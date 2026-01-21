CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Sony продала китайцам контрольную долю в своем производстве телевизоров

Японская компания Sony в январе 2026 г. объявила о планах отделить свой бизнес по производству телевизоров — для этого будет создана совместная компания с китайской TCL. Стороны уже подписали предварительное соглашение, при этом TCL получит 51% акций, а Sony — 49%. Для TCL это станет выходом в премиальный сегмент телевизоров, а для Sony — возможностью сохранить сильные стороны бренда и технологий.

Совместное предприятие

В январе 2026 г. компания Sony объявила о планах вывести телевизионный бизнес в отдельную структуру и передать операционный контроль совместному предприятию с TCL, пишет Nikkei. Это подразделение станет совместным предприятием, в котором 49% акций будут принадлежать японской компании Sony, 51% — китайской компании TCL, специализирующейся на производстве электроники, бытовой техники и другом.

Партнерство позволит задействовать сильные стороны обеих компаний. Sony будет отвечать за технологии обработки звука и изображений, поставки и поддержание значимости бренда. В TCL займутся производством фирменных телевизионных панелей и другими инновациями.

p-l-zhsyyvfqpfy-unsplash_1.jpg

Unsplash - P. L.
Sony передала контроль над телевизионным бизнесом китайской TCL, теперь компании будут создавать и продавать новые телевизоры вместе

Хотя компании-производители уже объявили о своих договоренностях 21 январе 2026 г., окончательное соглашение должно быть подготовлено к марту 2026 г. Предполагается, что совместное предприятие начнет работу с апреля 2027 г. Новая компания будет заниматься всеми процессами — от разработки и производства телевизоров и аудиосистем до продаж и логистики по всему миру. Совместное предприятие будет выпускать технику под принадлежавшими японской корпорации брендами Sony и Bravia.

Вынужденная мера

По информации Reuters, руководство Sony решило еще летом 2025 г. разделить свой бизнес liquid crystal display (LCD) TV на три направления: аутсорс, LCD TV и производство телевизоров нового поколения. Данный шаг позволит более четко определить миссию и компании на рынке и распределить ответственность между департаментами.

Акционеры Sony долгое время просили компанию укрепить телевизионный бизнес, который в течение нескольких лет подряд бы убыточным. Финансовые потери вкупе с неспособностью компании конкурировать с основными игроками рынка, такими, как Vizio и Samsung, заставили акционеров потребовать продажи телевизионного подразделения. Однако компания не теряет веры в то, что у ее телевизионного бизнеса все же есть перспективы. Напротив, компания полагает, что телевизоры — это один из ключей к успеху компании в будущем.

Конкуренция на рынке

По информации Nikkei, выделение бизнеса Sony происходит в условиях усиления конкуренции на рынке телевизоров.

00295205_image_001.jpg

Sony
Телевизор Sony Bravia

Китайские компании, такие как TCL, Hisense и Xiaomi, агрессивно продвигают свою продукцию в разных странах, используя преимущества масштаба и сравнительно низких издержек.

Премиальные телевизоры Sony долгое время оставались популярными за счет силы бренда, но в последние годы стали уступать более доступным корейским и китайским конкурентам вроде LG, Hisense, Xiaomi или той же TCL. Выручка соответствующего подразделения Sony в 2025 г. упала на 10%. По мнению аналитиков Bloomberg, решение Sony объединиться с китайским партнером называют закономерным развитием этого тренда.

Сама же японская корпорация Sony с 2024 г. сконцентрировалась на другой деятельности, включая разработку игр, кинопроизводство и развитие музыкальных сервисов.

Лидеры мирового рынка

Аналитики исследовательской компании Omdia в декабре 2025 г. опубликовали свежий отчет, в котором по итогам III квартала 2025 г. отражены показатели ключевых игроков мирового рынка телевизоров. Лидером уже 20 год подряд остается Samsung — но в одном из товарных сегментов она все же уступает другому бренду.

В общем зачете Samsung лидирует как в количественном, так и в денежном выражении — в годовом исчислении выручка компании в сравнении с тем же периодом 2024 г. увеличилась с 28,6% до 29%. Второе место занимает LG (снижение с 16,5% до 15,2%). Далее следуют китайские TCL и Hisense с 13% и 10,9% соответственно.

С другой стороны, LG сохранила лидерство по объему поставок (49,7%) и выручке (45,4%) на рынке премиальных organic light-emitting diode (OLED)-телевизоров. Ожидается, что она сохранит этот статус 13 год подряд.

По словам аналитиков Omdia, в целом южнокорейские производители бытовой техники продемонстрировали слабые результаты на фоне конкуренции с китайскими брендами. В III квартале 2025 г. подразделения Video Display и Home Appliance компании Samsung сообщили об операционном убытке в размере около $68 млн, в то время как MS Business компании LG потеряло примерно $206 млн.

Антон Денисенко

