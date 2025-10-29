CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

После блокировок в звонков в Telegram и WhatsApp* россияне возвращаются к разговорам по телефону. Голосовой трафик в Москве вырос на 50%

Начиная с августа 2025 г. голосовой трафик в России вырос в среднем более чем на четверть по всей стране и более чем на 50% в Москве. Такая динамика может быть связана с тем, что в российской столице абоненты ранее активнее пользовались звонками в мессенджерах. При этом в октябре 2025 г. операторы связи уже начали менять тарифы из-за перераспределения трафика, но пока добавляя в них минуты для звонков, а не повышая цены.

Рост трафика

Россияне стали чаще звонить по телефону после блокировок в месенджерах, пишет «Коммерсант». Средние показатели по России выросли на 25%, в ряде регионов они увеличились до 50%. При этом операторы связи уже начали менять тарифы из-за перераспределения трафика, но пока добавляя в них минуты для звонков, а не повышая цены.

По данным Т2, в среднем по России с начала августа 2025 г. голосовой трафик вырос на 9%, в Московском регионе — на 47,9%. Похожая динамика наблюдается и у других операторов: например, у «Сбермобайла» с начала августа голосовой трафик в среднем по России вырос на 24%, в Московском регионе — на 45%. У «Т-Мобайла» в октябре голосовой трафик вырос в среднем на 66% в Москве и на 41,5% в остальных регионах.

В начале августа 2025 г., как уже информировал CNews, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) ограничил голосовые звонки в Telegram и WhatsApp* (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), поскольку эти мессенджеры, по мнению российских властей, преимущественно используются для мошенничества и вымогательства.

Причины различных чисел

Собеседник «Коммерсант» на телеком-рынке добавляет, что в целом по России голосовой трафик вырос в тех регионах, где люди привыкли к высокому качеству интернета и много звонили в WhatsApp или Telegram. По его словам, наибольший прирост в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске. При этом минимально изменился голосовой трафик в регионах, где массово блокируют мобильный интернет из-за атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) т.е. Краснодарский край, Крым и Севастополь, Курская и Белгородская область, а также Ростовская и Калужская область — там абоненты и так не пользовались звонками через мессенджеры, говорит он.

taylor-grote-l3qup8mpexc-unsplash_1.jpg

Unsplash - Taylor Grote
Россияне стали на 25% чаще звонить по телефону после блокировок в звонков в Telegramи WhatsApp

«Такое различие между Москвой и регионами может быть связано с тем, что среди абонентов «Т-Мобайла» из столицы больше молодежи, для которой мессенджеры раньше были основным способом общения. Жители регионов, наоборот, старше и консервативнее, из-за чего мессенджерами и раньше пользовались не так активно, отдавая предпочтение мобильной связи», — объясняет представитель оператора. При этом из-за изменения поведения абонентов операторы связи уже обновляют тарифы.

Операторы готовы к нагрузкам

В МТС отмечают рост спроса на голосовые услуги и реагируют на него расширением возможностей в тарифных планах. По словам представителя оператора, в молодежном тарифе т.е. «Тариф 24» пакет минут увеличен с 50 до 200, а абоненты активно подключают дополнительные пакеты.

В Т2 обновили безлимитный тариф: без ограничений по интернету, SMS и звонкам внутри сети, но с лимитом на звонки другим операторам.

02_-tumannaya-osennyaya-moskva.jpg

Правительство Москвы
Москва

В «Сбермобайле» заявили, что при устойчивом изменении структуры потребления готовы предложить новые решения, а в «Т-Мобайле» пока не вносили изменений в тарифы.

Ситуация устаканится

На стабилизацию ситуации уйдут месяцы: кто-то перейдет на традиционные мобильные звонки, кто-то — в доступные мессенджеры, поясняет управляющий партнер «ТМТ-Консалтинга» Константин Анкилов.

«Рост голосового трафика не создает критических технологических проблем для операторов в России: ИТ-инфраструктура имеет запас пропускной способности», — уверен основатель агрегатора «Экомобайл» Игорь Жиленко. Однако при дальнейшем увеличении трафика операторам придется инвестировать в расширение сетей.

*WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Антон Денисенко

