ИИ-пузырь скоро лопнет из-за резкого снижения инвестиций автопроизводителей

Автомобильная промышленность переживает период бурного внедрения технологий искусственного интеллекта, по сохранить устойчивые темпы инвестиций в этом направлении удастся лишь немногим. По прогнозам Gartner, только около 5% автопроизводителей сохранят высокий уровень инвестиций в искусственный интеллект к 2029 г., вместо 95%.

Прогноз по инвестициям в ИИ в автопроизводстве

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) не приживутся в автомобилях, а нынешняя эйфория сменится разочарованием, прогнозируют в декабре 2025 г. аналитики Gartner. К 2029 г. лишь 5% автопроизводителей продолжат вкладывать существенные суммы в ИИ.

Отчет исследовательской компании Gartner с прогнозами до 2026 г. предполагает, что текущая отраслевая эйфория вокруг ИИ близка к завершению, а ИИ-пузырь не принесет долгосрочных выгод большинству производителей.

Эксперты по рынку Gartner обнаружили, что только автопроизводители с сильной программной базой, технически подкованным руководством и последовательным долгосрочным фокусом на ИИ-технологиях смогут вырваться вперед, потенциально углубляя конкурентный разрыв в автомобильном секторе.

Традиционные производители, такие как Volkswagen, исторически известные инженерным, а не программным опытом, пытаются догнать технологически ориентированных конкурентов, таких как Tesla и BYD.

Freepik - Freepik ИИ-пузырь наконец лопнет к 2029 году из-за резкого снижения инвестиций автопроизводителей в ИИ

Аналитик Gartner Педро Пачеко (Pedro Pacheco) пояснил, что хотя многие традиционные автопроизводители пытаются преодолеть этот разрыв, они сталкиваются со значительными внутренними препятствиями и устаревшими подходами. «Компания, которая не преуспевает в программном обеспечении (ПО), неизбежно столкнется с трудностями», — сказал он.

По мнению Педро Пачеко, успех в ИИ-сфере требует от компаний трансформации в цифровые организации путем устранения внутренних барьеров и приоритизации технологий на высшем уровне, включая установление прямых линий подчинения от руководителей ПО к генеральным директорам.

Роботизация производств

Другое направление соперничества в автомобильной отрасли относится к автоматизации производственных процессов. По прогнозу Gartner, к 2030 г. как минимум одному автопроизводителю удастся полностью автоматизировать процесс сборки машин. Передовые робототехнические системы в этой сфере уже в 2025 г. применяются 12 из 25 ведущих автопроизводителей мира.

Роботизация в этой сфере позволяет снизить затраты, повысить качество продукции и сократить время производственного цикла. Теоретически, клиенты при этом могут получать более качественные машины по более низким ценам.

При этом изменения на рынке труда в связи с этой тенденцией не будут однозначно негативными. Новые позиции, связанные с внедрением ИИ и роботизацией, неизбежно пополнят перечень вакансий в автомобильной промышленности.

История повторяется

Главный экономист инвестиционной компании Apollo Global Management Торстен Слок (Torsten Slok) утверждал летом 2025 г., что ряд крупнейших технологических компаний, делающих ставку на ИИ, серьезно переоценены — даже сильнее, чем ИТ-компании эпохи бума доткомов, о чем информировал CNews.

Tesla Салон Tesla Model S

Экономический пузырь 1995-2001 г., получивший название «пузырь доткомов», образовался в результате взлета акций ИТ-компаний, а также появления большого количества новых в конце XX века. Акции бизнеса, предлагавшего использовать интернет для получения дохода, взлетели в цене под аккомпанемент многочисленных комментаторов, в том числе профессиональных экономистов, которые утверждали, что наступила — новая экономика. На практике же многие из новых бизнес-моделей показали свою неэффективность. Колоссальные средства, влитые в рекламу, и большие кредиты привели к волне банкротств, резкому падению индекса Nasdaq, а в дальнейшем — обвалу цен на серверы.

«Разница между ИТ-пузырем 1995-2001 г. и сегодняшним пузырем ИИ заключается в том, что 10 крупнейших компаний индекса S&P 500 переоценены сильнее, чем в 2001 г.», — считает Торстен Слок. По мнению эксперта, одним из важнейших признаков пузыря в случае с крупнейшими технологическими компаниями, является высочайший показатель отношения капитализации компании к чистой прибыли за год, характерный летом 2025 г. для топ-10 самых дорогостоящих ИИ-компаний мира, в сравнении с остальными участниками S&P 500.

Крупнейшие автопроизводители в мире

В январе-феврале 2025 г. во всем мире продано 13,2 млн новых легковых автомобилей. Это на 0,4% больше, чем за аналогичный период 2024 г. Крупнейшими мировыми автопроизводителями по уровню продаж являются Toyota Group, Volkswagen Group и Hyundai-Kia, пишет аналитическое агентство Focus2Move.

Toyota Group сохраняет мировое лидерство, во много благодаря росту продаж в США и Азии на 33,4% и 12,2% соответственно. Volkswagen Group, напротив, снизил продажи в этих же регионах на 13,7% и 8,6% соответственно. Что касается Hyundai-Kia, то показатель компании в США вырос на четверть, однако наблюдается падение реализации в Азии на 5,8%.