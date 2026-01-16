CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A Телеком Цифровизация Бизнес-приложения
|

«Ростелеком» купил крупную долю в разработчике цифровых решения для отелей

«Ростелеком» стал совладельцем компании «Эртек», занимающейся разработкой системы для управления гостиницами ECVI. Продукт поможет «Ростелекому» в продвижении собственного комплексного решения – «Цифровой отель».

«Ростелеком» приобрел долю в «Эртек»

«Ростелеком» сообщил о приобретении 49% компании «Эртек», разрабатывающей систему ECVI. Данная система относится к классу PMS (Property Management System) и предназначена для комплексного управления объектами размещения. Сумма сделки не разглашается.

В конце 2025 г. «Ростелеком» и «Эртек» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Согласно нему, «Ростелеком» предоставит инфраструктуру и цифровые сервисы, а «Эртек» - базовое PMS-решение.

rostelekom700.jpg

«Ростелеком»
«Ростелеком» стал совладельцем компании «Эртек», занимающейся разработкой системы для управления гостиницами

«Таким образом, партнеры заложили основу развития единой экосистемы для гостиничной индустрии России – «Цифровой Отель», которая станет драйверами цифровизации отрасли, а также снизит ее зависимость от иностранных поставщиков», - заявляли в «Ростелекоме».

Связь «Эртека» с «Ростелекомом»

Согласно данным базы «Контур.Фокус», гендиректору ООО «Эртек» Сергею Дудину с 2014 г. принадлежало в компании 75%, Фонду развития промышленности Санкт-Петербурга – 25%. В 2024 г. Дудин стал единственным владельцем компании. Сейчас его доля сократилась до 55%, 45% принадлежат ООО «Комфорт Сервис», которой через «Вестелком» владеет «Ростелеком».

Дудин также является совладельцем других проектов в сфере автоматизации гостиничного бизнеса – ООО «Эделинк» и ООО «Эделинк-Сервис». В них он владеет по 30%, еще столько же принадлежат Янине Дудиной (возможно, речь идет о родственниках). Сергей Дудин является гендиректор ООО «Эделинк», Янина Дудина - гендиректором ООО «Эделинк-Сервис».

По 40% в обоих компаниях владеет Александр Егоров, гендиректор и основной владелец группы «Рексофт». «Рексофт» с 1990-х годах начал заниматься системой управления гостичными предприятиями «Эдельвейс». В 2010 г. проект был выделен в отдельную компанию – «Эделинк», а для его технической поддержки была создана компания «Эделинк-сервис».

«Цифровой отель» от «Ростелекома»

Согласно сообщению «Ростелекома», экосистема «Цифровой Отель» объединит отраслевые решения и передовые технологии, предлагая комплексный подход к управлению всеми аспектами работы объектов размещения - от создания цифровой инфраструктуры до коммуникаций с клиентами.

«С ее помощью владельцы гостиничного бизнеса любого масштаба, включая отели, апартаменты и базы отдыха, могут оптимизировать расходы, повысить качество обслуживания гостей и уровень автоматизации процессов, - заявили в «Ростелекоме». – Одним из ключевых элементов экосистемы является PMS-система управления отелем, которая интегрируется с цифровыми продуктами «Ростелекома», предоставляемыми по всей стране».

«Ростелеком» развивает платформы для управления гостиничными сервисами «Цифровой отель» с 2024 г. Данное решение интегрировано с комплементарными продуктами компании, такими как телевидение для гостиниц, Wi-Fi, виртуальная АТС, а также видеонаблюдение и видеоаналитика. Благодаря партнерству «Ростелекома» и «Эртека» появится возможность анализировать рынок, исследовать потребности бизнеса и тренды индустрии, что, в свою очередь, позволит разрабатывать новые сервисы и расширять портфель продуктов экосистемы для гостиничной отрасли.

По словам вице-президента «Ростелекома» по развитию продуктов и работе с МСП (малый и средний бизнес) Тимофея Абраменко, 70% малых и средних предпринимателей в индустрии гостеприимства уже активно используют не менее трех цифровых сервисов для развития бизнеса и сохранения конкурентоспособности. При этом все большую популярность приобретают комплексные решения, которые обеспечивают гибкость и способны адаптироваться под запросы конкретного бизнеса.

Компания «Эртек» была основана в 2012 г. Продукт ECVI имеет три версии: ECVI Base для небольших объектов, ECVI Pro для отелей трех-пятизвездочных отелей, продукт ECVI Apart для апарт-отелей и сервисных апартаментов. Продукты компании локализованы в Казахстане и в ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты). Компания реализовала свои решения в сетях апарт-отелей YE’S и Avenir, в сетях Best Western Hotel Group и Vertical Hospitality.

Другие покупки «Ростелекома» в сфере гостиничного бизнеса

Инвестиции в «Эртек» - не первые вложения «Ростелекома» в гостиничную сферу. В конце 2023 г. «Ростелеком» приобрел 60% долю в ООО «Кортеос», создавшую платформу для автоматизации делового туризма Corteos Platform. Это система управления корпоративными поездками, оптимизирующая процесс взаимодействия между туристическими агентствами и их клиентами-организациями (корпоративными клиентами, субагентами).

Игорь Королев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

Белые хакеры нашли почти 14 тысяч ИТ-уязвимостей в российских компаниях

В Android обнаружена ошибка: кнопки работают криво, плохо регулируют громкость, фото не делают. Google подтвердил проблему

За полгода компании заплатили 7,8 миллиардов нового сбора за интернет-рекламу

Россиян не подпускают к 5G. Операторам не выдали частоты для тестирования новых сетей, которыми давно пользуется весь мир

Разработчики ChatGPT запустили «убийцу» Google Translate с поддержкой русского языка

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще