Россияне, вернувшиеся из-за границы, будут «охлаждаться» без мобильного интернета

С 10 ноября 2025 г. в России официально введен период «охлаждения» для SIM-карт, вернувшихся из роуминга. Это означает, что в течение суток у SIM-карты не будет доступа в интернет и к SMS. Он также будет действовать для SIM-карт, которые не были активны в течение 72 часов.

Период «охлаждения» для SIM-карт вернувшихся в Россию граждан

Сотовые операторы запустили механизм «охлаждения» SIM-карт для лиц, приезжающих из-за границы. Об этом сообщило Минцифры.

Механизм в тестовом режиме начал действовать 10 ноября 2025 г. «Охлаждение» означает, что на SIM-карте не будут доступны услуги мобильного интернета и SMS.

«Данные меры необходимы для обеспечения безопасности граждан России. SIM-карты с мобильным интернетом могут находится внутри вражеских БПЛА (беспилотные летательные аппараты) и использоваться для их навигации, - заявило Минцифры. – Временные блокировки позволят повысить защиту от беспилотников».

David Barber / Pexels В России официально вступило в силу «охлаждение» для SIM-карт, вернувшихся из роуминга

Для россиян период охлаждения будет длиться 24 часа. Он будет активироваться при возвращении абонента из роуминга и в случае, если SIM-карта не была активна в течении 72 часов.

Как можно снять блокировку

В Миницфры полагают, что таким образом можно будет удостовериться, что SIM-карта используется человеком, а не встроена в беспилотник. От оператора связи должно придти SMS о факте блокировки, в нем должна быть указана информация о способах снятия блокировки.

Снять блокировку можно будет в любой момент, авторизовавшись с помощью CAPTCHA по ссылке, которую пришлет оператор. После этого доступ к интернету и SMS будет восстановлен. Также авторизацию можно будет пройти путем звонка в call-центр.

В «Мегафоне» подтвердили, что начали рассылать абонентам подобного рода SMS. В «Вымпелкоме» (торговая марка «Билайн») отказались от комментариев. В «Т2 Мобайл» (торговая марка Т2) не ответили на запрос CNews по данному вопросу.

Ограничения для иностранных SIM-карт в России

Впервые идею о периоде «охлаждения» для зарубежных SIM-карт летом 2025 г. выдвинул министр цифрового развития Максут Шадаев. Он обосновал это необходимостью борьбы с беспилотниками. Тогда речь шла о SIM-картах, находящихся в России в роуминге. Тогда же министр говорил, что для снятия ограничений нужно будет ввести код CAPTCHA.

С 6 октября 2025 г. такого рода ограничения были введены для иностранцев, прибывающих в России. Об этом сообщали власти Белоруссии и Литвы, также данная информация подтверждалась лицами, владеющими иностранными SIM-картами. Минцифры эту информацию не комментировали. В текущем сообщении также нет комментариев относительно ограничений для иностранцев.

В начале ноября СМИ сообщали, что период охлаждения также будет действовать в отношении россиян, вернувшихся из-за границы либо чьи SIM-карты не был активны в течение 72 часов. Официального подтверждения этому не было.

В случае попадания SIM-карты в режим «охлаждения» подключится к публичным Wi-Fi-сетям будет непросто: они обязаны проводить авторизацию пользователей, и наиболее популярным способом являются SMS, которые теперь приходить не будут.