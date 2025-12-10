В России готовится запрет на входящие звонки из-за границы. Это для безопасности граждан

В России в скором будущем может появиться запрет на международные звонки, пока только на входящие. Они могут перестать поступать россиянам без их на то согласия. Исходящие звонки пока не трогают.

Еще один запрет

В обозримом будущем в России могут быть ограничены международные звонки, пишет Forbes со ссылкой на аппарат российского вице-премьера Дмитрия Григоренко. Рассматривается вопрос о введении запрета на входящие международные звонки, поступающие абоненту без его на то согласия.

Как и все прочие ограничительные меры, связанные с телефонной связью, введенные за последний год, это нововведение объясняется заботой властей о безопасности граждан. Новая мера станет частью второго пакета мера по защите от мошенников, промышляющих в интернете или звонящих россиянам по телефону, отметил вице-премьер.

«Правительство подготовило второй пакет мер по защите граждан от мошенников. В него вошли около 20 инициатив, направленных на борьбу с киберпреступностью. Среди них – запрет на международные звонки без согласия абонента и обязательная маркировка таких вызовов. Эта мера снизит риски телефонного мошенничества», – сообщили представители аппарата Григоренко (цитата по «Интерфаксу»).

Taylor Grote / Unsplash

Если изменения вступят в силу, все звонки, поступившие россиянам из-за рубежа, по согласию и без него, будут маркировать. В общей сложности новый пакет мер по борьбе с кибермошенниками включает около 20 пунктов. Сколько из них в итоге будут приняты и реализованы, пока неизвестно.

Чего ждать россиянам

Следует подчеркнуть, что пока власти намерены запретить только несогласованные входящие вызовы из других стран. Исходящие звонки все еще в безопасности, однако финальная версия второго пакета мер пока не принята и не обнародована – не исключено, что в итоге какие-либо ограничения могут коснуться и их.

В числе прочих инициатив по борьбе с мошенниками из второго пакета мер – ограничение количества банковских карт, которые россияне смогут открыть на свое имя, напомнил Дмитрий Григоренко. Ранее аналогичные лимиты были введены для SIM-карт – 20 шт. может зарегистрировать на себя гражданин России, а иностранцу полагается не более 10 SIM-карт.

Отдельно стоит упомянуть и запрет на пользование мобильным интернетом и SMS-сообщениями. Он распространяется на россиян, прибывших из-за границы (командировки или отпуска) и действует в течение 24 часов. Это тоже преподносится как средство борьбы с мошенниками.

Еще одно изменение, упомянутое вице-премьером – это новый способ восстановления аккаунта на «Госуслугах». Сделать это можно будет при помощи биометрии, а также при личном обращении в ближайший многофункциональный центр (МФЦ).

Кроме того, в начале декабря 2025 г. изменилась схема авторизации на «Госуслугах». CNews писал, что россиян начали массово сгонять для этого в госмессенджер Max – теперь одноразовые коды авторизации приходят туда.

В новом пакете мер по борьбе с мошенниками будет и возможность регистрации специальных детских SIM-карт со встроенным родительским контролем. В числе прочего такие SIM-карты позволят ограничивать детям доступ к нежелательному (по мнению родителей) контенту.

Глава государства в курсе

Президент России Владимир Путин осведомлен о новых ограничениях для россиян, касающихся связи. Как пишут «Известия», он заявил, что инициатива по лимитам на входящие международные звонки исходит от Совета по правам человека.

Также нельзя не отметить и идею председателя комитета Госдумы по информполитике Сергея Боярского. В конце октября 2025 г. он предложил ограничить международную связь на стационарных телефонах, и снова для борьбы с мошенниками.

Напомним также, что в России уже действуют ограничения на звонки даже в пределах границ страны. К примеру, житель Краснодара не может позвонить во Владивосток, используя Telegram или WhatsApp* - звонки в этих мессенджерах в России ограничены с августа 2025 г. Оба мессенджера принудительно замедлены в России настолько, что качество звонков в них упало до нуля.

* WhatsApp принадлежит корпорации Meta. Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.