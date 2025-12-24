Власти хотят наказывать интернет-провайдеров за беспорядок в подъездах

Для операторов связи в Кодексе об административных правонарушениях могут прописать ответственность за нарушения правил взаимодействия с управляющими компаниями при подключении и обслуживании абонентов в многоквартирном доме. В декабре 2025 г. депутаты Госдумы предложили наказывать компании за повреждения общедомового имущества.

Регулирование ответственности

Для операторов связи в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) России могут прописать ответственность за нарушения правил взаимодействия с управляющими компаниями (УК) при подключении и обслуживании абонентов в многоквартирном доме (МКД). Об этом в декабре 2025 г. «Ведомостям» заявил председатель комитета Государственной Думы по информационной политике Сергей Боярский.

В апреле 2024 г. вступил в силу федеральный закон, который установил следующие правила: операторы связи имеют право на безвозмездный доступ в многоквартирные дома (МКД); доступ предоставляется по инициативе любого собственника помещения; решение общего собрания собственников для этого не требуется.

Как информировал CNews, уже в октябре 2025 г. Госдума приняла в первом чтении проект изменений в КоАП, которым вводится административная ответственность УК за нарушение порядка взаимодействия с операторами связи. Предусматриваемые размеры штрафов. За недопуск оператора связи к объектам общего имущества МКД: должностные лица от 10 тыс. до 40 тыс. руб., а юридические лица от 100 тыс. до 500 тыс. руб. За повторное же нарушение (в течение года): должностные лица от 40 тыс. до 50 тыс. руб., а юридические лица от 600 тыс. до одного миллиона руб. 24 декабря 2025 г. указанные изменения находятся на стадии первого чтения и пока не вступили в силу.

Сергей Боярский заявил «Ведомостям», что в поправках ко второму чтению ответственность для операторов тоже должна быть установлена, это справедливое предложение. О какой ответственности идет речь, депутат не уточнил. «Мы видим, что в большинстве случаев УК создают заградительные условия для операторов. Но действительно есть примеры, когда заходит несколько операторов, кое-как все под потолок вешают, висят эти провода, жильцы недовольны и т.д.», — сетует Боярский. По его словам, нужно дать людям возможность выбора и избежать монополии и это не реализовано. «Поэтому еще раз посмотрим, чтобы наши изменения носили не косметический характер, а реально изменили ситуацию», — сказал политик. Кроме того, по словам господина Боярского, помимо ответственности УК в версии законопроекта ко второму чтению предлагается также утвердить Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в качестве уполномоченного органа, который будет контролировать соблюдение законодательства и конкуренции т.к. сейчас служба регулирует действия УК в МКД. Господин Боярский не исключил, что новый законопроект может быть перевнесен в Госдуму, чтобы сразу был чистый текст.

Доступе операторов связи в МКД

По словам парламентариев, на практике управляющие компании (УК) часто уклоняются от расторжения таких договоров, навязывают операторам дополнительные условия или новые соглашения с обязательной оплатой.

В пояснительной записке к законопроекту о поправках в КоАП сенаторы указывают: через год после вступления в силу закона о свободном доступе операторов связи в МКД расторгнуто только 30-40% старых договоров на размещение ИТ-оборудования, которые предполагали плату за использование общего имущества.

Авторы поправок отмечают многочисленные случаи, когда руководители УК намеренно затягивают или отказывают в расторжении таких договоров, вынуждая провайдеров соглашаться на дополнительные условия и платежи. При этом ФАС, по мнению сотрудников, не обладает необходимыми полномочиями для полноценного надзора за соблюдением требований закона.

Злостные нарушители

19 мая 2025 г. ФАС зафиксировала нарушения со стороны группы компаний (ГК) «ПИК»: операторам связи искусственно ограничивали доступ в жилые комплексы застройщика в четырех регионах — Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, о чем писал CNews. Поводом для проверки стала мартовская хакерская кибератака на провайдера Lovit (ООО «Ловител»). После взлома у жителей многих домов «ПИК» перестали работать умные домофоны, из-за чего возникли серьезные проблемы с доступом в подъезды. 18 декабря 2025 г. ФАС официально признала «ПИК» нарушителем антимонопольного законодательства и обязала обеспечить равные условия доступа для всех операторов связи в свои жилые комплексы, тогда представители ГК «ПИК» от комментариев отказались.

Мнения на рынке

Без реальных санкций для УК новый закон часто игнорировался, соглашается директор по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком биржи» Анастасия Биджелова. Введение штрафов за недопуск операторов в подъезд или за незаконные поборы — это механизм, который будет работать на развитие конкуренции, говорит она. Ответственность для операторов также может быть выражена в штрафах, предполагает Биджелова. Наряду с ответственностью УК должна быть четко прописана и симметричная ответственность операторов связи за сохранность общедомового имущества, качество монтажа и соблюдение технических регламентов, полагает эксперт.

Президент Ассоциации малых операторов связи регионов Дмитрий Галушко отмечает, что важен размер штрафов: для крупных операторов суммы в 1 млн руб. не ощутимы, а для мелких это фактически лишение бизнеса.

Представитель «Ростелекома» воздержался от комментариев без текста конкретных поправок. «Получим — изучим и сформируем позицию», — сказал он.