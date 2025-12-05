CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции Импортонезависимость
|

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

CNews приглашает принять участие в конференции «Унифицированные коммуникации 2026» 2 апреля.

Российские компании предлагают как каcтомизированные, так и облачные UCaaS-продукты. В приоритете корпоративная телефония, видеоконференцсвязь и корпоративные мессенджеры, приложения для совместной работы.

Главные тренды — использование технологий ИИ и интеграции унифицированных коммуникаций с корпоративными системами для бесшовной передачи данных. При этом вектор развития направлен от программно-аппаратных к программно-определяемым решениям.

Основные темы:

Российский рынок UC

Основные технологии

Проекты и кейсы

  • Как выбрать поставщика унифицированных коммуникаций?
  • Внедрение отечественной программно-аппаратной платформы — делимся опытом.
  • Облачные коммуникации — плюсы и минусы.
  • Миграция на отечественное решение — практический кейс.
  • Над чем еще надо поработать отечественным вендорам.

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru Четвернин Алексей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Объявлены лауреаты CNews Awards 2025

В России создан энергосберегающий ИИ, обученный самостоятельно выключаться после работы

CNews FORUM 2025: маховик импортозамещения раскручен

Анонимные SIM-карты живее всех живых. Их продавцов не пугают запреты

Тимофей Абраменко, «Ростелеком»: Попытки автоматизировать хаос никогда не дают результата

Хакеры раскрыли данные 117 боевиков ВСУ, причастных к атакам на танкеры и международные предприятия ТЭК в Черном море

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке
Показать еще