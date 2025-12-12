CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Закрылся популярнейший пиратский онлайн-кинотеатр крупнейшей страны мира

Один из крупнейших в Индии пиратских кинотеатров MKVCinemas, которым пользовались десятки миллионов человек, прекратил свою работу под давлением правообладетелей из США. Его владелец добровольно передал антипиратам из ACE контроль над доменами сервиса и пообещал больше не преступать закон.

Одним пиратским кинотеатром меньше

Отраслевая ассоциация ACE, представляющая интересы глобальных компаний в сфере развлечений, добилась ликвидации одного из самых популярных в Индии сети пиратских интернет-кинотеатров MKVCinemas. Об этом сообщило издание Bleeping Computer.

Деятельность ACE поддерживают такие крупные студии как Disney, Warner Bros, Paramount, Sony Pictures и Paramount Pictures, а также Netflix. Среди целей организации – борьба с поставщиками пиратского контента – кино, сериалов, музыки и пр.

По данным антипиратской ассоциации, MKVCinemas и ряд связанных с ним веб-ресурсов только в период с 2024 по 2025 гг. привлекли свыше 142,4 млн уникальных посетителей. В общей сложности сервис располагал 25 доменными именами, а большая часть трафика приходилась на жителей Индии.

jollyroger-750.jpg

Amy Syiek / фотобанк Unsplash
Индийский пиратский кинотеатр MKVCinemas закрылся

Индия по итогам 2023 г. стала крупнейшей страной в мире по численности населения, обогнав по этому показателю Китай – 1,425 млрд против 1,411 млрд соответственно.

Судиться не пришлось

ACE удалось идентифицировать оператора пиратской платформы MKVCinemas, которым оказался житель штата Бихар в восточной части Индии, имя которого не разглашается.

По информации Bleeping Computer, в данном случае обращение в правоохранительные органы или суд не потребовалось, хватило и письма о прекращении противоправных действий (cease-and-desist letter) в адрес хозяина кинотеатра.

Житель Индии согласился перестать поддерживать работу онлайн-сервиса, а также добровольно передал ACE контроль над всеми связанными с ним доменами.

По всем адресам ресурса отныне доступна лишь страница-заглушка, предостерегающая теперь уже бывших пользователей сервиса от рисков, сопряженных с просмотром видео, распространяемого без разрешения правообладателей. Кроме того, через 10 секунд после загрузки страница осуществляет перенаправление на официальный веб-сайт ACE.

Необычный инструмент для «клонирования» файлов

В рамках той же операции ACE отчиталась о закрытии онлайн-сервиса для клонирования содержимого облачных хранилищ, который до этого широко использовался жителями Индии и Индонезии для получения доступа к пиратскому контенту.

Инструмент, название которого Bleeping Computer и его источники не уточняют, позволяет создавать копии файлов из «секретных» облачных репозиториев и переносить их в личное облачное пространство для дальнейшего просмотра/прослушивания и распространения.

В 2024-2025 гг., по данным ACE, инструментом воспользовалось 231,4 млн пользователей – существенно больше, чем сервисами MKVCinemas. Это инструмент создавал серьезные проблемы борцам с пиратством, поскольку принцип его работы препятствовал установлению первоисточника нелегального контента.

Договориться мирно удается не всегда

Добиться своей цели без применения методов принуждения, как в нынешнем случае, ACE удается далеко не всегда. Нередко проблемы возникают с сервисами, управляемыми жителями развивающихся стран, власти которых не всегда уделяют достаточное внимание вопросам защиты интеллектуальной собственности, особенно, когда дело касается интересов зарубежных организаций.

Так, на закрытие пиратской стриминговой платформы Fmovies, базировавшейся во Вьетнаме и начавшей свою работу в 2016 г., ACE потребовались почти семь лет и, по информации TorrentFreak, даже международные переговоры на весьма высоком уровне – ассоциация привлекала к решению проблемы Конгресс США.

Fmovies на протяжении всего своего существования была для голливудских студий как бельмо на глазу. Правообладатели, как правило, предпочитают не упоминать названия конкретных пиратских площадок в публичном поле, чтобы не обеспечивать им дополнительную бесплатную рекламу, однако Fmovies стала исключением из этого правила – ACE часто называла ее имя в своих пресс-релизах.

По заявлению ACE, пиратские ресурсы Fmovies только в период с января 2023 г. по июнь 2024 г. собрали более 6,7 млрд посетителей. Кроме того, в ходе расследования была установлена связь площадки с видеохостингом vidsrc, который вслед за сетью Fmovies в результате «мероприятий», проведенных властями Вьетнама по запросу ассоциации, перестал подавать признаки жизни.

Дмитрий Степанов

Дмитрий Степанов


