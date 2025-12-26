Разыскиваемому в США хакеру предъявлено обвинение в России. Ему грозит 18 лет

В декабре 2025 г. в гарнизонном военном суде №235 подходит к концу почти двухлетнее рассмотрение уголовного дела международной хакерской группировки, возглавляемой бывшим российским бизнесменом. Фигуранты, по версии следователей, занимались перепродажей банковских данных россиян и граждан Содружества Независимых Государств. Прокурор потребовал назначить 26 фигурантам наказание от 6,5 до 18 лет лишения свободы.

Рассмотрение уголовного дела

В гарнизонном военном суде №235 подходит к концу почти двухлетнее рассмотрение уголовного дела международной хакерской группировки, возглавляемой бывшим российским бизнесменом Алексеем Строгановым (псевдоним Флинт, в феврале 2024 г. объявлен в США в международный розыск); прокурор потребовал назначить 26 фигурантам наказание от 6,5 до 18 лет лишения свободы. Членов организованного преступного сообщества (ОПС) обвиняют в хищении данных банковских карт граждан России, СНГ и их последующей перепродаже в интернете. В России слушания проходили в закрытом режиме.

Как было установлено следствием, группировка действовала с 2014 г. Предположительно, фигуранты занимались взломами компьютерных сетей процессинговых компаний т.е. создают программно-аппаратный комплекс, который состоит из серверов, программного обеспечения (ПО) для обработки информации, комплексом защиты и предотвращения от сбоев в работе. Группировка Флинта отмечалась и ИТ-атаками на отели, супермаркеты и рестораны с сохраненными в их базах данными о платежных средствах клиентов.

По данным следствия, участники организованной преступной группы (ОПГ) осуществляли несанкционированное копирование реквизитов банковских карт, после чего реализовывали полученные данные через специально созданные ИТ-площадки. В частности, членами группировки был разработан и запущен сайт honeymoney21cc, через который осуществлялась продажа так называемых дампов — комплектов сведений, содержащих информацию, необходимую для изготовления дубликатов платежных карт путем записи на их магнитные полосы.

По информации «Коммерсант», сумма ущерба по уголовному делу может составлять миллионы долларов. Лидеру группировки Алексеею Строганову, следователи вменили то, что с мая 2014 г. по июль 2017 г. он создал преступное сообщество, состоящее из семи структурных подразделений, куда вошли его единомышленники, которые совершили преступления в сфере неправомерного оборота средств платежа. Вину из подсудимых никто не признал.

Защитники отказались давать комментарии по делу до вынесения судом приговора в декабре 2025 г. После прений сторон у фигурантов будет возможность выступить с последним словом, после чего судья Илья Романенков удалится в совещательную комнату.

Рецидив преступлений лишь растет

Ранее калужский предприниматель Алексей Строганов уже привлекался к уголовной ответственности. В 2003 г. Строганова арестовали по делу об изготовлении и сбыте поддельных банковских карт. К тому времени он уже несколько лет находился в розыске и жил по поддельным документам.

В июне 2006 г. Люблинский районный суд города Москвы признал его виновным в изготовлении и сбыте поддельных банковских карт международных платежных систем Visa и MasterCard с целью их последующей перепродажи за рубеж.

Суд установил, что Алексей Строганов действовал в составе организованной преступной группы под руководством гражданина Украины Артура Ляшенко он же Bigbuyer. Согласно материалам Центра информационной безопасности Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, использование изготовленных подделок причинило значительный ущерб банковским и платежным системам.

В начале 2008 г. Алексей Строганов был условно-досрочно освобожден из мест лишения свободы.

Положительные регалии

В июне 2016 г. в Обнинске зарегистрировали компанию по борьбе с киберпреступностью «Кибальчиш». Ее учредителем стал Александр Строганов. В последующие годы он позиционировал себя как эксперт в сфере информационной безопасности (ИБ) и киберзащиты, оказывая услуги по охране банковских и государственных структур от хакерских кибератак.

О его биографии и трансформации были созданы документальный фильм и опубликована книга. В декабре 2019 г. распоряжением Президента России Владимиром Путиным Алексей Строганов был награжден Почетной грамотой «За активную общественную деятельность» (в частности, как учредитель ООО «Клуб любителей мотоциклетного дела «Жукофф гараж»» и член Попечительского совета Санкт-Петербургской региональной общественной организации «Клуб Дзюдо Турбостроитель»).

Взялся за старое

В феврале 2024 г. в США его объявили в международный розыск. Как следует из материалов прокуратуры округа Нью-Джерси, с мая 2007 г. по июль 2017 г. он, по версии американских правоохранительных органов, участвовал в преступном сговоре с целью незаконного проникновения в компьютерные сети частных лиц и компаний и хищения данных дебетовых и кредитных карт, а также персональной информации их держателей.

По данным американского ведомства, участники преступного сообщества собрали сведения, связанные с сотнями миллионов банковских карт и счетов. Для извлечения прибыли Алексей Строганов, как утверждается, организовал продажу и перепродажу этих данных, предоставляя посредникам и поставщикам доступ к базам с информацией о сотнях тысяч счетов. Ущерб финансовым учреждениям в США следствие оценивает более чем в $35 млн.

В соответствии с американским законодательством обвинение в сговоре с целью электронного мошенничества предусматривает до 20 лет лишения свободы, в банковском мошенничестве — до 30 лет тюрьмы и штраф до $1 млн, а кража персональных данных при отягчающих обстоятельствах влечет обязательное двухлетнее лишение свободы.

Вместе со Алексеем Строгановым американская прокуратура объявила в розыск другого предполагаемого хакера — Тима Стигала (Tim Steagall) известного под ником Key. По версии следствия, в период с апреля 2014 г. по март 2016 г. он передавал похищенные данные платежных карт клиентов как минимум трех американских компаний. В сентябре 2024 г. государственный департамент США предложил $1 млн за сведения о местонахождении Тима Стигала.

