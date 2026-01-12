CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Власти отреклись от ГОСТа на видеоигры

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии не намерено устанавливать государственный стандарт для видеоигр. Актуальная редакция документа не предусматривает распространение стандарта на их классификацию. В ведомстве допустили лишь создание классификации видеоигр по аналогии с другими игровыми товарами.

Отказ от государственного стандарта

В Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) в январе 2026 г. опровергли информацию о разработке государственного стандарта (ГОСТ) для компьютерных игр, пишет ТАСС.

Глава Росстандарта Антон Шалаев заявил ТАСС, что в России не разрабатывается ГОСТ на видеоигры. При этом он допустил создание классификации видеоигр по аналогии с другими игровыми товарами.

ГОСТ — это государственный стандарт, который включает в себя требования властей к качеству товаров, работ или услуг. Проще говоря, это набор базовых критериев, которым должна соответствовать любая продукция в определенной категории. Такой стандарт может определять размер, форму, продолжительность, прочность и другие параметры объектов продажи.

«Этот вопрос пока дискуссионный, и конкретного ГОСТа по классификации видеоигр 12 января 2026 г. Но еще раз обращу внимание, это ГОСТ не на видеоигры, а на их классификацию», — подчеркнул руководитель ведомства.

Причины слухов

В июне 2025 г. заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что разработчиков видеоигр, в которых распространяются сведения, выражающие явное неуважение к обществу, публичное осквернение символов воинской славы и памяти защитников Отечества, необходимо привлекать к административной ответственности. В своих соцсетях Выборный отметил, что сетевые видеоигры в эпоху всеобщей компьютеризации становятся инструментами антироссийской пропаганды. «Через игровой контент враги разжигают русофобию, навязывая жестокость, свои стереотипы, в том числе и то, что нацизм — это хорошо», — написал он.

onur-binay-auf3gwpvaom-unsplash_1.jpg

Unsplash - Onur Binay
В России отказались от ГОСТа для видеоигр

В октябре 2025 г. заместитель начальника отдела стандартизации в секторах промышленности управления стандартизации Росстандарта Анастасия Каврусова сообщила о разработке ГОСТа на критерии классификации видеоигр и игрушек в виде персонажей кино и мультфильмов.

В отрасли были удивлены

В Ассоциации разработчиков видеоигр АПРИОРИ отметили, что узнали об инициативе из средств массовых информаций (СМИ) и в подготовке ГОСТа участия не принимали.

«В России уже действует профильное законодательство — Федеральный закон (ФЗ) №436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», который регулирует маркировку всей информационной продукции. Все производители строго его соблюдают, поэтому контент, способный навредить детям, в принципе не может быть легально произведен или допущен до детской аудитории. В связи с этим неясна цель создания отдельного ГОСТа, дублирующего существующие нормы и инициативу индустрии по дополнительной добровольной маркировке видеоигр», — заявил генеральный директор АПРИОРИ Александр Михеев.

Господин Михеев добавил, что участники рынка открыты к диалогу и готовы предоставить экспертную позицию, рассказать о реальных процессах в индустрии и объяснить, почему считаем данную меру избыточной. «Наш предварительный вывод: инициатива выглядит скорее излишней, чем целесообразной в рамках уже выстроенной системы регулирования», — заверил Александр Михеев.

ella-don-gete8iyzprm-unsplash.jpg

Unsplash - ELLA DON
В отрасли были удивлены

Отрасль понимает желание Росстандарта интегрировать ГОСТ в индустрию видеоигр, отмечает генеральный директор студии Mensa VR Владимир Вареник. «В последние годы индустрия активно развивается и привлекает внимание и инвесторов, и государства. Но сразу же возникает вопрос: Какие специалисты из обсуждаемой отрасли привлечены к обсуждению критериев классификации; кто консультирует управление стандартизации в ходе разработки стандартов? Не произойдет ли ситуация, в которой разработанные критерии будут абсолютно не корректны, т.к. не будут учитывать тонкую специфику индустрии видеоигр?», — говорил он. Необходимо учитывать и специфику отрасли, в частности то, что разработка игр относится к креативной отрасли.

Опровержение информации

Первый заместитель председателя информационного комитета Госдумы Антон Горелкин на своем канале в мессенджере МАХ заверил, что в Росстандарте опровергли информацию о разработке ГОСТа для видеоигр. Депутат напомнил, что в октябре 2025 г. в Telegram-каналах распространялась информация о том, что в России разрабатывают ГОСТ, который будет устанавливать критерии классификации компьютерных игр и игрушек, изображающих персонажей кино и анимации.

Господин Горелкин впоследствии направил соответствующий запрос в Росстандарт. Он опубликовал ответ ведомства, в котором говорится, что под регулирование не будут попадать компьютерные игры. Будущий ГОСТ относится к обычным играм и игрушкам, которые используются при проведении психолого-педагогической экспертизы.

«В письме говорится, что актуальная редакция документа не предусматривает распространение стандарта на классификацию видеоигр. Видимо, ГОСТ будет распространяться только на детские игрушки», — написал депутат.

Антон Денисенко

