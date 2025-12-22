Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

Российские компании предлагают как каcтомизированные, так и облачные UCaaS-продукты. В приоритете корпоративная телефония, видеоконференцсвязь и корпоративные мессенджеры, приложения для совместной работы.

Главные тренды — использование технологий ИИ и интеграции унифицированных коммуникаций с корпоративными системами для бесшовной передачи данных. При этом вектор развития направлен от программно-аппаратных к программно-определяемым решениям.

Основные темы:

Российский рынок UC

Как развивается российский рынок унифицированных коммуникаций?

Как изменилась доля российских решений?

Насколько отечественные продукты могут заменить иностранные?

Какие сложности возникают в процессе миграции на российское ПО?

Как обеспечить безопасность унифицированных коммуникаций?

Основные технологии

Омниканальные коммуникации.

Как организовать корпоративную связь?

ВКС как необходимый атрибут современной компании.

От публичных к корпоративным мессенджерам.

Голосовые роботы и чат-боты.

Облачные решения.

Безопасность унифицированных коммуникаций.

Приложения для совместной работы.

Интеграция UC с корпоративными приложениями.

Виртуализация UC.

Проекты и кейсы

Как выбрать поставщика унифицированных коммуникаций?

Внедрение отечественной программно-аппаратной платформы — делимся опытом.

Облачные коммуникации — плюсы и минусы.

Миграция на отечественное решение — практический кейс.

Над чем еще надо поработать отечественным вендорам.

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб.

Для представителей заказчиков участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru Четвернин Алексей.