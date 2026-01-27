Власти разрешили ФСБ блокировать домашний интернет

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который дает право ФСБ отключать россиянам домашний интернет. Также он дает право лишать россиян стационарной связи. Впереди еще два чтения в Думе, рассмотрение в Совете Федерации и подпись главы государства. Сейчас в России отключают только мобильный интернет, объясняя это заботой о безопасности граждан. Компенсацию за неработающий интернет провайдеры смогут не выплачивать – законопроект их защищает.

Никакого вам интернета

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который наделяет Федеральную службу безопасности России (ФСБ) правом блокировать россиянам домашний интернет и даже телефонную связь, пишет РБК. ФСБ сможет направлять провайдерам соответствующее требование, а те не смогут отказать, в результате чего доступ в Сеть по проводному интернету россиянам будет закрыт.

На момент выхода материала законопроект успел пройти пока только первое чтение в Госдуме. Впереди еще два, после чего он будет направлен в Совет Федерации, а затем – на подпись Президенту России Владимиру Путину.

Сам законопроект представляет собой поправки к действующему российскому закону «О связи». Он был внесен на рассмотрение в ноябре 2025 г.

Во имя безопасности

Как пишет РБК, блокировать домашний интерне россиянам будет в целях их же безопасности. Официально цель звучит так – «защита граждан и государства от угроз безопасности».

USA-Reiseblogger / Pixabay Россиянам, чей заработок и, следовательно, жизнь зависят от интернета, приготовиться

От каких именно – не поясняется, однако вся страна с весны 2025 г. страдает от регулярных блокировок мобильного интернета, которые объясняют защитой от беспилотников В некоторых регионах мобильный интернет отключают периодически, в других его нет месяцами.

Для примера, 25 января 2026 г. перебои с мобильным интернетом наблюдались в Санкт-Петербурге. 26 января 2026 г. он перестал работать в некоторых районах города. Официально власти региона объяснили это некими мерами безопасности. Совпадение или нет, но 26 января 2026 г. в Санкт-Петербург прилетел Президент России Владимир Путин.

РБК подчеркивает, что под услугой связи в законе «О связи» подразумевается «деятельность по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений». По информации издания, новый запрет будет распространяться не только на домашний, то есть стационарный интернет, но и на все виды связи, доступные в стране, включая телефонную связь. Пока неясно, будут ли глушить сигнал обычных потребительских раций.

Деньги? Какие деньги?

Важно отметить, что потребовать с операторов связи компенсацию за неработающий домашний интернет россияне не смогут. РБК подчеркивает, что это отдельно прописано в законопроекте.

«Законопроект освобождает операторов от материальной ответственности перед клиентами за такие отключения», – пишет РБК.

Никаких последствий, гарантируем

Согласно пояснительной записке к законопроекту, предложенные в нем изменения необходимы для урегулирования отношений в области безопасности и противодействия терроризму.

При этом авторы законопроекта уверены, что все изменения к закону «О связи», которые они предложили, не повлекут «негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для бизнеса», пишет РБК.

Не отключить, так замедлить

Домашний интернет стал очень популярной услугой в России. Если летом и осенью 2024 г., после начала замедления YouTube, россияне массово отключали проводной интернет и переходили на мобильный, то с лета 2025 г. они столь же массово совершают обратный переход. Некоторым приходится ждать подключения неделями – специалистов на всех не хватает.

С осени 2025 г. в России существуют «белые списки» сайтов, которые работают при блокировках мобильного интернета. Пока неясно, будет ли их действие распространяться на стационарный интернет.

Стоит отметить также, что провайдеры давно располагают инструментами блокировки домашнего интернета. Летом 2025 г. CNews освещал историю пользователя, которому «Ростелеком» замедлил интернет до скорости, на которой им невозможно пользоваться. Мотивировалось это тем, что пользователь выкачал слишком много информации.