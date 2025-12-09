Россияне создали сверхмощную сетевую карту. Оперативной памяти у нее больше, чем у ноутбука

«Гравитон» выпустил интеллектуальную сетевую карту для серверов и ЦОДов. Она подключается по стандартному разъему PCI-E, как и многие дискретные сетевые карты для настольных ПК. Ее особенность – в слоте SODIMM для ноутбучной опеативной памяти объемом до 32 ГБ. Карта создавалась с прицелом на госсектор и госзакупки – ее могут внести в реестр российский реестр электроники в 2026 г.

Сетевая карта, но не для ПК

Компания «Гравитон» сообщила CNews о выпуске сетевой карты SNC-QSFP2-SH01. Устройство хоть и подключается по привычному для настольных ПК интерфейсу PCIe Gen 3 x8, но предназначено для использования в совершенно других устройствах – серверах. Впрочем, в ассортименте «Гравитон» на момент выхода материала были доступны две сетевые карты для настольных компьютеров – NIC-SFP с подключением по PCIe Gen 2.0 и NIC-RJ45-LP01 с интерфейсом PCIe Gen 3.0.

Основу новой карты составляет ПЛИС с более чем 1 млн логических ячеек и с объемом встроенной блочной памяти свыше 50 Мбит. По заверениям разработчиков, новинка относится к категории «интеллектуальных сетевых карт» «Это инструмент, созданный для аппаратного ускорения сетевых задач благодаря программируемой логике и параллельной обработке данных», – отметили представители «Гравитон».

Почти компьютер

От знакомых подавляющему большинству людей сетевых карт SNC-QSFP2-SH01 отличается в первую очередь наличием слота SODIMM, который многие пользователи привыкли видеть в ноутбуках и неттопах, но никак не на сетевых картах. Он нужен для установки модуля оперативной памяти – SNC-QSFP2-SH01 поддерживает одну планку стандарта DDR4 максимальным объемом 32 ГБ.

Гравитон Сетевая карта SNC-QSFP2-SH01 со слотом под оперативную память

SNC-QSFP2-SH01 создавалась в первую очередь для разгрузки центрального процессора сервера, поскольку все сетевые задачи обрабатывает самостоятельно. У нее нет ни одного разъема RJ45, чем она тоже отличается от обычной сетевой карты – вместо них установлено два выходных интерфейса QSFP28. Это говорит о том, что карта работает не с витой парой, а с волоконно-оптическими кабелями.

QSFP28 – это Quad Small Form-factor Pluggable 28. Интерфейс работает с четырьмя каналами передачи данных, до 25 Гбит/с каждый. В сумме поддерживаемая скорость передачи информации может достигать 100 Гбит/с или 12,8 ГБ/с на разъем. А таких разъемов у новинки «Гравитон» два.

Сфера применения

Карту SNC-QSFP2-SH01 можно устанавливать в серверы под управлением ОС Windows. Также производитель заявляет о поддержке Linux, но не приводит список конкретных дистрибутивов.

В «Гравитон» сообщили CNews, что новую сетевую карту можно использовать в сервисах виртуализации, а также в облаках для их ускорения. Помимо этого, SNC-QSFP2-SH01 может быть составной частью комплексных ИБ-решений – в них она будет применяться для поиска и устранения угроз в сетевом трафике.

Еще одна сфера применения новинки – это проверка содержимого сетевых пакетов. Иными словами, карту можно использовать в оборудовании, которое применяется для регулирования и фильтрации трафика. То есть ее можно встраивать в DPI-системы, которые в последние годы получили очень широкое распространение в России.

Цель – госзаказы?

В «Гравитон» не раскрыли страну производства новинки ее стоимость и факт наличия или отсутствия первых заказчиков. Редакция CNews обратилась с вопросами об этом и ожидает ответа.

Судя по всему, одна из целей компании – участие в гостендерах. На это указывает информация из публикации компании 3Logic Group на сайте VC.ru, согласно которой «Гравитон» намеревается внести карту SNC-QSFP2-SH01 в реестр Минпромторга в течение 2026 г.

Публикация компании 3Logic Group на сайте VC.ru

Более точная дата в публикации не приведена. Появление того или иного устройства в реестре отечественной электроники Минпромторга открывает ему прямой доступ к госзакупкам.

Причем здесь 3Logic Group

3Logic Group – это крупный российский ИТ-дистрибьютор, юрлицо которого – компания ООО «Новый Ай Ти Проект». Уставный капитал компании – 100 млн руб., единственный учредитель – Александр Башлыков.

Бренд «Гравитон» принадлежит компании «Новый Ай Ти Проект». В начале 2025 г. представители «Гравитон» сообщили CNews, что бренд был выведен в отдельное юрлицо – ООО «Ревотех», у которого два владельца – Александр Башлыков (49%) и «Новый АйТи Проект» (51%).

Феноменальный успех

Основанная в октябре 2020 г. с уставным капиталом 1,025 млн руб., компания «Ревотех» по итогам 2024 г. продемонстрировала невероятный взлет как выручки, так и чистой прибыли. По информации сервиса «Контур.Фокус», за отчетный период выручка выросла более чем на 1000% и составила 3 млрд руб. Годом ранее она была на уровне 219,8 млн руб., что больше на 238%, нежели в 2022 г.

Чистая прибыль «Гравитон» в 2024 г. – 133,5 млн руб., в 2023 г. – 3,7 млн руб.