В России началось массовое производство роутеров с поддержкой Wi-Fi 6

«Ростелеком» запустил производство роутеров Wi-Fi 6 в Москве. Предельный объем выпуска – 150 тыс. в месяц. Производство реализовано по полному циклу – от монтажа микроэлектроники на плате до отгрузки заказчикам. Пока что «Ростелеком» предлагает новинки только своим абонентам – в рознице их нет.

Отечественные высокоскоростные роутеры

Оператор связи «Ростелеком» сообщил CNews о запуске массового производства роутеров потребительского уровня с поддержкой Wi-Fi 6. Это один из самых современных стандартов беспроводной связи, доступных во всем мире.

Производством занимается компания «Электра» – дочернее предприятие «Ростелекома». Она также выпускает современные программные платформы, системы управления, индустриальные контроллеры и УСПД (устройства сети передачи данных), точки доступа Wi-Fi, коммутаторы, смарт-модемы и пр.

Выпуск роутеров налажен на московской фабрике «Электры». Она способна производить до 150 тыс. устройств в месяц.

Ростелеком Новые роутеры «Ростелекома» поддерживают Wi-Fi 6

По заверениям представителей «Ростелекома», на своем заводе компания «Электра» наладила полный цикл производства маршрутизаторов. Он включает в себя монтаж электронных компонентов, конфигурацию и установку ПО, калибровку Wi-Fi и GPON, а также тестирование, упаковку и отгрузку заказчикам.

Представители оператора отдельно подчеркнули, что основу всех новых роутеров составляет интегральная схема российского производства. Программное обеспечение у них тоже суверенное – оно разработано специалистами компании «Электра».

Первый пошел

Первым роутером «Ростелекома» с Wi-Fi 6 стал Electra F30AX с чипом AX3000. В «Ростелекоме» подчеркнули, что это флагманское решение. Редакция CNews обратилась к представителям «Ростелекома» с вопросом о наличии в модельном ряду других маршрутизаторов с Wi-Fi 6 и получила такой ответ: «Выпускаются и другие модели с поддержкой Wi-Fi 6: GPON ONT G22AX (AX1500), GPON ONT G30AX (AX3000), точка доступа RX 3002 (AX3000), конкретный вид оборудования, устанавливаемого в домохозяйстве, будет зависеть от применяемой технологии подключения. Но большей части клиентов будут устанавливаться именно роутеры класс AX3000».

«Чип AX3000 производится в КНР – пока чипы такого класса в России не производятся», – сказали CNews представители «Ростелекома».



Electra F30AX поддерживает диапазоны 2,4 и 5 ГГц – оба давно считаются стандартом для современных сетей Wi-Fi. Но в мире также есть более современные технологии Wi-Fi 6E и Wi-Fi 7 с поддержкой диапазона 6 ГГц, использование которого для беспроводных сетей в России официально разрешено с декабря 2022 г. Роутер Electra F30AX их не поддерживает.

На вопрос CNews, почему выбор пал именно на Wi-Fi 6 при наличии более современных стандартов, представители Ростелекома ответили: «Выбор Wi-Fi 6 для использования в массовом сегменте логичен – в настоящее время именно этот стандарт поддерживает набольшая доля (до 70%) домашних устройств с интернет-доступом, а поддержка Wi-Fi 6E и 7 пока значительно ниже. Если говорить о Wi-Fi 6E, то у этого стандарта отмечаются проблемы с покрытием: чем меньше длина волны и выше частота сигнала, тем меньше площадь уверенного покрытия, сигнал Wi-Fi 6E плохо преодолевает железобетонные и кирпичные стены. Кроме того, поддержка 6 ГГц требует установки отдельного чипсета, что приводит к росту цены роутера, и это не оправдано в условиях небольшого количества совместимых устройств. По нашим прогнозам, на ближайшее время стандарт Wi-Fi 6 закроет все потребности большинства частных клиентов. Более продвинутые пользователи с особыми требованиями всегда могут приобрести устройство под свои потребности».

Ростелеком Производство роутеров реализовано по полному циклу

Новинка «Ростелекома» обеспечивает максимальную скорость передачи данных до 3 Гбит/с или примерно 375 МБ/с. Роутер поддерживает технологию Mesh, что позволяет ему объединяться с другими роутерами в больших помещениях. Это избавляет от необходимости городить систему из нескольких ретрансляторов сигнала.

Редакция CNews нашла этот роутер в списке предложений сайта «Кибер Маркет». Согласно предложенному описанию он получил 256 МБ ОЗУ и 128 МБ ROM, один гигабитный порт WAN 10/100/1000 и три порта LAN, тоже гигабитных. Цена устройства не указана.

На сайтах «Ростелекома» и «Электры» спецификации и стоимость Electra F30AX на момент выхода материала опубликованы не были.

Нужно ли обновляться

По информации «Ростелекома», новый флагманский роутер получил улучшенную защиту от помех и увеличенный радиус действия. За счет этого Electra F30AX способен обеспечить примерно на 45% более высокую скорость работы в сравнении с маршрутизаторами на базе процессора AX1500.

В госзакупках роутер появился еще летом 2025 года

«Это особенно актуально в многоквартирных домах с большим количеством домашних Wi-Fi-сетей», – сказали CNews представители «Ростелекома», смогут ли другие модели новой серии, не являющиеся флагманскими, обеспечить такой же прирост скорости.

Новшество не для всех?

На момент публикации материала новые роутеры «Ростелекома», в частности, Electra F30AX не были в свободной продаже. Редакция CNews обратилась к оператору с вопросом о его планах по выпуску новинок в розницу. «В настоящий момент роутеры доступны только абонентам домашнего интернета "Ростелекома"», – ответили представители «Ростелекома».

Стоимость Electra F30AX неизвестна

Пока что обзавестись Electra F30AX и другими роутерами шестого поколения могут лишь абоненты «Ростелекома». Представители оператора заявили, что получить новые маршрутизаторы могут «как новые клиенты, так и действующие абоненты домашнего интернета "Ростелекома"».

Редакция CNews обнаружила упоминание роутера Electra F30AX в госзакупке на «Электронной торговой площадке» Газпромбанка, датированной 30 июля 2025 г. Ее инициатор – Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Автозаводского района». Сумма контракта не указана, статус заявки – просрочена.