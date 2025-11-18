Минцифры разработало законопроект о «Гостехе» с целью систематизировать роли, права и обязанности всех участников

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России подготовило законопроект, регулирующий работу платформы «Гостех», с помощью которой государственные и муниципальные органы власти могут создавать и развивать различные государственные ИТ-сервисы. Проект документа был согласован правовой комиссией по законопроектной деятельности. Законопроект комплексно регулирует правила использования платформы «Гостех» взамен указа и положения.

Законопроект о ИТ-платформе

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России разработало законопроект о «Гостехе», пишут «Ведомости». Закон должен систематизировать роли, права и обязанности всех участников взаимодействия на облачной платформе.

В ноябре 2025 г. Минцифры подготовило законопроект, регулирующий работу платформы «Гостех», с помощью которой государственные и муниципальные органы власти могут создавать и развивать различные государственные ИТ-сервисы. Проект документа был согласован правовой комиссией по законопроектной деятельности.

Минцифры подготовило проект поправок в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые закрепляют положение «Гостеха» как единой цифровой платформы для создания государственных информационных систем (ГИС), а также других информационных систем государственных органов, местных властей и подведомственных организаций. Основное предложение законопроекта заключается в создании, развитии и эксплуатации информационных систем на платформе «Гостех», которые позволят федеральным и региональным органам государственной власти быстро и эффективно создавать ГИС и цифровые сервисы, объясняет председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Регулирование и цели

Законопроект комплексно регулирует правила использования платформы «Гостех» взамен указа и положения, пояснил «Ведомостям» представитель вице-премьера — главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко. В частности, законопроектом расширяется состав участников платформы (например, в отношении органов местного самоуправления, федеральной территории «Сириус»), устанавливаются специальные процедуры интеграции для некоммерческих и коммерческих участников платформы, вводится платность использования платформы коммерческими участниками, разграничиваются зоны ответственности между участниками ИТ-платформы, операторами сервисов и координатором платформы, включая требования к информационной безопасности (ИБ).

Законодательное регулирование работы «Гостеха» поможет упростить создание и развитие государственных информационных систем с использованием ИТ-платформы и ускорить принятие решений по полноценному переходу на ИТ-платформу всех органов власти и подведомственных организаций. Также в законопроекте будут закреплены и структурированы процессы эксплуатации государственных информационных систем, Минцифры сосредоточится на функциях обеспечения работоспособности и безопасности ИТ-инфраструктуры.

Государственная ИТ-платформа

В 2021 г. курировавший тогда ИТ-отрасль вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что «Гостех» должен будет стать открытым маркетплейсом ИТ-решений, через который любой разработчик софта может разработать прикладной сервис и разместить его на ИТ-платформе. Тогда же он отметил, что в системе государственного управления работало около 500 различных ГИС, на поддержку которых в год тратилось около 60 млрд руб. «Гостех» должен был решить эту проблему и исключить дублирование сервисов. В презентации вице-премьера проект был оценен в 460 млрд руб. Первый же сервис на ИТ-платформе был запущен в 2022 г. — им стало «Федеральное имущество онлайн».

В 2025 г. на «Гостехе» работают 52 федеральные и региональные системы, еще 30 сервисов находятся в разработке или опытной эксплуатации, об этом 23 сентября 2025 г. сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Как подчеркнул председатель правительства, на базе платформы «Гостех» успешно реализуются значимые сервисы в ключевых социальных сферах, таких как здравоохранение и образование. В качестве примера она привел запущенное Министерством просвещения (Минпросвещения) мобильное приложение «Моя школа». Параллельно, по словам премьер-министра, в пилотном режиме на платформе «Гостех» действуют региональные сервисы по направлениям социальной защиты, строительства и жилищного надзора. Михаил Мишустин акцентировал необходимость усиления этой работы для того, чтобы все субъекты России могли получать на единой цифровой платформе лучшие типовые решения и использовать их без дополнительных затрат.

Для достижения национальных целей развития к 2030 г. на «Гостехе» должно быть реализовано около ста массовых социально значимых услуг, часть из которых уже функционирует, а еще 14 будут запущены до конца 2025 г. Со слов Мишустина, для реализации этого масштабного проекта используются готовые, проверенные отечественные программные компоненты, которые донастраиваются под конкретные нужды. Такой подход, по словам председателя правительства, существенно экономит бюджетные ресурсы и время, позволяя ведомствам и регионам быстро запускать новые сервисы, ориентированные на потребности граждан и бизнеса, оперативно обмениваться данными и формировать необходимые меры поддержки.

