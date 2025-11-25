Google построил для НАТО изолированное облако, чтобы обрабатывать секретные данные боев СВО

В 2025 г. Агентство связи и информации в НАТО заключило с Google контракт, чтобы использовать облачные технологии для цифровой трансформации и повышения безопасности данных. В рамках этого соглашения военно-политический блок получит доступ к автономной ИТ-платформе, специально созданной для работы с особо чувствительной информацией по украинскому конфликту.

Создание ИТ-платформы

НАТО в ноябре 2025 г. начинает обновление своей технической ИТ-инфраструктуры, заключив крупный контракт с Google Cloud, пишет The Stack. По соглашению НАТО получит доступ к закрытой версии ИТ-платформы, которая работает полностью автономно и рассчитана на обработку секретных данных без подключения к интернету и сторонним ИТ-сервисам.

ИТ-система Google Distributed Cloud (GDC) предназначена для Центра совместного анализа, подготовки и эксплуатации опыта боевых действий НАТО — Joint Analysis, Training and Education Centre (JATEC). Центр специализируется на разработке тренировочных моделей и оперативном разборе реальных данных, поэтому ему нужна полностью защищенная среда для выполнения ресурсоемких алгоритмов и работы с большими объемами информации.

По своей сути в JATEC анализируют данные со специальной военной операции (СВО) России на Украине. Задачами центра JATEC стали совместный анализ и обобщение опыта в сфере обороны и безопасности, совершенствование системы подготовки и военного образования, содействие повышению совместимости Вооруженных сил Украины (ВСУ) и войск стран НАТО, а также развитие возможностей украинской армии. Совместный центр по анализу приступил к работе в польском городе Быдгощ в начале 2025 г., об этом заявил на пресс-конференции министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш (Vladislav Kosinyak-Kamysh).

North Atlantic Treaty Organization Google построил облачную изолированную систему для НАТО

Новая ИТ-платформа GDC обеспечивает: проведение симуляций с существенно более высокой степенью детализации; значительное ускорение обработки и анализа данных; возможность применять самые современные методы машинного обучения (ML) и искусственного интеллекта (ИИ) непосредственно в защищенной среде НАТО, без передачи данных наружу. Таким образом, JATEC получает ИТ-инструмент, который позволяет в реальном времени моделировать сложные сценарии, оперативно извлекать уроки из текущих операций и готовить личный состав на качественно новом уровне.

Для JATEC же это означает расширение тренажерных программ, более гибкие ИИ-модели и лучшее взаимодействие между подразделениями разных стран. Одновременно ИТ-платформа помогает выстроить единые правила обращения с данными, что особенно важно на фоне роста кибератак.

Изолированные ИТ-решений для улучшения ИБ

Google акцентирует внимание на том, что оборонные ведомства все чаще требуют ИТ-решений, функционирующих в изолированной локальной ИТ-инфраструктуре. Им необходимы ресурсы для интенсивных вычислений, но с полным контролем над данными — без их отправки в общедоступные облачные платформы или любые другие ИТ-сервисы. Закрытая модификация GDC специально адаптирована под эти вызовы: она позволяет развертывать серверы прямо на объектах клиента, а ее вычислительные блоки комплектуются мощными graphics processing unit (GPU) и специализированными ускорителями, обеспечивающими эффективную обработку энергоемких задач в сфере ИИ и ML.

В НАТО подчеркивают, что партнерство существенно ускорит внедрение современных цифровых технологий в анализ обстановки и подготовку личного состава. Альянс уже с 2022 г. изучает возможности применения ИИ для моделирования сценариев и оценки угроз, но ключевым условием всегда оставалось полное отсутствие передачи данных за пределы собственной ИТ-инфраструктуры и стопроцентный контроль со стороны НАТО.

North Atlantic Treaty Organization Взаимовыгодное сотрудничество с НАТО

Новая ИТ-платформа полностью удовлетворяет этим требованиям, ведь она обеспечивает уровень производительности и функциональности, сравнимый с ведущими коммерческими облачными сервисами, но при этом физически размещается и управляется исключительно в защищенных помещениях НАТО. Это позволяет оперативно внедрять самые передовые методы ML и анализа больших данных без каких-либо компромиссов в области информационной безопасности (ИБ).

Взаимовыгодное сотрудничество

Внедрение ИТ-системы запланировано до конца 2025 г., крайние сроки март 2026 г. Google подчеркивает, что ее архитектура ориентирована на длительную эксплуатацию, ведь она масштабируется в соответствии с новыми стандартами кибербезопасности и инновациями в области ИИ-технологий, гарантируя устойчивость и актуальность без необходимости кардинальных изменений.

Этот договор подчеркивает глобальный тренд, когда ИТ-гиганты неуклонно совершенствуют гибридные ИТ-платформы, гармонично интегрирующие производительность традиционных облачных сервисов с многоуровневой защитой, критически важной для элитных структур с повышенными ИБ-рисками.