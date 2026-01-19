Беспилотное такси чуть не убило своего пассажира, выехав на рельсы. Ему пришлось выпрыгивать

В США произошел показательный инцидент, который заставил многих по-новому взглянуть на тему беспилотных систем в автомобилях. На линии скоростного трамвая был замечен роботакси Waymo, который по какой-то причине выехал прямо на рельсы. Ситуация развивалась быстро: пассажирам пришлось покинуть машину, после чего она продолжила движение по рельсам, фактически выехав навстречу трамваю.

Сбой в системе управления

Странное поведение роботакси Waymo в Финиксе, штат Аризона, заставило пассажира в буквально бежать из салона после того, как транспортное средство заехало на трамвайные рельсы, пишет Futurism. Несмотря на отличные показатели безопасности, беспилотные автомобили часто ведут себя довольно странно и создают опасные инциденты на дорогах.

На видео, снятом очевидцами 14 января 2026 г., видно, как роботакси едет по трамвайным путям и опасно сближается с движущимся навстречу вагоном. Пассажир при этом выскакивает из машины во время одной из внезапных остановок и убегает не оглядываясь. Очевидец, который снимал видео, кричит ему: «Убирайтесь!». В нескольких сотнях метров позади такси также движется трамвай.

По информации Futurism, беспилотный автомобиль Waymo после того, как пассажир покинул салон, возобновил свое движение, однако почти сразу снова останавливается, а затем начал ехать задним ходом. Трамвай же позади стоял в ожидании, поскольку водитель не мог понять, можно ли ему двигаться дальше. По информации местного новостного агентства KTVK, представители компании Valley Metro сообщили в Waymo о странном поведении их транспортного средства.

Waymo продолжает фиксировать серию нестандартных ситуаций в своих автономных такси. Сервис работает в Лос-Анджелесе,Сан-Франциско, Финиксе, Атланте и Остине, а Waymo продолжает готовиться к расширению в другие города, так что и случаев, очевидно, будет больше.

«Примерно в девять утра сотрудник Valley Metro заметил беспилотный автомобиль Waymo на трамвайных путях, идущего на север, недалеко от пересечения Саузерн-авеню и Сентрал-авеню в Финиксе. На место происшествия прибыли сотрудники службы эксплуатации легкорельсового транспорта, и была установлена связь с Waymo. Для того чтобы минимизировать перебои в движении трамваев, сотрудниками Valley Metro был разработан план по обмену пассажирами между трамваями», — отметили в Valley Metro.

Ошибочное решение

По мнению профессора перспективных и инновационных технологий в Университете штата Аризона Эндрю Мейнарда (Andrew Maynard), последний инцидент является единичным случаем. Ученый отмечает, что беспилотная машина приняла очевидно ошибочное решение и оказалась в сложном положении. По его словам, это один из тех исключительных случаев, когда машина вела себя как авто, а не как человек.

Получены все допуски

13 ноября 2025 г. Waymo получила разрешение на использование своих беспилотных автомобилей на автомагистралях в США. Это существенное расширение возможностей сервиса, поскольку ранее пассажиры были ограничены только городскими улицами. Теперь пользователи смогут совершать поездки по скоростным дорогам в трех городах: Фениксе, Лос-Анджелесе и районе залива Сан-Франциско. Это позволит значительно сократить время в пути и сделать сервис более практичным для дальних поездок.

Waymo Салон роботакси Waymo

По данным Waymo, статистика поездок на конец 2025 г., еженедельно компания выполняет более 450 тыс. платных поездок в неделю во всех городах присутствия. За 2025 г. компания совершила более 14 млн поездок за текущий год. Общее же количество поездок за все время работы сервиса превысило 20 млн к концу декабря 2025 г. В Сан-Франциско работает около 800-1 тыс. беспилотных автомобилей.

Инциденты с роботакси

Несмотря на хорошие показатели безопасности в США, роботакси Waymo часто ведут себя довольно странно и создают опасные инциденты на дорогах. В Waymo же на 19 января пока никак не прокомментировали данный инцидент.

Зафиксированы случаи, когда машины Waymo двигались по встречной полосе, застревали на круговых перекрестках, пытались ехать на прорыв через полицейские блокпосты и игнорировали остановившиеся школьные автобусы.

Компания Waymo также подверглась жесткой критике после того, как одна из их беспилотных машин совершила смертельный наезд на кота из магазина продуктов в Сан-Франциско.

С 2025 г. значительное внимание приковано к безопасности и возможностям роботакси компании Waymo после того, как весь парк автомобилей в Сан-Франциско вышел из строя во время масштабного отключения электроэнергии, о чем писал CNews. Улицы города погрузились в хаос, поскольку беспилотные такси застряли на перекрестках и блокировали движение других транспортных средств.