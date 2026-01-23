CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Инфраструктура Цифровизация ИТ в госсекторе Инфраструктура Техника Навигация
|

Китайские спутники научились нападать на спутники Starlink и лишать их ресурса в орбитальных битвах

Спутники Starlink за 2025 г. почти 150 тыс. раз уклонились от других аппаратов и космического мусора, это расходует топливо и сокращает срок службы спутников. Больше всего маневров совершается из-за китайских космических аппаратов. Ситуация осложняется ростом числа орбитальных аппаратов и космического мусора, а также активным развертыванием конкурирующих спутниковых мегасозвездий.

Срок службы сокращен

Аппараты системы Starlink за 2025 г. вынуждено совершили около 150 тыс. уклонений от китайских спутников и космического мусора, пишет South China Morning Post (SCMP). Это истощает их ресурс, говорится в отчете руководства SpaceX, поданном в Федеральную комиссию по связи (FCC) в январе 2026 г.

Согласно документу, в период с 1 июня по 30 ноября 2025 г. спутники Starlink совершили 148 696 маневров в космосе по предотвращению столкновений. Значительная часть из них была связана с объектами китайского происхождения, следует из отчета. Крупнейшим источником угрозы SpaceX называет китайский экспериментальный спутник Honghu-2, принадлежащий компании Hongqing Technology, он был выведен на орбиту в декабре 2023 г. с помощью ракеты Zhuque-2 Y-3 компании LandSpace. На одного Honghu-2 пришлось более 1143 маневра уклонения.

Согласно представленным в документе данным, среди 20 объектов на околоземной орбите, представляющих наибольшую угрозу для функционирования спутниковой группировки Starlink и потребовавших наибольшего количества маневров уклонения, семь объектов связаны с Китайской Народной Республикой (КНР). На указанные семь объектов пришлось в совокупности 3732 зарегистрированных маневра изменения орбиты спутниками Starlink с целью предотвращения столкновений. Данная статистика подчеркивает значительную долю (35%) китайских космических объектов в общем объеме наиболее критичных орбитальных рисков для низкоорбитальной мега-констелляции SpaceX.

starlink_mission_47926144123_1.jpg

Wikipedia
60 спутников Starlink, сложенных вместе перед запуском 24 мая 2019 г.

В SpaceX отмечают, что подобные маневры расходуют топливо и сокращают срок службы спутников Starlink. Ситуация осложняется ростом числа орбитальных аппаратов и космического мусора, а также активным развертыванием конкурирующих спутниковых мегасозвездий т.е. огромные группировки из тысяч искусственных спутников на низкой околоземной орбите, о чем информировал своих читателей CNews.

В космосе по состоянию на конец 2025 г. находились более 10 тыс. спутников Starlink. SpaceX запускает аппараты партиями в десятки штук. Всего компания планирует развернуть около 12 тыс. спутников с возможным последующим увеличением до 42 тыс. аппаратов.

Угроза безопасности для космических аппаратов

В декабре 2025 г. Cnews писал об орбитальном бое спутников США и Китая. На фоне растущей технологической конкуренции между странами усиливается и напряженность в космосе и взаимные орбитальные маневры спутников стали очень распространенными. По словам военных аналитиков, большинство боев в космосе представляет собой обычный шпионаж.

snimok_ekrana_2025-12-19_114039.png

Midjourney
Военные спутники США и Китая начали орбитальные бои

Заместитель главы Командования космических операций США Майкл Гетлейн (Michael Getlein) до этого объявлял, что китайские спутники отработали боевые маневры на околоземной орбите. Разрыв в космических возможностях между США и их ближайшими конкурентами в космосе сокращается, отметил Гетлейн.

Протест против милитаризации

Инициатива по неразмещению первыми оружия в космосе была выдвинута Россией в октябре 2004 г. В 2026 г. российская сторона в желании милитаризировать космическое пространство обвиняет Запад. В «Роскосмосе» считают, что космос необходимо сохранить свободным от оружия и конфликтов.

«Особую тревогу вызывает стремление ряда западных государств превратить космос в арену боевых действий. Необходимо сохранить космос свободным от оружия и конфликтов», — сказал заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. Он не уточнил, о каких конкретно странах идет речь.

В апреле 2024 г. Москва наложила вето на подготовленный США и Японией проект резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) о неразмещении ядерного оружия в космосе. Авторы документа отказались включать в него предложенную Россией и Китаем поправку. Она заключалась в запрете на использование любого оружия в космосе.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

СДЭК физически перевез свой ЦОД из Сибири в Москву. Самолет летал сутки

Билл Гейтс вложился в оптические чипы, чьи разработчики обещают заменить GPU и сделать революцию в ИИ

Нейросеть не позвонит. В России запретят синтезировать голоса при телефонных звонках во имя безопасности граждан

Почти половина кибератак на российский бизнес в 2025 году была успешной

Россиянам подарят смартфон на современном Android и дадут бесплатную связь. Что попросят взамен

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Зачем нужны наушники с костной проводимостью звука: лучшие модели

Битва игрофонов: сравнение лучших геймерских смартфонов начала 2026 года

Показать еще

Наука

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна
Показать еще