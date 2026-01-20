CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Финансовые результаты Инвестиции и M&A Телеком Интернет E-commerce Цифровизация Внедрения Инфраструктура Электроника Техника ИТ в торговле
|

Российский производитель бионических протезов начал закрытое размещение акций перед IPO

В январе 2026 г. производитель протезов в России Steplife начал предварительное публичное размещение акций. В компании планируют привлечь 200 млн руб., разместив 100 тыс. обыкновенных акций. Планы по выходу на биржу у производителя остаются в силе, но при нынешней конъюнктуре рынка это маловероятно, считают эксперты.

Предварительное публичное размещение акций

Руководство российского производителя бионических протезов Steplife объявили 20 января 2026 г. о начале сбора заявок на закрытый раунд предварительного публичного размещения акций т.е. pre-Initial Public Offering (pre-IPO) с 21 января, об этом CNews сообщили представители Steplife. В компании планируют привлечь 200 млн руб. в формате cash-in, это инвестиции, которые направляются непосредственно в развитие бизнеса, а не в карман фаундера.

В рамках размещения Steplife предлагает инвесторам 100 тыс. обыкновенных акций, выпущенных в рамках допэмиссии, объем выпуска соответствует 9,1% уставного капитала компании после завершения эмиссии, а общий объем привлекаемых средств составит 200 млн руб. при оценке бизнеса в 2,2 млрд руб. после привлечения средств, рассказал CNews представитель компании. Для инвесторов предусмотрен защитный механизм в виде опциона на продажу (put-опцион), который привязан к достижению плановых финансовых показателей — поступлениям от продаж и чистой прибыли, добавил он.

Pre-IPO — это инвестиционный инструмент, который позволяет инвестировать в перспективный с точки зрения инвестора стартап до того, как он стал публичной компанией. После участия в раунде pre-IPO инвесторы ожидают так называемый экзит из компании. Типичный его вариант — это продажа стратегическому инвестору или IPO.

675snimok_ekrana_2026-01-20_135320.png

Steplife
Российский производитель бионических протезов Steplife начинает сбор заявок на закрытый раунд предварительного публичного размещения акций

В Steplife не отказываются от планов по выходу на IPO, о чем ранее писал CNews. «IPO будет реализовано либо при достижении целевой оценки компании-производителя около 20 млрд руб., либо при выходе на показатель EBITDA т.е. прибыль компании до вычета налогов, процентов по кредитам и амортизации в 2 млрд руб., что прогнозируется по итогам 2029 г.»,— говорит CNews представитель Steplife.

Компания ООО «Степлайф» (Steplife), по данным системы профессионального анализа рынка и компаний (СПАРК), была зарегистрирована в сентябре 2019 г. в Москве с уставным капиталом в 10 тыс. руб. Руководителем указан Худяков Иван Николаевич, который является полноправным владельцем АО «Степлайф», которое, в свою очередь, владеет ООО «Степлайф». Выручка компании за 2024 г. выросла на 112%, до 240 млн руб., чистая прибыль — на 311%, до 96 млн руб.

Медтех-рынок в России

По данным аналитиков Smart Ranking, темпы роста российского медтех-рынка замедлились с 34,9% в первом полугодии 2024 г. до 13,5% в 2025 г. По их же данным, по итогам 2025 г. Steplife стала самой быстрорастущей компанией сегмента.

snimok_ekrana_2026-01-20_165452.png

Steplife
Медтех-рынок в России

В Steplife оценивают рост рынка протезов в России на 23% ежегодно, с 70,1 млрд руб. в 2025 г. до 157,2 млрд руб. в 2029 г. В январе 2026 г. 65% рынка занимают механические протезы, однако к 2028 г. 60% рынка в натуральном выражении будет приходиться на бионические устройства. В Steplife объясняют это увеличением осведомленности о бионических протезах, а также масштабированием производства.

Мнения экспертов

«Важно, что ковенанты привязаны по put-опциону дополнительно и к прибыльности, и к выручке. Очевидно, что в 2026 г. какого-то окна возможности для выхода компании на IPO нет. На текущем рынке, с текущей ставкой и кризисом ликвидности, это довольно тяжело сделать для любого производителя. Естественно, компании ищут альтернативные источники финансирования. Полагаем, что задумываться об IPO для Steplife слишком рано. Есть понятный флагман на рынке — компания «Моторика», которая будет пытаться консолидировать его в дальнейшем»,— говорит инвестиционный директор Kama Flow Сергей Гайворонский. Ранее «Моторика» заявляла о планах по выходу на IPO в 2026 г.

При этом, учитывая текущие ограничения объема рынка протезов и сокращение темпов роста этого рынка в последний год, он едва ли потянет двух публичных игроков, уверен он. «Отрасль расширяется в последние годы ввиду понятного дополнительного спроса. Если вдруг этого драйвера не станет, совершенно не факт, что объема рынка хватит для двух игроков с несколькими миллиардами EBITDA на каждого и претензиями на публичность»,— объясняет Сергей Гайворонский.

По словам господина Гайворонского, медтех-сегмент на публичном рынке пока развит слабо, хотя запрос на него очевиден: «Речь идет не о многофункциональных медицинских центрах, а прежде всего о вендорах и производителях медицинских изделий и оборудования».

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

Таинственную компанию по внедрению «железа» для «суверенного Рунета» возглавил человек из «Ростелекома»

Минобороны России организовало отбор граждан в новые подразделения войск беспилотных систем

Открыта регистрация на конференцию «СУБД: технологии, миграция и администрирование» 12 марта

Apple спасена. Российскому изобретателю отказали в иске на 300 миллиардов за функцию экстренного вызова на iPhone

Прощай, Китай. Его «железо» изгоняют из критической инфраструктуры Европы по примеру США

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще