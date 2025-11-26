SSD-накопители со временем теряют данные гораздо быстрее, чем HDD

Использовать SSD для долгосрочного архивного хранения не лучший вариант, напоминают эксперты. Если SSD годами лежат без подключения питания, данные могут повредиться или исчезнуть вовсе в отличие от HDD. Если HDD записывают данные с помощью намагничивания пластин, то SSD работают совсем иначе: они сохраняют информацию, меняя электрический заряд в ячейках NAND-флеш-памяти.

Потеря данных

Использовать твердотельные накопители (SSD) для долгосрочного архивного хранения нельзя, пишет XDA Developers. Если SSD годами лежат без подключения питания, данные могут повредиться или исчезнуть вовсе.

В отличие от HDD с магнитными пластинами, твердотельные накопители (SSD) используют NAND-флеш-память, в которой данные записываются за счет изменения электрического заряда ячеек. NAND-флеш является энергонезависимой, поэтому информация сохраняется после отключения питания. При этом время удержания данных на обесточенном SSD ограничено и зависит от типа памяти, температуры и степени износа ячеек.

По стандартам Joint Electron Device Engineering Council (JEDEC), даже недорогие SSD с QLC-памятью гарантируют сохранность данных без питания в течение примерно одного года. Накопители на TLC NAND — до трех лет, на MLC — до пяти лет, а профессиональные SLC — до 10 лет. Поскольку в потребительском сегменте преобладают TLC и QLC, хранение выключенного SSD дольше 12-18 месяцев уже несет риск постепенной потери данных.

По мнению профильных журналистов и тестеров XDA Developers, современная QLC-память стала заметно надежнее т.к. реальный срок хранения данных на обесточенном SSD в 2025 г. чаще составляет два-три года вместо заявленного JEDEC одного года. Тем не менее заряд в ячейках со временем все равно рассеивается, и по истечении этого срока риск ошибок чтения или полной потери данных резко возрастает. То есть обычные SSD потребительского уровня нельзя назвать надежным вариантом для создания архивов, особенно для фотографов, видеографов и исследователей. HDD тоже подвержены деградации со временем, однако они более устойчивы к длительному отсутствию питания.

Отмечается, что на практике большинству обычных пользователей эта проблема вообще не грозит. Если SSD стоит в рабочем компьютере или ноутбуке, он редко остается без питания дольше нескольких дней или недель. В таких условиях данные в полной безопасности. Гораздо чаще информация теряется из-за резких скачков напряжения, заводского брака или банального износа ячеек от записи.

Специалисты также напоминают, что SSD не вечны, даже если не оставлять их пылиться в шкафу. Ограниченное количество циклов перезаписи NAND-флеш со временем выведет накопитель из строя, однако большинство пользователей заменят диск раньше, чем он выработает свой ресурс.

В качестве же решения проблемы XDA Developers напоминает о необходимости резервного копирования — самом простом способ застраховаться от проблем с любыми носителями. Известное правило 3-2-1 гласит: нужно хранить три копии данных минимум на двух разных типах носителей, причем одна копия должна быть удаленной. Чаще всего это легко реализовать с помощью основного персонального компьютера (ПК), сетевое хранилище данных и облачного хранилища.

Мировой рынок SSD

В 2024 г. объем глобального рынка SSD достиг $17,79 млрд. Почти 40% от этой суммы пришлось на североамериканский регион, об этом говорится в обзоре Fortune Business Insights.

Аналитики отмечают, что значительное влияние на отрасль оказала пандемия Covid-19. С одной стороны, из-за всплеска удаленной работы и онлайн-активности поднялись продажи ПК и серверов, комплектующихся SSD. Но, с другой стороны, коронавирус Covid-19 спровоцировал сбои в цепочках поставок и нарушил работу производителей, из-за чего наблюдались колебания цен и задержки поставок.

Unsplash - Amjith S Внешний SSD Samsung T7 на 1 ТБ

Значимым драйвером рынка является искусственный интеллект (ИИ). Приложениям и сервисам на базе ИИ требуются высокопроизводительные аппаратные системы. На этом фоне облачные провайдеры и гиперскейлеры активно закупают дополнительное ИТ-оборудование.

В 2025 г. расходы на SSD во всем мире, как ожидается, поднимутся до $21,41 млрд. Аналитики Fortune Business Insights полагают, что в дальнейшем среднегодовой темп роста в сложных процентах (показатель CAGR) составит 21,2%. В результате, к 2032 г. затраты могут увеличиться до $82,22 млрд.

SSD-накопитель c уничтожением данных

Компания Team Group выпустила портативный SSD-накопитель Expert P35S емкостью 2 ТБ с аппаратной кнопкой полного уничтожения данных. Ключевая особенность нового SSD — аппаратная кнопка удаления всех данных из памяти с гарантией невозможности их восстановления. Нажатие кнопки физически ломает микросхему памяти на аппаратном уровне.

Со слов разработчиков, механизм защиты информации работает без подключения к компьютеру. Для предотвращения случайного срабатывания в устройстве предусмотрен предохранитель в виде защитной шторки. После активации защитную крышку можно незаметно вернуть в первоначальное положение.

Аппаратный метод уничтожения данных считается более надежным по сравнению с программными альтернативами. Существующие SSD и флешки с кнопкой экстренного форматирования требуют подключения к ПК, а данные после форматирования часто можно восстановить.

Expert P35S обеспечивает скорость чтения до 1 тыс. МБ/с благодаря использованию интерфейса USB-C 3.2 Gen 2 с пропускной способностью 10 ГБ/с. Производитель не раскрыл данные о скорости записи накопителя. Размеры устройства составляют 90х40х18 мм при весе 42 гр. за счет пластикового корпуса. Team Group позиционирует Expert P35S как один из самых компактных портативных SSD в мире.