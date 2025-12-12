Половина крупных российских компаний готова увольнять работников из-за внедрения ИИ

В декабре 2025 г. (47%) крупных компаний в России допустила сокращение штата из-за внедрения технологий с искусственным интеллектом. При этом среди всех компаний большинство не планируют сокращений. Шансы на оптимизацию тем выше, чем крупнее компания. Среди среднего бизнеса о сокращениях говорят (37%), среди малого — (18%). Эксперты объясняют это нехваткой средств на технологии с искусственным интеллектом у небольших игроков. В России уже появились первые судебные иски о незаконных увольнениях, связанных с автоматизацией, как в случае с компанией «Алиса».

Сокращение штата

Почти половина крупного бизнеса в России допустила сокращения из-за внедрения технологий с искусственным интеллектом (ИИ), пишет РБК. Крупнейшие мировые компании ранее уже ускорили процесс сокращения рабочих мест из-за ИИ, о чем писал CNews, а в России уже начались судебные разбирательства, связанные с подобными увольнениями.

По данным из исследования консалтинговой компании «Технологии Доверия», почти половина крупного бизнеса (47%) намерена сократить штат из-за внедрения ИИ. Почти столько же крупных компаний не собираются сокращать работников, еще (6%) затруднились ответить на вопрос. Аналитики опросили 1 тыс. человек, 270 из которых являются представителями среднего и крупного бизнеса.

Среди всех компаний большинство (68%) заявили, что у них нет планов уменьшить штат из-за использования ИИ-технологий, а еще (22%) бизнесов допустили оптимизацию штата.

Согласно результатам исследования «Технологии Доверия», вероятность сокращения персонала из-за внедрения ИИ обратно пропорциональна размеру бизнеса: среди средних компаний планируют сокращения (37%) респондентов, среди малых — (18%), среди микропредприятий — (11%).

Freepik - DC Studio Почти половина крупных компаний в России допустили сокращения из-за внедрения ИИ-технологий

Авторы же опроса 12 декабря 2025 г. поясняют, что такая тенденция может быть связана либо с недостатком финансовых ресурсов у небольших компаний для внедрения ИИ, либо с более низким уровнем доверия к нейронным сетям. Наибольшая доля компаний, готовых сокращать штат в связи с использованием ИИ-технологий, зафиксирована в следующих федеральных округах: Южный федеральный округ — 33%, Центральный федеральный округ — 31%, Северо-Западный федеральный округ — 28%.

Мировая тенденция

Согласно исследованию международной консалтинговой компании Gartner, которое приводит РБК, 71% руководителей кадровых служб уже используют технологии для оптимизации процессов оценки персонала.

В 2025 г. крупнейшие мировые компании значительно ускорили сокращение рабочих мест. В частности, Amazon, Nestlе и United Parcel Service (UPS) начали активно сокращать расходы на персонал после старта масштабной автоматизации, в первую очередь в технологических компаниях, ориентированных на развитие ИИ.

Практика в России

В ноябре 2025 г. глава Сбербанка Герман Греф объявил о планах банка сократить до 20% персонала после оценки их эффективности ИИ, о чем информировал CNews. С начала 2025 г. компания уже сократила более 13 500 человек.

Под удар попадают ИТ-специалисты от джунов до руководителей команд разных специальностей (тестировщики, разработчики, инженеры и другие). «Есть отделы, в которых сокращения касаются всех сотрудников кроме руководителя и одного-двух ключевых специалистов, есть отделы, которые сокращаются полностью», — рассказал CNews действующий ИТ-специалист Сбербанка.

По словам отдельных сотрудников банка — собеседников CNews, сокращения могут коснуться более 5 тыс. человек. Всего в Сбербанке работают около 40 тыс. ИТ-специалистов.

Telegram-канал «Профсоюз работников ИТ», который написал о сокращениях в Сбербанке в начале октября 2025 г., приводит цифры в 20-25% сотрудников, которые подпадут под сокращения. По его данным, запланированы три волны увольнений: первая прошла летом 2025 г., вторая была в сентябре-октябре 2025 г., третья ожидается в конце года.

Судебные решения

В России уже возникли первые судебные споры, связанные с увольнениями из-за внедрения ИИ-технологий.

В 2024 г. ООО «Алиса» (производитель одежды и аксессуаров) сократило категорийного менеджера, объяснив это оптимизацией расходов и переходом на технологии на базе ИИ, которые должны были заменить часть функций должности. Сотруднице сначала сократили рабочие часы и заработную плату, после чего она уволилась по собственному желанию и обратилась в суд. Суд признал увольнение незаконным.