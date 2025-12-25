Пользователям Gmail разрешили менять адрес электронной почты без потери писем

В Google добавили функцию, которая позволит пользователям онлайн-сервиса Gmail изменять адрес своей электронной почты. В декабре 2025 г. разрабатывается новый механизм для того, чтобы адреса на Gmail можно было переименовывать. В случае изменения на прежний адрес электронной почты по-прежнему будут приходить письма — в тот же почтовый ящик, что и на новый.

Разработка нового функционала

Google добавила возможность изменять адрес электронной почты Gmail в учетных записях раз в год, об этом сообщается на справочном сайте ИТ-компании. Подчеркивается, что после изменения старый адрес станет дополнительным.

Компания Google постепенно начала внедрять функцию, которая позволит пользователям менять адрес электронной почты в аккаунте, включая адреса с доменом Gmail. До декабря 2025 г. такая возможность была доступна только тем, кто использовал стороннюю почту, а владельцы адресов Gmail были вынуждены навсегда оставаться с выбранным когда-то именем, он же логин.

Информация о новой опции появилась на одной из справочных страниц Google, в которой указано, что пользователь сможет заменить свой текущий адрес Gmail на новый, также оканчивающийся на Gmail. 25 декабря 2025 г. это уведомление видно только в версии страницы на хинди, что указывает на поэтапное развертывание программистами Google этой новой функции.

В Google официально пока не анонсировали изменение, но в справке подчеркивается, что функция станет доступна всем пользователям по мере завершения внедрения. Согласно описанию, смена адреса будет возможна не чаще одного раза в 12 месяцев т.е. раз в год.

По информации Google, при этом старый почтовый ящик не удаляется т.е. его можно будет сохранить и продолжать использовать параллельно с новым.

Unsplash - Solen Feyissa Google разрешил пользователям менять адрес своей электронной почты Gmail, но только раз в год

Для многих пользователей в интернете это долгожданная возможность обновить адрес электронной почты Gmail, избавившись от неактуальных или не соответствующих текущему статусу никнеймов, при этом сохранив существующий аккаунт в Google, всю переписку, контакты и накопленные данные в Gmail.

«Российским пользователям я все же бы рекомендовал менять адрес не внутри контура Gmail, а переезжать на российские почтовые ИТ-сервисы. В 2026 г. это может оказаться важно», — отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

Google — это американская технологическая компания, которая специализируется на поисковых технологиях, искусственном интеллекте (ИИ), онлайн-рекламе, программном обеспечении (ПО), бытовой электронике. Google создала или купила ИТ-сервисы, которыми пользуется большинство из пользователей интернета: Gmail, Google Maps, Google Play, Chrome, YouTube, операционная система (ОС) Android.

Принцип работы

Старый адрес Gmail будет установлен лишь в качестве псевдонима.

Сам же пользователь будет получать письма как на старый, так и на новый адрес Gmail.

Сохраненные в учетной записи Google данные, включая фотографии, сообщения и электронные письма, отправленные на старый адрес, останутся без изменений.

Старый адрес можно будет использовать повторно – однако в течение следующих 12 месяцев будет нельзя создать новый адрес электронной почты из учетной записи Google на Gmail.

LinkedIn - Google Принцип работы cтарого адреса Gmail

Удалить новый адрес электронной почты Gmail также будет нельзя, поэтому стоит не экспериментировать с ddvvee1989 на ddvvee1989qq.

Войти в Gmail, Maps, YouTube, Google Play или Drive можно будет, используя старый или новый адреса электронной почты т.е. ddvvee1989 на ddvvee1989qq и вводим свой пароль.

Статистика Gmail

С момента появления Gmail в 2004 г. количество пользователей резко возросло. Если же в январе 2012 г. у ИТ-компании было около 35 млн пользователей Gmail. К январю 2020 г. число пользователей выросло до 1.8 млрд. Многие из этих клиентов получают доступ к своему почтовому ящику каждый день.

По данным Statista и Morning Consult, Gmail является самой популярной платформой электронной почты в США. Около 44% людей используют Gmail в качестве почтового решения, за ним следует почта Yahoo с 26% в 2017 г. Предложение Google особенно популярно среди людей в возрастной группе 20-40 лет: около 61% составляют люди в возрасте 18-29 лет.

В сравнительном отчете Sendgrid Email, Gmail является самым популярным поставщиком технологий для почтовых ящиков в 25 странах. Россия была единственной страной, в которой Gmail уступил место другому местному провайдеру электронной почты от «Яндекс».