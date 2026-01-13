CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Внутренняя безопасность США будет применять БПЛА для мониторинга воздушного пространства и ликвидации враждебных дронов

В январе 2026 г. при министерстве внутренней безопасности США появился отдел по технологиям беспилотных летательных аппаратов. Американские власти планируют привлечь различные виды дронов и средств противодействия дронам для обеспечения безопасности на Чемпионате мира по футболу в 2026 г.

Создание отдела по внедрению дронов

Отдел по внедрению дронов и противодействию незаконному применению технологий беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) создан в январе 2026 г. при американском министерстве внутренней безопасности, пишет Nextgov/FCW. Министерство внутренней безопасности США объявило о планах по усилению мер авиационной и антитеррористической безопасности в преддверии двух крупных событий национального и международного масштаба.

Американские власти привлекут специалистов из отдела дронов для обеспечения безопасности на Чемпионате мира по футболу в 2026 г. Аналогичные меры авиационной безопасности будут применены и во время празднования провозглашения независимости США, ведь в 2026 г. исполнится 250 лет с момента создания Соединенных Штатов.

Подразделения по БПЛА-технологиям, ответственные за обеспечение безопасности мероприятий, будут оснащены современным оборудованием, включающим: разведывательные и патрульные дроны для мониторинга воздушного пространства и прилегающих территорий; системы обнаружения, идентификации и нейтрализации враждебных БПЛА и в том числе средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), лазерные и кинетические решения.

Безопасность прежде всего

Для обеспечения комплексной защиты Чемпионата мира по футболу в 2026 г., который пройдет на территории США, Канады и Мексики. Американское ведомство намерено задействовать широкий спектр БПЛА различных типов, а также специализированные системы противодействия беспилотникам. Аналогичные меры авиационной безопасности будут применены и во время мероприятий по празднования провозглашения независимости США, которые будут отмечаться в 2026 г. и станут одним из наиболее масштабных юбилейных мероприятий в истории страны.

sid-suratia-9do0uf0nydc-unsplash_1.jpg

Unsplash - Sid Suratia
В США привлекут БПЛА для мониторинга воздушного пространства и нейтрализации враждебных дронов

На реализацию целей отделу будет выделено около $115 млн. По оценке Министерства внутренней безопасности, использование передовых технологий беспилотной авиации и систем противодействия БПЛА позволит существенно повысить уровень защиты массовых мероприятий, минимизировать риски несанкционированного проникновения в воздушное пространство и обеспечить оперативное реагирование на потенциальные угрозы.

Подробные технические характеристики применяемого оборудования и зоны его развертывания будут определены в рамках закрытых планов координации с организаторами мероприятий, местными властями и правоохранительными структурами.

Эволюция угроз от дронов

В 2022 г. беспилотные авиационные системы (БАС) преимущественно выполняли функции выносных пунктов наблюдения. Они использовались для визуального контроля местности за пределами прямой видимости, обнаружения целей и корректировки огня артиллерии. Количество применяемых типов БАС было ограниченным, дальность действия составляла всего несколько километров. По своему влиянию они относились к вспомогательным средствам тактического уровня, применялись разово и точечно.

537466409_122145911276723345_1934052556886212823_n.jpg

Facebook* - United States Park Police
45 и 47 президент США Дональд Трамп (Donald Trump)

В 2026 г. БПЛА кардинально изменили характер даже боевых действий и в значительной степени определяют как тактику отдельных боев, так и общий ход специальных операций. За 2025 г. есть и ключевые тенденции современного применения дронов. Появление БПЛА с оптоволоконными каналами управления связи практически исключило возможность эффективного противодействия традиционными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что предопределило исход ряда боевых столкновений. Традиционные виды вооружения и военной техники (танки, бронемашины, РЭБ-комплексы) продемонстрировали низкую эффективность против таких систем. Массовое применение дронов фиксируется как в тактической, так и в оперативно-стратегической глубине обороны противника. Отмечены случаи использования специализированных дронов-разведчиков для вскрытия позиций средств противовоздушной обороны (ПВО) с последующим их поражением ударными беспилотными комплексами. Появилась достоверная информация о применении полностью автономных дронов, способных в автоматическом режиме осуществлять поиск, идентификацию и поражение целей. Такие системы действуют в составе групповых (роевых) формирований, распределяя между собой различные функциональные роли и обеспечивая скоординированное выполнение боевых задач.

Таким образом, за относительно короткий период БАС трансформировались из вспомогательного инструмента тактического уровня в один из определяющих факторов современного вооруженного конфликта. Дроны существенно изменили приоритеты в обеспечении безопасности гражданских мероприятий, а также в развитии вооружения, тактики и оперативного искусства.

*Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России).

Антон Денисенко

