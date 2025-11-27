CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Телеком Контент Ритейл Интернет Розница
|

В России рухнули продажи книг по информатике, вычислительной технике и эзотерике

Одно из крупнейших российских издательств «АСТ» зафиксировало в 2025 г. снижение продаж книг по эзотерике и информатике. Если продажи книг по эзотерике сократились на 12%, информатики и вычислительной техники на 5%. Рост продемонстрировал лишь сегмент книг о красоте, моде и этикете, прибавивший год к году 55% в денежном выражении.

Сократились продажи книг

Одно из крупнейших российских издательств «АСТ» зафиксировало заметное падение интереса россиян к книгам по эзотерике и информатике в 2025 г., пишет РБК.

Директор департамента издательства «АСТ» Евгения Ларина отметила, влияние на продажи литературы по эзотерике, по ее словам, в первую очередь оказали законодательные изменения. При этом внутри самого сегмента, как отмечает представитель «АСТ», растет спрос на литературу о славянской магии.

По данным издательства, которые основаны на продажах «Читай-города — Буквоеда», Wildberries и Ozon: эзотерика просела на 12% за первые три квартала 2025 г.; информатика и вычислительная техника — минус 5%; общественные науки, политика, социология и культура — минус 1%. Помимо сегмента эзотерики, также отмечается сокращение продаж книг по информатике и вычислительной технике (минус 5%), общественным наукам, политике, социологии и культуре (минус 1%).

snimok_ekrana_2025-11-27_135400.png
Правительство Москвы
В России продажи книг по эзотерике сократились на 12%, информатики и вычислительной техники на 5%

При этом наиболее значимое падение продаж зафиксировано у литературы по международному праву — на 49%. «Спрос на применение такого права снижается, а значит, и книги о нем теряют популярность», – резюмирует руководитель корпоративно-налогового направления практики по оказанию услуг частным состоятельным клиентам юридической фирмы O2 Consulting Георгий Толмачев.

Издательская группа «АСТ» — одно из двух крупнейших издательств России, занимающее лидирующие позиции на российском книжном рынке и в 2025 г. является универсальным издательством: издает книги практически всех жанров для самой широкой аудитории. Издательство выпускает более 40 млн экземпляров книг в год, ежемесячно из печати выходит более 500 новых книг.

В каких жанрах есть рост

При этом общий рост рынка прикладной литературы за три квартала 2025 г. составил 9%. Наибольший рост продемонстрировал сегмент книг о красоте, моде и этикете, прибавивший год к году 55% в денежном выражении. Причем прежде эта категория демонстрировала в основном падение. Госпожа Ларина объяснила это тем, что аудитория замещает книгами о западных брендах т.е. реальный шопинг — например, читает про историю ушедшего из России модного дома Chanel. На 41% выросли продажи литературы о спорте и самообороне, на 36% — об истории и исторических науках. На 35% в денежном выражении прибавили продажи книг о религии и теологии. На 31% вырос сегмент философии.

Среди главных трендов 2025 г. Евгения Ларина выделила тягу аудитории к ностальгии по надежному и проверенному, а также резкий рост популярности в сегменте настоящего преступления, ведь это документальный жанр в массовой культуре, который исследует преступления и подробно описывает действия людей, связанных с этими событиями и пострадавших от них т.к. читателям нравится чувствовать себя в роли следователей. Кроме того, представитель издательства «АСТ» отметила заметно возросший интерес к артбукам, в первую очередь к работам азиатских художников, потому что это не просто сборник иллюстраций, а скорей структурированная визуальная история, в которой собраны идеи, наработки, композиции, концепты и эскизы, создаваемые в процессе работы над проектом или для личного творческого развития.

colin-rowley-uemeclpcpry-unsplash.jpg

Unsplash - Colin Rowley
Рынка прикладной литературы

Существенный прирост продаж в деньгах за аналогичный период показали и книги по потребительскому праву — на 29%, отмечается в данных «АСТ». Рост продаж профессиональной литературы о налоговом праве на книжном рынке объясняется в том числе тем, что Налоговый кодекс (НК) России регулярно дополняется новыми нормами, которые важно отражать в переизданиях. В то же время новые нормы НК становится все труднее понимать даже профессиональным юристам из-за сложности и объема формулировок, следует из данных лингвистического анализа поправок, подготовленного управляющим партнером Taxadvisor Дмитрием Костальгиным.

Число книжных магазинов сократилось

Количество книжных магазинов в России сократилось до 4,1 тыс., об этом сообщили аналитики сервиса «Контур.Фокус» 24 октября 2025 г. Одновременно происходит переориентация потребительского интереса в сторону ИТ-платформ, таких как маркетплейсы.

По данным «Контур.Фокус», в течение 2021-2025 г. число торговых точек, специализирующихся на продаже книг, уменьшилось на 25,7%. На 1 октября 2021 г. их насчитывалось 5 575. Ежегодное снижение составляет примерно 7%. Закрытия магазинов происходят в 2,3 раза чаще, чем открытия: с октября 2024 г. по октябрь 2025 г. прекратил работу 561 магазин, а начало деятельность — 245.

Наибольшее количество книжных магазинов расположено в Москве (384), Московской области (240), Санкт-Петербурге (218), Краснодарском крае (190) и Свердловской области (162). Представители «Контур.Фокус» утверждают: в Москве число прекративших деятельность точек оказалось в 1,7 раза больше, чем открывшихся. В Северной столице этот разрыв еще более значительный — закрытий зарегистрировано в 2,8 раза больше, чем открытий.

Аналитик «Контур.Фокуса» Вероника Скороходова подчеркивает, что часть спроса сместилась на электронные и аудиокниги. Президент Ассоциации книгораспространителей (АСКР) Светлана Зорина связала эту тенденцию с ростом популярности маркетплейсов, ведь активный рост продаж на этих онлайн-площадках, часто сопровождающийся демпингом цен, сокращает покупательский трафик и обороты традиционной розницы.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

США ожидают энергокризиса из-за бума дата-центров и электромобилей

Конференция CNews Business Process Management 2026 состоится 10 февраля

Вице-премьер Григоренко поручил внедрить ИИ в работу российских ведомств

Операторам связи хотят запретить покупать иностранное радиорелейное оборудования

«Белым спискам» нужен отбеливатель. Операторы умоляют государство создать единые правила их работы, чтобы побороть нынешний хаос

Оператор T2 запустил ядро сети 4G на базе российского софта Basis Dynamix

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще