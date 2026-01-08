Децимация на марше. Microsoft в начале года уволит каждого десятого сотрудника, чтобы расчистить место для ИИ

В начале 2026 г. Microsoft может провести новый масштабный раунд увольнений. По данным источников, под сокращения рискуют попасть от 11 до 22 тыс. сотрудников — это до 10% всего штата ИТ-корпорации. По информации инсайдеров, кадровые изменения связаны с резким ростом инвестиций в искусственный интеллект.

Сокращение штата

Microsoft ожидает нового раунда увольнений, который может достичь от 11 тыс. до 22 тыс. сотрудников в январе 2026 г., пишет Neowin. Эта мера связана с высокими инвестициями в искусственный интеллект (ИИ), которые в основном затрагивают подразделения Azure, Xbox и глобальные продажи.

По данным HR Digest, сокращения составят от 5% до 10% мировой рабочей силы, в которой работает более 220 тыс. человек т.е. от 11 тысяч до 22 тыс. рабочих мест. Эта реструктуризация следует схеме, наблюдавшейся в предыдущие годы, со значительными корректировками в начале финансового года.

Глава Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) отметил, что 2026 г. может быть непростым, поскольку отрасль переходит к более глубокой интеграции с ИИ. Сама Microsoft, например, перераспределяет капитальные затраты на графические процессоры и центры обработки данных (ЦОД).

Сатья Наделла также назвал размер Microsoft огромным недостатком в гонке за ИИ, поскольку в ИТ-компании работает более 200 тыс. сотрудников. В Microsoft уже начали сокращать среднее звено управления (отдел продаж, тестирования, отдела кадров), пытаясь выровнять структуру организации после чрезмерного найма во время пандемии Covid-19.

Инвестиции в ИИ

C 2024 г. Microsoft увеличила расходы на ИТ-инфраструктуру для ИИ. В I квартале 2026 финансового года (с 1 июля 2025 г. по 30 июня 2026 г.) капитальные вложения достигли $34,9 млрд, при этом прогнозируется, что за этот период они превысят $80 млрд.

Эти ресурсы финансируют расширение ЦОДов и приобретение графических процессоров для поддержки достижений в области генеративных технологий. Стратегия отражает приоритет, отдаваемый конкурентоспособности в секторе ИИ, даже при сохранении высоких доходов и прибыли в других областях.

Сотрудники Microsoft сообщают Neowin, что ИТ-компания стремится сократить уровни управления, чтобы ускорить принятие решений. Генеральный директор Сатья Наделла уже упомянул, что размер организации представляет собой проблему в гонке технологий.

История реструктуризации

В 2025 г. Microsoft провела несколько раундов увольнений, в общей сложности более 15 тыс. сокращений на разных этапах, о чем писал CNews. Эти действия включали в себя корректировки команд игр, облачных технологий и поддержки, а также закрытие студий и отмену проектов.

В предыдущие годы аналогичные сокращения происходили вскоре после приобретений и расширений после пандемии Covid-19. В Microsoft скорректировали структуры, чтобы привести ресурсы в соответствие со стратегическими приоритетами, включая интеграцию новых технологий.

Возврат в офис или сокращение

С 23 февраля 2026 г. в Microsoft введут более строгую политику физического присутствия. Сотрудники, живущие в пределах 80 км от офиса, должны будут находиться на рабочем месте не менее трех дней в неделю.

Эта мера затрагивает несколько глобальных команд и вызывает внутренние дискуссии о ее последствиях. Некоторые сотрудники интерпретируют это правило как косвенный способ поощрения добровольных увольнений, снижая затраты на компенсацию.

Данная политика руководства ИТ-компании соответствует практике других технологических гигантов. Они стремятся сбалансировать личное сотрудничество с гибкостью удаленного доступа в контексте организационных преобразований.