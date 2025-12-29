Как власти ужесточили требования «российскости» для микроэлектроники

Министерство промышленности и торговли России в декабре 2025 г. путем внесения изменений в постановление Правительства России №719 начал переход к более жесткой и детализированной системе оценки отечественности чипов, привязанной к технологическим операциям в России и глубине локализации. Максимальное число баллов теперь будут начислять за производство, корпусирование и модернизацию микросхем на территории России, а не только за финальную сборку или бренд.

Пересмотр уровня локализации

Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) России усиливает локализацию процессоров, пишет «Коммерсант». Изменения фактически создают новую систему локализации микросхем, дополняющую уже действующую балльную шкалу для электроники в целом.

Предлагаемые изменения предусматривают введение многоуровневой системы классификации микросхем в зависимости от степени локализации производства. Для каждого уровня будет установлен соответствующий порог в баллах, при этом баллы будут начисляться исключительно за технологические операции, фактически выполненные на территории России.

Наибольшее количество баллов предполагается присваивать за следующие ключевые этапы производственного цикла, осуществляемые в России: собственное производство полупроводниковых пластин и кристаллов, корпусирование (упаковка и инкапсуляция чипов) о чем ранее писал CNews, тестирование и финальная доработка микросхем.

При этом минимальное количество баллов или их отсутствие предусмотрено за операции, ограниченные лишь финальной сборкой, упаковкой готовых изделий или использованием российского бренда без существенной локализации технологического процесса. Такой подход направлен на стимулирование развития полного цикла производства микроэлектроники в стране и повышение реальной технологической независимости отрасли.

Введение многоуровневой системы

Предлагаемые изменения в 2025 г. по сути формируют новую, более жесткую и специализированную систему оценки уровня локализации именно микросхем, которая дополняет и ужесточает действующую балльную систему для радиоэлектронной продукции в целом.

Участники рынка расценивают данную инициативу как целенаправленную меру по демонтажу формального (бумажного) ИТ-импортозамещения и переходу к модели, при которой объем и формы государственной поддержки напрямую зависят от фактического переноса критически важных стадий производства на территорию России.

В результате компании отрасли вынуждены кардинально пересматривать инвестиционные планы: теперь недостаточно развивать лишь финальные операции сборки и тестирования. Для получения максимального количества баллов и доступа к мерам государственной поддержки потребуется локализовать существенно более капиталоемкие и технологически сложные этапы, включая: производство и поставку материалов и заготовок, разработку и изготовление специализированной оснастки, перенос и адаптацию инженерного программного обеспечения (ПО), создание или привлечение в Россию компетенций по ключевым производственным процессам.

Таким образом, изменения создают принципиально новый уровень требований к глубине локализации и реальному технологическому суверенитету в сегменте микроэлектроники.

Развитие электронной промышленности

Правительство России намерено в 2026-2028 г. направить на развитие электронной промышленности свыше 250 млрд руб. из федерального бюджета, об этом заявил в сентябре 2025 г. премьер-министр России Михаил Мишустин.

По словам господина Мишустина, с 2022 г. в электронику было вложено более 300 млрд руб., а в 2025 г. будет выделено свыше 100 млрд руб. Председатель правительства подчеркнул, что за последнее время отрасль сделала огромный шаг вперед, в том числе благодаря внешним санкциям.

Завод полного цикла «Кристаллит» Производство электроники в России

«Ограничения подтолкнули отечественные предприятия опираться главным образом на внутренние ресурсы и ускоренно развивать собственные решения, — считает Мишустин. — Что привело более чем к двукратному росту объема производства за прошедший пятилетний период — до 3,4 трлн руб.».

В 2025 г., по словам Михаила Мишустина, объем производства российской отрасли электроники превысит, как предполагается, 3,5 трлн руб. При этом он напомнил, что Президентом России Владимиром Путиным была поставлена задача в течение ближайших шести лет довести выпуск продукции электронной промышленности до 6,3 трлн руб. Предполагается, что это обеспечит около 70% потребностей страны в такой продукции.

В 2025 г. реализуется государственная программа «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности». В 2024 г. на ее реализацию до 2027 г. предполагалось направить из федерального бюджета 196,4 млрд руб. При этом в 2025-2027 г. из федеральной части затрат на реализацию государственной программы планировалось ежегодно направлять по 10 млрд руб. в качестве субсидии российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным российским предприятиям электронной и радиоэлектронной промышленности, необходимым в первую очередь для выполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ).

На субсидии российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на создание электронной компонентной базы (ЭКБ) и модулей планировалось направить в 2025 г. — 24,8 млрд руб., в 2026 г. — 10,2 млрд руб., в 2027 г. — 13,2 млрд руб. Кроме того, в паспорт государственной программы включены три федеральных проекта, для которых предусмотрено отдельное финансирование: «Прикладные исследования, разработка и внедрение электронной продукции» (2023-2027 г.), «Развитие инфраструктуры и производства электронной продукции» и «Искусственный интеллект (ИИ)».

Основной целью программы названо повышение конкурентоспособности радиоэлектронной промышленности и увеличение доли электронной и радиоэлектронной продукции отечественных производителей на российском рынке до 70% к 2030 г., что предполагается обновленной стратегией развития обрабатывающей промышленности, утвержденной еще в 2023 г.