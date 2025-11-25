Экс‑глава Intel: США нужны десятилетия, чтобы догнать Тайвань или Японию по производству полупроводников

В ноябре 2025 г. бывший глава Intel дал интервью, в котором заявил, что американской полупроводниковой промышленности потребуются десятилетия, чтобы сравняться с текущими лидерами рынка, среди которых он выделил Японию и Тайвань. По его словам, они располагают лучшими химикатами и оборудованием, которые нужны для выпуска полупроводниковых компонентов.

Оценка деятельности

Бывший глава Intel Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) считает, что на возрождение полупроводниковой отрасли в Соединенных Штатах уйдут десятилетия, чтобы догнать Японию или Тайвань, пишет DigiTimes. Рассуждая о влиянии геополитики на технический прогресс, он выразил уверенность, что последний всегда проложит себе путь.

Такое заявление Пэт Гелсингер сделал в интервью японскому изданию Nikkei Asian Review во время своего визита в Токио в статусе генерального партнера инвестиционного фонда Playground Global. Важность азиатского региона для мировой полупроводниковой промышленности бывший глава Intel выделил высказыванием о том, что если бы у него было всего два авиабилета для посещения любых точек планеты, он выбрал бы именно Тайвань и Японию.

С 1985 г. Япония хоть и не богата полезными ископаемыми, но власти страны решили развивать кораблестроение, автомобилестроение и электронику. В роли же партнера для азиатской страны выступили США. Американцы инвестировали японскую экономику огромные средства и оказывали содействие для проведения экономических реформ. Японские власти построили полностью автономную и самодостаточную экосистему по выпуску чипов и электроники.

George Fox University Бывший глава Intel Пэт Гелсингер

Тайвань же обладает мощными и конкурентоспособными производствами оборудования и лучшими химикатами — именно тех компонентов, без которых невозможно изготовление полупроводников. В 2021 г. тайваньской компании TSMC удалось стать безоговорочным лидером среди всех компаний на азиатском континенте. Заводы тайваньской компании работают во многих странах мира. Местные предприятия производят чуть более 20% всех полупроводниковых микросхем в мире, что также является впечатляющим показателем. Главное преимущество Тайваня, как подчеркивает Гелсингер — это фантастическая скорость воплощения идей. «Я иногда в шутку говорю: за завтраком в Тайване рождается концепция, к обеду уже готов первый прототип, а к ужину уже запущено серийное производство».

У США есть все шансы

Бывший глава Intel уверен, что усилия правительства и бизнеса США по возрождению американской полупроводниковой индустрии в итоге дадут результат, но на это потребуются десятилетия, а не несколько лет. При этом разрыв в стоимости строительства фабрик между Тайванем и США, по его словам, сильно преувеличен. Оборудование стоит одинаково в любой точке мира, а разница в зарплатах все больше сглаживается за счет тотальной автоматизации. Что же касается нехватки квалифицированных кадров, то и здесь бывший глава Intel спокоен, ведь при населении США в 340 млн человек найти нужных специалистов — вопрос времени и правильной подготовки, а не фундаментальная проблема.

Ближайшие прогнозы

Пэт Гелсингер прогнозирует, что до 2045-2055 г. в сфере искусственного интеллекта (ИИ) будут невероятно насыщенными и прорывными, а в 2025 г. мы стоим лишь у самого порога этой эпохи. Ключевое узкое место, тормозящее взрывной рост ИИ-технологий — это острый дефицит электроэнергии. Спрос на вычисления для ИИ удваивается каждый год, тогда как глобальные генерирующие мощности растут максимум на 4-5% в год, отметил эксперт. Что же касается человекоподобных роботов, то в потребительском сегменте их массового появления придется ждать еще долго, ведь бытовая среда слишком сложна и хаотична для обучения. А вот в промышленности и на производстве такие роботы начнут активно внедряться значительно раньше, примерно 2035 г. т.к. там условия более предсказуемы и контролируемы, добавил господин Гелсингер.

Геополитика не остановит прогресс

Говоря о том, как геополитика влияет на технологический прогресс, Пэт Гелсингер заявил, что настоящие технологии все равно пробьют себе дорогу: «Геополитика никогда не была решающим фактором в технологической гонке. Единственный надежный способ выиграть ее — оставаться безусловным лидером именно в самой технологии».

Бывший глава Intel

13 января 2021 г. Intel объявила о назначении Пэта Гелсингера новым генеральным директором компании. На этом посту он сменил Роберта Суона (Robert Swan), который стоял у руля американского производителя процессоров около двух лет.

Пэт Гелсингер был уволен по причине того, что под его управлением компания Intel не только не встала с колен, на которые ее поставил предыдущий генеральный директор, а пала еще ниже, о чем писал CNews. Ведь компания Intel стремительно теряла долю рынка с 2021 г., а к концу 2024 г. она и вовсе оказалась на грани дробления и продажи по частям. В списке потенциальных покупателей была Qualcomm, которая в итоге решила отказаться от покупки и подождать, пока дела Intel не станут еще хуже, чтобы заплатить за нее меньше денег.

Господин Гелсингер управлял компанией Intel почти четыре года, но так и не смог сделать ничего для восстановления ее былого величия. Кабинет генерального директора он освободил в начале декабря 2024 г., но на его материальном состоянии потеря этой должности в итоге отразилась несильно. Впрочем, совет директоров Intel в итоге оставил его без дополнительных бонусов, полагающихся ему в том случае, если бы он сохранил должность.