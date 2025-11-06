В YouTube появился автоматический голосовой дубляж иностранных роликов на русский язык

ИТ-платформа YouTube представила новую функцию для пользователей. С ноября 2025 г. доступен автоматический перевод аудиодорожки. Нововведение открывает новые возможности для аудитории. Сама же технология основана на нейронной сети Gemini, разработанной корпорацией Google. Ранее подобная функция работала только для англоязычных материалов, однако теперь система поддерживает и русский язык.

ИИ-дубляж видео на русский язык

Видеохостинг YouTube 6 ноября 2025 г. начал автоматически переозвучивать ролики иностранных авторов на русский язык с помощью нейронной сети Gemini, пишет Ferra. Ранее подобная функция была доступна лишь для английского языка.

Авторам на YouTube стал доступен автоматический перевод и озвучивание на десятки языков, включая русский; дорожки генерируются искусственным интеллектом (ИИ) и подключаются на уровне настроек видео, без сторонних ИТ-сервисов.​

По заявлению разработчиков ИТ-платформы, в 2025 г. ИТ-инструмент призван снизить языковые барьеры и расширить охват. Ведь многоязычные дорожки, по их мнению, в среднем добавляют значимую долю просмотров от неосновных языков аудитории.​

Функция работала на YouTube в пилотном режиме с 2023 г. на YouTube-каналах крупных блогеров, таких как MrBeast, Марк Робер (Mark Robert) и Джейми Оливер (Jamie Oliver), а массовое развертывание началось во второй половине 2025 г. и продолжается волнами. В ряде российских регионов функция уже отображается и работает, при этом Google заявляет о поэтапном расширении списка поддерживаемых языков и улучшении качества синхронизации.

Freepik - natanaelginting Разработчики YouTube внедрили автоматический ИИ-дубляж видео на русском

Создатель включает ИИ-автодубляж в настройках видео в «Творческой студии», затем проверяет и публикует дополнительные аудиодорожки для выбранных языков. Зрители могут переключать дорожки в меню проигрывателя YouTube. При этом ролики с ИИ‑озвучкой маркируются соответствующим образом, также поддерживается локализация заголовков и описаний.

Бесплатные ИТ-сервисы генерации музыки

В 2023 г. видеохостинг YouTube сообщил о запуске двух бесплатных ИТ-инструментов на базе генеративного ИИ для создания музыкальных треков. ИТ-сервисы Dream Track for Shorts и Music AI разработаны в сотрудничестве со специалистами ИИ-подразделения Google DeepMind.

При помощи Dream Track for Shorts можно генерировать уникальные саундтреки продолжительностью до 30 секунд в стиле популярных исполнителей. Для этого достаточно ввести небольшое текстовое описание мелодии и выбрать того или иного музыканта в качестве эталона. Далее ИТ-сервис создаст трек и добавит в него вокал. Использовать такие ИИ-произведения можно в коротких видеороликах. В основу Dream Track for Shorts положена Lyria — специализированная ИИ-модель генерации музыки, разработанная подразделением Google DeepMind.

Unsplash - NordWood Themes Бесплатные ИТ-сервисы генерации музыки

Music AI дает возможность генерировать ИИ-мелодии по аудио образцам и текстовому описанию. К примеру, пользователь может напеть фрагмент и поставить перед ИИ задачу сформировать на его основе саундтрек с тем или иным основным музыкальным инструментом — электрогитарой, саксофоном или другими. При этом можно задавать эффекты, интенсивность и регулировать некоторые другие параметры.

Медиапотребление в России

В России снижается медиапотребление в 2025 г., писал CNews. Российское медиапотребление, как и все в цифровом пространстве, меняется стремительно вместе с привычками пользователей.

Согласно данным группы компаний (ГК) «Родная Речь» и Mediascope, за январь-май 2025 г. медиапотребление в рунете сократилось на 3% по сравнению с 2024 г., а аудитория онлайн-видео — на 11%. Аналитики связывают это с оттоком пользователей с YouTube, который с июля 2024 г. работает в России с перебоями.

Среднее время в интернете у россиян в мае 2025 г. снизилось на 11 минут. Директор по исследованиям ГК «Родная речь» Мария Петрова пояснила, что после замедления YouTube часть аудитории сократила онлайн-активность, переключившись на телевизоры. Однако и телесмотрение упало — с 206 до 193 минут в день.

Российским брендам необходимо оперативно реагировать на возникающие изменения и адаптировать свои стратегии, улучшая рекламные сообщения и внешнюю коммуникацию с клиентами. Локальные видеоплатформы стабильно растут, но конкурировать с зарубежными по охвату пока не могут. По итогам марта 2025 г. самыми популярными видеохостингами среди российских пользователей стали «VK Видео» и «Кинопоиск».

В «Кинопоиске» отмечают, что на фоне замедления YouTube в компании наблюдается рост детского смотрения на ИТ-платформе. Например, суточные просмотры «VK Видео» выросли в четыре раза, до 2,2 млрд минут, но на май 2025 г. по охвату они пока уступают американскому YouTube.