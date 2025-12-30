Россиянам придется подтверждать «значимые» действия в интернете через Max или SMS

Для того, чтобы совершить некоторые так называемые «значимые» действия в интернете, список которых утвердит Правительство, сайты обяжут запрашивать у граждан подтверждение через мессенджер Мах или код в SMS, как, например, при подтверждении банковской операции.



Действия в интернете придется подтверждать

Правительство России внесло в Госдуму законопроект № 1110676-8, согласно которому сайты будут обязаны получать подтверждение так называемых значимых действий в интернете, сообщил «Интерфакс». Подтверждение будет осуществляться кодами из SMS. Одновременно будут отправляться сообщения в госмессенджере Max.

Перечень таких действий не указан. Его утвердит Правительство. Действия из финансовой и банковской сферы будут согласованы с Банком России.

Предполагается, что требование вступит в силу уже с 1 сентября 2026 г. Проект закона предусматривает еще несколько мер, касающихся идентификации пользователей, звонков и электронных платежей.

Другие требования закона

Правительство получит право запрещать в определенных случаях авторизацию по электронной почте с адресов, находящихся вне российской национальной доменной зоны.

Операторы связи будут обязаны блокировать звонки с иностранных номеров, если абонент заранее не дал согласие на их получение.

Чтобы открыть банковский счет или карту, осуществить электронный платеж, нужно будет указывать ИНН (идентификационный номер налогоплательщика). Количество банковских карт, выдаваемых одному физическому лицу будет ограничено — не более 20 от всех операторов.

Все операторы переводов денежных средств обязуются использовать антифрод-защиту банковских приложений и переводов. Банки будут обязаны передавать в Банк России сведения о попытках переводов денежных средств без согласия клиентов, а также информацию об используемых абонентских номерах в государственную систему противодействия кибермошенничеству.

С 1 января 2027 г. планируется создать ГИС национального удостоверяющего центра, в которой будут создаваться, выдаваться и аннулироваться сертификаты безопасности, используемые для аутентификации сайтов и информационных систем, подтверждения владения ими, а также проверки целостности и подлинности программного обеспечения.

Такие сертификаты будут обязательны, например, для электронного взаимодействия с государственными органами.

Документ также вводит регулирование IP-телефонии — требования к размещению инфраструктуры, использованию сетевых адресов и ограничения на передачу идентификационных модулей и данных доступа.

Борьба с киберпреступностью

В пояснительной записке к законопроекту указано, что он направлен на «повышение эффективности предупреждения и пресечения правонарушений, совершаемых с использованием ИКТ, прежде всего, связанных с хищением денежных средств у граждан, в том числе относящихся к наиболее социально уязвимым группам населения».

Первый пакет из порядка 30 мер для защиты российских граждан от телефонного и интернет-мошенничества уже принят. В частности, с 1 августа 2026 г. россиянам предоставили возможность отказаться от SMS-рассылок, а с 1 сентября 2026 г. — отказаться от спам-звонков и устанавливать самозапрет на оформление SIM-карт на «Госуслугах».

Правовая комиссия по законопроектной деятельности Госдумы одобрила и второй пакет, в который вошли внесудебная блокировка фишинговых сайтов, создаваемых для кражи персональных данных, и интернет-ресурсов, распространяющих вредоносное программное обеспечение (ПО); усовершенствование процедуры авторизации на «Госуслугах», чтобы затруднить мошенникам получение доступа к учетной записи гражданина; возможность сообщить о факте кибермошенничества через «Госуслуги» и др.

В начале декабря 2025 г. Президент России Владимир Путин заявлял, что будет еще третий пакет мер против мошенников всех мастей. В числе новых инициатив он назвал блокировку вызовов с территории недружественных государств и маркировку звонков.