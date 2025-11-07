CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Интернет Интернет-доступ Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе Инфраструктура Электроника Ритейл Интернет Техника
|

В рамках поправок к бюджету власти нашли 45 миллиардов на создание спутников связи

Поправки к проекту бюджета России на 2026 г. и плановый период 2027-2028 г. предусматривают выделение 44,6 млрд руб. на создание спутников связи и обновление космической группировки. Средства планируется выделить в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Финансирование проекта

Поправки к проекту бюджета России предусматривают выделение 44,6 млрд руб. на создание спутников связи и обновление космической группировки, пишет ТАСС. Деньги будут направлены на обеспечение своевременного обновления существующей группировки для предоставления услуг интернета.

По словам министра финансов России Антона Силуанова на заседании правительства, национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Господин Силуанов добавил, что деньги будут направлены в размере 44,6 млрд руб. на создание спутников связи, вещание государственной орбитальной группировки гражданского назначения на геостационарной орбите. Деньги будут направлены на обеспечение своевременного обновления существующей группировки для предоставления услуг интернета, отметил министр.

В ноябре 2025 г. у Федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) «Космическая связь» 12 геостационарных спутников «Экспресс», у которых в 2029-2036 г. истекает срок активного существования. Восемь из них предприятие намерено заменить до 2031 г.

sat-700.jpg

Stockcake
Власти в рамках поправок к бюджету нашли 45 миллиардов на создание спутников связи

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Дмитрий Угнивенко заявил 2 октября 2025 г., что первые спутники — «Экспресс-АМУ4» и «Экспресс-АМУ3» — изготавливаются за счет средств АО «Решетнев» (входит в «Роскосмосе»). Между тем, остальные шесть «Экспрессов» будут финансироваться из федерального бюджета. В 2025-2030 г. государство выделит 96 млрд руб. на изготовление космических аппаратов и 19 млрд руб. – на страхование запусков и первого года их работы на орбите, говорил Угнивенко.

Развитие спутниковой группировки

26 февраля 2025 г. заместитель председателя Правительства России Дмитрий Григоренко, рассказал подробности о национальном проекте «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Он является продолжением закончившейся в 2025 г. целевой программы «Цифровая экономика».

Со слов господина Григоренко, часть федеральных проектов была унаследована от «Цифровой экономики», а часть — является новой. Так будет продолжен федеральный проект «Инфраструктура доступа к сети интернет», который объединил два проекта «Инфраструктура» и «Доступ к интернет».

man-checking-smartphone-stockcake_1.jpg
Stockcake
Цифровая трансформация государства

В этот раз он максимально будет сфокусирован на развитии спутниковой группировки. В его рамках предполагается до 2030 г. сформировать отечественную низкоорбитальную группировку из 292 спутников, которая обеспечит полное покрытие услугами доступа к интернету всей территории России и мира. Причем предполагается добиться скорости на терминал в 1 ГБ/с. Это позволит подключить к сети даже самые удаленные регионы страны и выйти на международный уровень предоставления сервиса.

Финансирование смежных проектов

Со слов Антона Силуанова в ноябре 2025 г., в рамках национального проекта «Развития космической деятельности» на период до 2030 г. средства в сумме 5 млрд руб. будут также направлены на закупку данных дистанционного зондирования земли. «Это позволит обеспечить государственных заказчиков качественными данными с разрешением менее 1 м. для решения возложенных на них задач», — сказал министр.

Как отметил Силуанов, в рамках национального проекта «Средства производства и автоматизация» будет оказана поддержка российским производителям средств производства и автоматизации путем предоставления покупателям скидки при реализации продукции. «Сумма составит более 3 млрд руб. Что это даст? Позволит дополнительно реализовать более 50 единиц (ед.) российских станков, в том числе с программным управлением, и более 140 тыс. ед. инструментов», — добавил министр финансов.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

В России запретили Telegram-боты, подделывающие голоса

Спрос на частные LTE-сети для промышленных объектов продолжает расти

Госструктуры и крупный бизнес создадут консорциум для борьбы с интернет-мошенничеством в России

Россиян лишат мобильного интернета после поездок за границу и «цифрового детокса». SMS тоже отберут

«Триколор» запускает собственную телемедицину. Здоровье абонентам по видеоселфи проверит ИИ

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/