Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 9 декабря

9 декабря 2025 г. CNews проведет конференцию «Цифровизация ритейла и электронная торговля».

С докладами выступят:

Евгений Михальский, директор по продукту, «Читай-Город — Буквоед»;

Михаил Почкайлов, руководитель аналитики фулфилмента, «Яндекс Маркет»;

Олег Гришко, главный архитектор ИТ, «Сбер Еаптека»;

Юрий Романов, директор коммерческих продуктов, S7 TechLab;

Тимур Неретин, директор по интеграциям, «Максмарт»;

Наталья Милехина, руководитель группы корпоративной архитектуры, Melon Fashion Group;

Иван Будник, директор по электронной коммерции и цифровой трансформации, Gulliver Group;

Георгий Хотьян, начальник отдела разработки бэк-офис систем, «Детмир-Тех»;

Елена Белецкая, директор по поддержке продаж и автоматизации процессов, «DPD в России»;

Алексей Смуров, директор по цифровым продуктам, «DPD в России»;

Елена Панченко, директор по розничным технологиям и эффективности, «ВинЛаб»;

Аскар Кинжигалиев, директор по электронной коммерции, «ВинЛаб».

Основные вопросы к обсуждению:

ИТ в розничной торговле

Как развивался рынок цифровизации ритейла в 2025 г.

Какие ИТ-задачи решают торговые предприятия

Как сохранить инвестиции в ИТ

Основные направления импортозамещения

Особенности внедрения российских ИТ-решений

Основные направления цифровизации

Проекты и кейсы

Крупные ИТ-проекты — делимся опытом

Импортозамещение в торговых сетях

Цифровая основа успешного интернет-магазина

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

