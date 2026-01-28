В космос впервые запущены спутники - части европейского суверенного «убийцы» Starlink

Европейский союз в январе 2026 г. впервые запустил часть собственной защищенной сети спутниковой связи ценой 10,6 млрд евро. Она станет альтернативой Starlink и создается для уменьшению зависимости от поддержки США. Теперь все государства-члены могут получить доступ к военной и правительственной спутниковой связи, защищенной и зашифрованной, созданной в Европе и управляемой в Европе под европейским контролем.

Запуск спутников

Европейский союз (Евросоюз) в январе 2026 г. запустил собственную спутниковую систему связи из-за зависимости от США, пишет Bloomberg. Таким образом планируется создать европейскую альтернативу таким системам, как Starlink, и снизить зависимость от поддержки США на фоне растущей геополитической напряженности. Полное развертывание системы, включающей 290 спутников на различных орбитах, запланировано на 2030 г.

Ограниченная работа сетей IRIS2 то есть «Спутниковая ИТ-инфраструктура для устойчивости, взаимосвязи и безопасности» (infrastructure for resilience, interconnectivity and security by satellite) и Govsatcom (the european union governmental satellite communications). Govsatcom создан для обеспечения безопасной и устойчивой спутниковой связи путем объединения и совместного использования ресурсов государств — членов Евросоюз и частных операторов для правительственного и военного использования.

«Теперь все государства-члены могут получить доступ к суверенной спутниковой связи. Военной и правительственной. Защищенной и зашифрованной. Построенной в Европе — управляемой в Европе, под европейским контролем», – подчеркнул комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилиус (Andrius Kubilius). Он также добавил, что Украина запросила доступ к ИТ-системе, положения для его предоставления разрабатываются.

Ground station Евросоюз запустил собственный аналог Starlink для защищенной связи, чтобы уменьшить зависимость от США

Полное развертывание проекта, включающей 290 спутников на различных орбитах, запланировано на 2030 г. Он будет обслуживать как государственные, так и частные нужды. Консорциум по созданию спутников возглавляют люксембургская SES SA, французская Eutelsat SA и испанская Hispasat SA.

Андрюс Кубилюс отметил, что геополитические изменения требуют от нас ускориться, указав, что такие проекты являются ключевым элементом стратегических средств обеспечения. К тому же, компания SpaceX уже и отключала более 2,5 тыс. устройств Starlink, которые использовали для своих операций мошенники в Мьянме, о чем писал CNews.

Контракт на создание спутникового интернета

16 декабря 2024 г. Европейская комиссия (ЕК) и Европейское космическое агентство (ЕКА) подписали контракты с промышленным консорциумом SpaceRISE на создание спутниковой группировки для предоставления широкополосного доступа в интернет, сам же проект получил название IRIS2.

Стоимость проекта IRIS2 оценивается в 10,6 млрд евро, из них около 6 млрд евро предоставит Евросоюз, €550 млн — ЕКА, а еще 4,1 млрд евро поступят от консорциума SpaceRISE, в состав которого входят Airbus Defence and Space, Deutsche Telekom, Eutelsat, Hisdesat, Hispasat, OHB, Orange, SES, Telespazio, Thales Alenia Space и Thales.

В общей сложности новая группировка объединит более 290 космических аппаратов. В частности, 18 спутников будут работать на средней околоземной орбите (MEO) на высоте около 8 тыс. км, предоставляя услуги Ka-диапазона. Сегменте LEO High на высоте примерно 1,2 тыс. км будет включать 264 спутника с поддержкой Ku- и Ka-диапазонов. Для системы также предусмотрено использование 10 или более спутников в сегменте LEO Low на высоте от 400 до 750 км, предназначенных для тестирования и оценки будущих технологий. При этом сегмент MEO может быть дополнен коммерческими спутниками SES, чья группировка O3b работает на схожих орбитах.

European space agency Cоздание спутникового интернета в Европе

Начать эксплуатацию системы IRIS2 планируется к 2030 г., она обеспечит безопасную связь для правительственных организаций и коммерческих компаний, а также скоростной доступ в интернет для домохозяйств. Ожидается, что IRIS2 станет одним из крупнейших европейских космических проектов наряду со спутниковой системой навигации Galileo и программой наблюдения Земли Copernicus.

Проект коммуникационных спутников

По информации Financial Times, 26 января 2026 г. оборонный немецкий концерн Rheinmetall и аэрокосмическая компания OHB ведут переговоры о совместном проекте по запуску коммуникационных спутников, который может стать немецкой альтернативой Starlink для нужд бундесвера.

Предполагается, что компании создадут совместное предприятие и подадут заявку на получение государственного гранта для формирования спутниковой группировки на низкой околоземной орбите. Основной задачей системы станет обеспечение связи прежде всего для восточного фланга Организации Североатлантического договора (НАТО).

Проект может претендовать на финансирование в рамках правительственной программы по развитию космических технологий объемом 35 млрд евро. Как отмечают журналисты Financial Times, благодаря этой программе Германия вышла на третье место в мире по расходам на космические технологии, уступая только США и Китаю.