраняемые нематериальные блага, суды принимают решения не в пользу пострадавших.

По оценкам НФМИ, произведения, созданные ИИ с использованием образов известных артистов, приводят к убыткам в размере около 3,5 млрд руб. в год.

Законопроект об использовании записи со сгенерированным с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ) голосом человека только с его согласия внесли в Госдуму в сентябре 2024 г., документ все еще находится на рассмотрении.

Правовой статус

Рыночные эксперты считают, что ИИ представляет собой ИТ-инструмент, а в российском законодательстве уже установлена презумпция охраноспособности. Так, в представители «Яндекса» в 2024 г. отмечали, что действующее регулирование предполагает правовую охрану любого объекта, созданного с участием человека и его творческим вкладом, включая технические средства. Контент, созданный с помощью нейронных сетей, полностью соответствует этим критериям, как, например, фотографии или видеоклипы. В «Яндексе» отметили важность сохранения такого подхода.

Юристы полагают, что вопрос правового статуса нейрокаверов (кавер-версии песен, созданных с помощью ИИ) еще долго будет предметом дискуссий не только в России, но и во всем мире. Большинство специалистов склоняются к мнению, что ИИ следует рассматривать именно как ИТ-инструмент.

Об ассоциации

НФМИ является российской некоммерческой организацией, представляющей интересы музыкального бизнеса России и других стран. Ассоциация была создана в 2011 г. звукозаписывающими компаниями для устранения барьеров в развитии музыкальной индустрии и создания благоприятного бизнес-климата, для формирования эффективной системы правовой защиты авторских и смежных прав, а также для развития и укрепления легального музыкального рынка, представительства и защиты интересов авторов, исполнителей, производителей фонограмм и иных правообладателей.

В состав ассоциации входит 10 музыкальных лейблов и издательств. В структуре НФМИ консолидировано более 50% музыкального рынка России. Главной целью НФМИ является развитие в России условий для успешного существования любого бизнеса, связанного с созданием и распространением музыки.

В 2025 г. НФМИ представляет интересы своих членов, которые являются правообладателями в сфере музыки, и музыкальной индустрии в целом в органах государственной власти, а также в коммерческих и некоммерческих организациях. Ассоциация также организует взаимодействие и диалог с другими ИТ- и креативными индустриями по широкому кругу вопросов, способствует обмену мнениями и согласованию позиций внутри музыкальной индустрии, разъясняет широкой общественности позицию музыкального бизнеса по ключевым вопросам, обеспечивает взаимодействие с международными музыкальными ассоциациями.