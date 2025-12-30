Власти хотят наказывать лишением свободы за «серый» майнинг с большим ущербом

В Министерстве юстиций России предложили санкции вплоть до лишения свободы за нелегальный майнинг криптовалюты до пяти лет. Законодательные изменения, необходимые для регулирования рынка криптовалют в России, могут быть внесены с Госдуму в первом полугодии 2026 г.

Ответственность за нелегальный майнинг

В Министерстве юстиций (Минюст) России предложили наказывать лишением свободы за майнинг с большим ущербом, пишет «Интерфакс». В министерстве предложили также дополнить уголовный кодекс новой статьей.

В декабре 2025 г. Минюст предложил ввести ответственность за нелегальный майнинг в виде штрафа до 1,5 млн руб. либо двух лет принудительных работ, а получение особо крупного дохода или незаконную добычу криптовалют в составе организованной группы наказывать лишением свободы на срок до пяти лет.

Министерство уже разработало и разместило на сайте проектов правовых актов поправки в Уголовный кодекс (УК) России. В частности, кодекс предлагается дополнить статьей 171.6 «Незаконные майнинг цифровой валюты и деятельность оператора майнинговой ИТ-инфраструктуры». Первая часть статьи предполагает, что майнинг лицом, не включенным в реестр Федеральной налоговой службы (ФНС) России, может наказываться штрафом до 1,5 млн руб., обязательными работами до 480 часов или принудительными работами до двух лет.

По информации Минюста, эта ответственность наступает, когда действия майнеров причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжены с извлечением дохода в крупном размере.

Сайт Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве Минюст предложил наказывать лишением свободы за серый майнинг с большим ущербом

Концепция предусматривает подготовку законодательной базы до 1 июля 2026 г. Ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют по аналогии с ответственностью за нелегальную банковскую деятельность предлагается ввести с 1 июля 2027 г.

С 2024 г. заниматься майнингом в России можно юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (ИП), зарегистрированным в специальном реестре ФНС, о чем писал CNews. Физические лица могут добывать криптовалюту не регистрируясь, но с ограничением в энергопотреблении в пределах 6 тыс. кВт·ч в месяц и с обязательной отчетностью о добытых активах.

В начале декабря 2025 г. вице-премьер Александр Новак на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что в планах Правительства России установить и административную, и уголовную ответственность за нарушения, связанные с добычей криптовалют. Юристы пояснили, что это нужно для устранения пробелов в законодательстве.

Отягчающие уголовное наказание

Во второй части статьи речь идет о нелегальном майнинге, ведущимся организованной группой, либо причинившем особо крупный ущерб гражданам, организациям или государству, или сопряженным с извлечением дохода в особо крупном размере.

Министерство предлагает наказывать такую деятельность штрафом в размере от 500 тыс. до 2,5 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 400 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

МВД Медиа Тюменская полиция выявила майнинг-фермы, которые причинили энергокомпании ущерб свыше 50 млн руб. в октябре 2025 г.

В начале декабря 2025 г. вице-премьер Александр Новак на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что в планах Правительства России установить и административную, и уголовную ответственность за нарушения, связанные с добычей криптовалют. Юристы пояснили, что это нужно для устранения пробелов в законодательстве.

Регулирование рынка

Законодательные изменения, необходимые для регулирования рынка криптовалют в России, могут быть внесены с Госдуму уже в первом полугодии 2026 г., заявил в интервью телеканалу «Россия 24» министр финансов России Антон Силуанов.

«Подготовлены проекты соответствующих законодательных решений. Мы здесь хорошо повзаимодействовали с регулятором и примерно нашли понимание, как двигаться в законодательном решении с точки зрения регулирования этого процесса. Потому что действительно крипторасчеты проводились и проводятся, крипторынок существует, но регулирования нет», — сообщил Антон Силуанов.

Министр напомнил, что согласно недавно разработанной концепции регулирования рынка криптовалют, неквалифицированные инвесторы тоже могут получить доступ к этим активам, но объем их вложений будет органичен.

«По нашим с Центральным банком (Центробанк) России предложениям, такой допуск (неквалифицированных инвесторов к операциям с криптовалютами) возможен, но с тем, чтобы минимизировать риски. Мы с Центробанком планируем ограничить объем такого рода расчетов и вложений в крипторынок, в настоящее время параметры такого ограничения отрабатываются с регулятором», — отметил господин Силуанов.