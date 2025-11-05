В России резко подорожают сотовая связь и интернет. Но россиянам это понравится, раньше было хуже

В 2026 г. сотовая связь в России, а также домашний интернет с высокой степенью вероятности станут менее доступной для жителей страны в финансовом плане. Они могут подорожать на 5-10%, но это ощутимо меньше, чем в 2025 г. – год еще не закончился, а услуги операторов и провайдеров уже выросли в цене на 17%.

Существенная статья расходов

В 2026 г. расходы россиян на связь ощутимо вырастут, пишут «Ведомости». Приумножить нагрузку на кошельки граждан намерено подавляющее большинство как операторов сотовой связи, так и провайдеров домашнего интернета.

Помимо этого, вырастут цены на платное ТВ и телефонию, утверждает издание. А вот технологии спутниковой связи оно не упоминает, хотя, как сообщал CNews, их для выхода в интернет в используют в России в последнее время все чаще.

Повысить цены на свои услуги в 2026 г. намерены 96% российских телеком-компаний. Значительная часть организаций по предоставлению услуг связи, в пределах 48%, рассчитывают поднять свои расценки на 5-10% – для примера, кто сейчас платит за домашний интернет 600 руб., будет отдавать провайдеру от 630 до 660 руб. При этом речи о повышении скорости или предоставлении дополнительных бонусов пока нет.

Photogenica - Андрей Попов Сотовая связь и интернет становятся все менее доступными для россиян

16% операторов станут продавать свои услуги дороже более чем на 10% в 2026 г. по сравнению с ценами 2025 г. Как сильно проиндексируют свои цены оставшиеся компании, «Ведомости» не уточняют.

Лишняя привязка к оператору не спасет

Операторы связи часто предлагают россиянам оформить договор на комплексный пакет услуг связи – чаще всего на сотовую связь и домашний интернет одновременно. Некоторые из четырех крупнейших операторов сотовой связи в ряде российских регионов и вовсе подключают россиянам свой домашний интернет исключительно при покупке еще и SIM-карты.

Чаще всего такая двойная привязка к одному оператору обходится россиянам дешевле, нежели оплата двух отдельных договоров – на мобильную связь и на проводной интернет. Но в 2026 г. она уже не будет столь же выгодной, сколь раньше – «Ведомости» пишут, что именно комплексные тарифы с высокой степенью вероятности вырастут в цене сильнее всего. Как сильно они подорожают, издание не сообщает.

Не все так плохо

Согласно приведенным изданием прогнозам, 2026 г. не станет рекордным по темпам удорожания связи в России. Если они сбудутся, то 2026 г. окажется не в состоянии догнать даже 2025 г.

Согласно официальной статистике Росстата, всего за первые девять месяцев 2025 г. (1 января – 30 сентября) абонентская плата за одну только сотовую связь подскочила в цене на 17,3% год к году. Провайдеры проводного интернета не стали столь же сильно давить на население – их расценки тоже выросли, но намного меньше, на 6,3% за тот же период.

Также Росстат приводит статистику и по отдельным месяцам. Так, в сентябре 2025 г. цены на услуги связи выросли на 11,09% в сравнении с сентябрем 2024 г. Это означает, что провайдеры и операторы связи не только защитились от инфляции, которая в сентябре 2025 г. составила 7,98% (Росстат), но и остались в значительном плюсе.

Все хотят зарабатывать

Основная причина индексации цен на услуги связи в России, по мнению ряда опрошенных «Ведомостями» экспертов – это так называемая «инфляция затрат». Об этом говорит партнер департамента финансового консультирования ДРТ Антон Шульга.

Под инфляцией затрат он подразумевает, в частности, сохраняющиеся проблемы с логистикой, а также «трудности в части развития сетей, так как доступ к технологиям ограничен».

В сегменте ЦОД главный фактор повышения цен – рост затрат на электричество, сообщила изданию коммерческий директор Linx Мария Маркова. Она также отметила, что облачный бизнес телеком-компаний будет становиться дороже из-за нехватки мест в дата-центрах.

Помимо роста цен, ожидается еще и пересмотр условий тарифных планов. Если в последние годы упор в них делался на мобильный интернет ввиду популярности звонков через иностранные мессенджеры, то теперь, в связи с недавними ограничениями, россияне стали чаще совершать звонки напрямую через сотовые сети.

Прогноз об изменениях тарифов операторов связи предоставил «Ведомостям» аналитик iKS-Consulting Максим Савватин. По его мнению, тарифы будут перестраиваться под сервисы из «белого списка», то есть те, которые доступны даже тогда, когда по стране проходит волна блокировок мобильного интернета. Россияне страдают от них с весны 2025 г.

Что говорят операторы

В «Мегафоне» сообщили CNews, что на размер абонентской платы по тарифам влияет масса факторов, среди которых – стоимость телеком-оборудования. По словам представителей оператора, расходы телеком-компаний будут только расти, в том числе и затраты на электроэнергию.

«Потребление мобильного интернета растет за счет появления новых интернет-сервисов и услуг, которыми пользуются абоненты. Кром того, с постоянным "утяжелением" контента увеличивается объём передаваемых данных. На размер тарифов влияет множество факторов, таких как стоимость оборудования, затраты на эксплуатацию сети, расходы на электроэнергию и другие ресурсы. Очевидно, что эти составляющие будут только увеличиваться», – сказали CNews представители «Мегафона».

В МТС не прокомментировали рост цен на связь в 2026 г. Представители оператора рассказали «Ведомостям» лишь то, что в 2025 г. МТС концентрировался на развитии своей экосистемы. Под этим подразумеваются в данном случае подписка на музыкальные стриминги и онлайн-платформы, «доступ к инновационным технологическим сервисам, например ИИ-секретарям в звонке, записи разговоров, ИИ-защите от фрода и спама и т. д.». Отметим, что функция записи разговоров есть в большинстве Android-смартфонов, хотя во многих она скрыта.

Стоит подчеркнуть, что почти все операторы связи не стали комментировать изданию потенциальный рост цен на свои услуги в 2026 г. Представители T2, «Ростелекома», «Билайна» и «ЭР-телеком холдинга» (бренд «Дом.ру») воздержались от комментариев.