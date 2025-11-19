Microsoft и Nvidia инвестируют до $15 млрд в разработчика чат-бота Claude, он закупит мощности Azure на $30 млрд, чтобы конкурировать с OpenAI

Microsoft и Nvidia согласились инвестировать до $15 млрд в Anthropic, укрепив партнерство с одним из главных конкурентов OpenAI. По условиям соглашения Anthropic обязалась приобрести облачные вычислительные мощности Microsoft Azure на $30 млрд. Генеральный директор Microsoft рассказал, что ИТ-компании будут использовать ИТ-продукты друг друга и выходить на рынок вместе, сохраняя при этом стратегические отношения с OpenAI.

Привлечение инвестиции

Руководство американских компанией Microsoft и Nvidia объявили о намерении инвестировать до $15 млрд в разработчика искусственного интеллекта (ИИ) Anthropic, пишет Financial Times. Компания же закупит $30 млрд вычислительных мощностей Azure у Microsoft, усиливая конкуренцию с OpenAI.

В рамках сотрудничества Nvidia инвестирует в Anthropic до $10 млрд, Microsoft — $5 млрд. Инвестиции станут частью следующего раунда финансирования Anthropic, сообщил источник Financial Times. Помимо финансовых вливаний, Anthropic взяла на себя обязательство по приобретению вычислительных мощностей на сумму $30 млрд через облачный сервис Microsoft Azure, говорится в сообщении компаний.

18 ноября 2025 г. генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) сообщил, что достигнутое соглашение с Anthropic предусматривает взаимное использование ИТ-продуктов и услуг обеих ИТ-компаний. Anthropic будет применять облачную инфраструктуру Microsoft Azure, а Microsoft интегрирует ИИ-модели Anthropic в собственные ИТ-продукты и онлайн-сервисы. При этом Наделла особо подчеркнул, что партнерство с OpenAI, прямым конкурентом Anthropic, остается для Microsoft стратегически важным и приоритетным направлением, об этом говорится в совместном заявлении глав компаний, опубликованном на сайте Microsoft.

Anthropic, основанная в 2021 г. бывшими топ-менеджерами OpenAI, позиционирует себя как поставщика безопасных и надежных ИТ-решений в области ИИ-технологий. Чат-бот Claude и другие ИТ-продукты компании-разработчика получили широкое признание среди корпоративных клиентов в финансовом секторе и здравоохранении. На 18 ноября 2025 г. Anthropic обслуживает более 300 тыс. корпоративных пользователей. По информации на официальном сайте ИТ-компании, в сентябре 2025 г. ее оценка достигла $183 млрд.

Сотрудничество с Google

В конце октября 2025 г. Anthropic уже заключила масштабное соглашение с Google, которое предусматривает поставку до 1 млн специализированных ИИ-чипов и оценивается в десятки миллиардов долларов. Речь идет о тензорных процессорах (TPU) — специально разработанных чипах Google, которые ускоряют задачи машинного обучения (ML).

Руководство Anthropic ожидает, что к 2026 г. общая мощность вычислений превысит гигаватт. В Bloomberg назвали эту сделку одной из крупнейших в гонке аппаратных вооружений для ИИ-технологий.

Как информировал CNews, интеграция специализированных чипов от Google позволит существенно нарастить вычислительные мощности, необходимые для обучения и инференса ИИ-моделей. В сентябре 2025 г. Anthropic использовала облачную инфраструктуру Google Cloud и Amazon Web Services (AWS) для разработки и развертывания семейства крупных языковых моделей Claude. Эти ИИ-модели позиционируются как прямые конкуренты GPT-серии от OpenAI и системам Gemini, разрабатываемым Google.

По информации Bloomberg, Google уже вложила в Anthropic около $3 млрд, включая $2 млрд в 2023 г. и еще $1 млрд в начале 2025 г. Недавний раунд финансирования, возглавляемый Iconiq Capital совместно с Fidelity и Lightspeed, увеличил оценку Anthropic до $183 млрд.

Многообещающие планы

Anthropic планирует инвестировать $50 млрд в строительство дата-центров в США. Первые объекты, как ожидается, будут расположены в Техасе и Нью-Йорке и начнут работу уже в 2026 г., об этом сообщается на сайте ИТ-компании.

Партнером Anthropic в этом проекте станет ИИ-стартап в области облачных технологий Fluidstack, предоставляющий масштабные кластеры графических процессоров (GPU) для компаний, таких как Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России), Midjourney и Mistral.

Генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи (Dario Amodei) заявил летом 2025 г., что ИТ-компания приближается к созданию ИИ, способного ускорить научные открытия и решать сложные задачи, требующие развитой ИТ-инфраструктуры. Проект позволит создать 800 постоянных рабочих мест и 2,4 тыс. мест на время строительства.

*Meta (компания признана экстремистской организацией на территории России).